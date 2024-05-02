سويسرا تنظم مؤتمر "السلام في أوكرانيا" وروسيا تقلل من جدواه

وجّهت سويسرا دعوات إلى أكثر من 160 وفداً للمشاركة في مؤتمرها حول "السلام في أوكرانيا"، من دون دعوة روسيا "في هذه المرحلة"، وفقاً للموقع الحكومي المخصّص لهذا الحدث. وروسيا تقول إنه لا جدوى من هذا المؤتمر.

بعثت سويسرا اليوم الخميس (الثاني من مايو/أيار 2024)، دعوات رسمية لأكثر من 160 وفدا، قبيل انعقادمؤتمر إحلال السلام بأوكرانيا من المقرر تنظيمه يومي 15 و16 من شهر حزيران/ يونيو المقبل في منتجع بورغنشتوك الواقع على بحيرة لوسيرن، حيث من المتوقع أن يحضره زعماء من دول العالم. وقالت وزارة الخارجية السويسرية، إن روسيا أعلنت مرارا عدم مشاركتها في المؤتمر.

وكانت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد قد صرحت في العاشر من نيسان/أبريل أن "هذه خطوة أولى باتجاه عملية سلام مستدام". ومن بين الدول المدعوة أعضاءمجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس وبلدان مختلفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وثلاث منظمات دولية هي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وممثلَين دينيين عن الفاتيكان وبطريركية القسطنطينية المسكونية.

وتؤكد الحكومة السويسرية أنّ اللائحة النهائية للمشاركين لن تُعرف إلّا "قبل وقت قصير جداً من انعقاد المؤتمر". ولم يتأكد بعد حضور الرؤساء الأمريكي جو بايدن أو الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو الفرنسي إيمانويل ماكرون. كذلك، لم يتّضح بعد ما إذا كانت الصين، حليفة روسيا في الملف الأوكراني، ستحضر هذا المؤتمر.

وقالت الحكومة السويسرية إنّ "الهدف من المؤتمر... حول السلام في أوكرانيا، هو تحفيز عملية السلام المستقبلية وتحديد العناصر العمليّة والخطوات نحو مثل هذه العملية". غير أنّ روسيا التي بدأت غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، أكدت في وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي، أن "لا معنى" لعقد مفاوضات بشأن هذه الحرب في غيابها.

وقالت الحكومة السويسرية إنّ "سويسرا مقتنعة بضرورة إشراك روسيا في تقدّم هذه العملية". وحتى الساعة، لا يزال برنامج المؤتمر قيد الإعداد وتتمّ مناقشته بين سويسرا وأوكرانيا. ومن المفترض أن يستمرّ الاجتماع يوماً ونيف، لكن لا يزال من غير الواضح ما يمكن توقّعه منه.

في المقابل، قالت روسيااليوم الخميس إنها لا ترى أي جدوى لانعقاد هذا المؤتمر. وأشار دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا يرى جدوى لهذه المبادرة. وقال للصحفيين "لا أفهم ما الإنجاز المهم الذي يمثله مؤتمر السلام هذا؟ (...) كيف يمكن أن يكون هذا المؤتمر جديا ويفضي إلى نتائج دون مشاركة روسيا"؟ وأضاف "هذا مستحيل تماما، ومن الواضح أن هذه المبادرة لا تركز على تحقيق نتائج". كما أن الحكومة السويسرية نفسها في بيان لها أكدت أن "عملية إحلال السلام بدون روسيا غير ممكنة".

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)