سويسرا تقصي صربيا والكاميرون تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل

قلبت سويسرا تأخرها أمام صربيا بهدفين لهدف، إلى فوز بثلاثة لاثنين، في آخر مباريات المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لتتأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وضمن هذا الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة. وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.

وتقدمت سويسرا بواسطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيرت مسارها في الدقيقة 20، ما جعل من الجناح الذي يحمل لقب "صاروخ الجيب"، نظرا لقصر قامته وانطلاقته السريعة، أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل في ثلاث نسخ لكأس العالم.

ولم تدم فرحة سويسرا سوى ست دقائق مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتحافظ على أمل العبور لثمن النهائي، لهدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوشان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة. لكن سويسرا ردت بهدفين قبل وبعد الاستراحة، بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.

وتصدرت البرازيل المجموعة السابعة، متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا، بعد خسارة منتخب السيليساو أمام الكاميرون بهدف نظيف.

سواريز متأثرا للغاية عقب الإقصاء الموجع لمنتخب الأوروغواي من المونديال بفارق الأهداف

وهكذا ودع منتخب الكاميرون منافسات المونديال، مرفوع الرأس بهذا الفوز على حامل اللقب القياسي لألقاب كأس العالم. ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسيت أبو بكر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد أبو بكر في ذات الدقيقة لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلعه القميص، أثناء احتفاله بتسجيل هدف الفوز.

هي-تشان هوانغ ينقذ منتخب كوريا الجنوبية في الوقت بدل الضائع، من إقصاء شبه مؤكد

كوريا الجنوبية تتأهل بأعجوبة والأورغواي تبكي رغم الفوز على غانا

مواجهة المنتخب البرازيلي في دور الـ16 ستكون مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تأهل لذات الدور، بصفته ثاني المجموعة الثامنة، بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدفين لهدف، في وقت سابق من اليوم الجمعة. وسجّل هدفي كوريا يونغ-غوون كيم في الدقيقة (27)، وهي-تشان هوانغ في الدقيقة (90+1)، فيما بكر ريكاردو هورتا في التسجيل قبلها لمنتخب البرتغال في الدقيقة (5). وتصدر البرتغاليون المجموعة أمام كوريا الجنوبية.

وفي اللقاء الآخر ضمن المجموعة الثامنة حققت الأورغواي فوزا صريحا على منتخب غانا بهدفين نظيفين، سجلهما جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقتين 26 و32. وتساوى منتخبا أوروغواي وكوريا الجنوبية حتى في فارق الأهداف، ولكن الأخير تأهل لأنه سجل أهدافا أكثر.

ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)