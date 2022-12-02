سويسرا تقصي صربيا والكاميرون تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل

قلبت سويسرا تأخرها أمام صربيا بهدفين لهدف، إلى فوز بثلاثة لاثنين، في آخر مباريات المجموعة السابعة ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم. لتتأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة للمرة الثالثة على التوالي.
وضمن هذا الفوز المركز الثاني لسويسرا في المجموعة برصيد ست نقاط، متساوية مع البرازيل متصدرة المجموعة. وستواجه سويسرا منافستها البرتغال في دور الستة عشر بحثا عن الصعود لدور الثمانية.
وتقدمت سويسرا بواسطة تسديدة شيردان شاكيري التي غيرت مسارها في الدقيقة 20، ما جعل من الجناح الذي يحمل لقب "صاروخ الجيب"، نظرا لقصر قامته وانطلاقته السريعة، أول لاعب في تاريخ بلاده يسجل في ثلاث نسخ لكأس العالم.
ولم تدم فرحة سويسرا سوى ست دقائق مع تسجيل صربيا، التي كانت بحاجة إلى الفوز لتحافظ على أمل العبور لثمن النهائي، لهدفين عبر الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش ودوشان فلاهوفيتش ليتغير مجرى المباراة. لكن سويسرا ردت بهدفين قبل وبعد الاستراحة، بواسطة بريل إمبولو وريمو فرويلر لتحجز مكانا في مراحل خروج المغلوب وتودع صربيا البطولة.
وتصدرت البرازيل المجموعة السابعة، متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا، بعد خسارة منتخب السيليساو أمام الكاميرون بهدف نظيف.
سواريز متأثرا للغاية عقب الإقصاء الموجع لمنتخب الأوروغواي من المونديال بفارق الأهداف
وهكذا ودع منتخب الكاميرون منافسات المونديال، مرفوع الرأس بهذا الفوز على حامل اللقب القياسي لألقاب كأس العالم. ويدين المنتخب الكاميروني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينسيت أبو بكر، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد أبو بكر في ذات الدقيقة لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلعه القميص، أثناء احتفاله بتسجيل هدف الفوز.
هي-تشان هوانغ ينقذ منتخب كوريا الجنوبية في الوقت بدل الضائع، من إقصاء شبه مؤكد
كوريا الجنوبية تتأهل بأعجوبة والأورغواي تبكي رغم الفوز على غانا
مواجهة المنتخب البرازيلي في دور الـ16 ستكون مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تأهل لذات الدور، بصفته ثاني المجموعة الثامنة، بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدفين لهدف، في وقت سابق من اليوم الجمعة. وسجّل هدفي كوريا يونغ-غوون كيم في الدقيقة (27)، وهي-تشان هوانغ في الدقيقة (90+1)، فيما بكر ريكاردو هورتا في التسجيل قبلها لمنتخب البرتغال في الدقيقة (5). وتصدر البرتغاليون المجموعة أمام كوريا الجنوبية.
وفي اللقاء الآخر ضمن المجموعة الثامنة حققت الأورغواي فوزا صريحا على منتخب غانا بهدفين نظيفين، سجلهما جيورجيان دي ارسكايتا في الدقيقتين 26 و32. وتساوى منتخبا أوروغواي وكوريا الجنوبية حتى في فارق الأهداف، ولكن الأخير تأهل لأنه سجل أهدافا أكثر.
ف.ي/ع.ج (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
جمال موسيالا 19 عاما (ألمانيا)
أصبح موسيالا الوجه الجديد للمنتخب الألماني والفائز بكأس العالم في أربع مرات. وبالرغم من صغر سنه، يستعد نجم بايرن ميونيخ للعب دور رئيسي في مونديال قطر. ويتميز موسيالا بقدرته على المراوغة بالقدمين، وتسجيل الأهداف وإبداعه فوق المستطيل الأخضر.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
جودي بيلنغهام (19 عاما)
أبرز موهبة في بروسيا دورتموند والمنتخب الإنكليزي، شخصيته على أرضية الملعب أكبر بكثير من عمره، حتى أنه حمل شارة قيادة دورتموند في غياب الكابتن هوملز. لاعب خط وسط ، صانع ألعاب، هداف، قائد، يلعب في دورتموند منذ منتصف عام 2020، وكل عيون الأندية الإنكليزية عليه، إذ ترغب بعودة ابنها إليها من ملاعب ألمانيا.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
غابي 18 عاما (إسبانيا)
غابي أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا. وجعله تألقه عنصرا لاغنى عنه في تشكيلة المنتخب الإسباني. ويتميز نجم برشلونة بقدرته على المراوغة وتمرير الكرة، ما جعله يدخل في خانة المقارنات مع عظماء اللعبة الإسبان على غرار إنييستا وتشافي، والذين فازوا بكأس العالم سنة 2010. ويعد غابي القائد الجديد للجيل الحالي من المنتخب الإسباني وينتظر منه أن يقوده للقمة مجددا.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
ساكا 21 عاما (إنجلترا)
شارك ساكا في أول بطولة دولية له مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020. وأهدر ساكا ركلة جزاء حاسمة ضد المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. رغم ذلك، أصبح ساكا أكثر ثقة أمام المرمى وتأثيرا على الرغم من الهجمات العنصرية التي تعرض لها لاحقا. ويعد نجم أرسنال من الشباب الموهوبين في المنتخب الإنجليزي.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
كوبو 21 عاما (اليابان)
يلقب بـ"ميسي اليابان" ويتمتع بقدم يسرى ساحرة. كوبو نجم المنتخب الياباني ولاعب فريق ريال سوسيدا من اللاعبين الذين يستمتع المشاهد بمتابعتهم رغم أنه ليس فعالا دائما، ويحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. ويأمل المنتخب الياباني أن تساعده عبقرية كوبو في تخطي مجموعة صعبة في كأس العالم تضم: إسبانيا، ألمانيا وكوستاريكا.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
كامافينغا 20 عاما (فرنسا)
رأى كامافينغا النور في مخيم للاجئين في أنغولا لأبوين كونغوليين، لكنه انتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره. يشغل مركز وسط الميدان ويتميز بقدرته على المراوغة والتمرير. كما أنه فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022. ويتوقع أن يلعب كامافينغا دورا رئيسا مع منتخب فرنسا الساعي للحفاظ على لقبه.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
رودريغو 21 عاما (البرازيل)
يعتبر رودريغو أحد أهم المواهب الهجومية الشابة في البرازيل. رغم أن اللاعب الشاب قد يجد صعوبة في ضمان اشتراكه مع منتخب مليء بخيارات هجومية رائعة، إلا أن رودريغو قادر على تقديم إضافة خاصة: عين ثاقبة فوق الملعب وخلق فرص للتسجيل. أما في حال حصول لاعب ريال مدريد عى فرصته باللعب، فإنه يصعب سحبه مع أرضية الملعب.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
جيو رينا 20 عاما (الولايات المتحدة)
إيرليينغ هالاند، الذي لم يتأهل مع المنتخب النرويجي إلى كأس العالم، أشار إلى زميله السابق في بوروسيا دورتموند جيو رينا بأنه "الحلم الأمريكي". ويوصف رينا باللاعب الأنيق ويضفي الكثير من التنوع على خط الوسط الهجومي للولايات المتحدة. باستثناء الإصابات، التي عانى منها كثيراً، فإن رينا سيكون عنصرا أساسيا في كتيبة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بقطر.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
فيليكس أفينا جيان 19 عاما (غانا)
قدم جيان مستويات رائعة ساعدته على حجز مكانة له مع روما الإيطالي في الموسم الماضي. واستطاع المهاجم الغاني أن يترك بصمته مع فريقه السابق اعتمادا على سرعته الكبيرة التي تزعج المدافعين، وسرعة تفكيره واتخاذ القرار فوق ملعب المباراة.
-
بالصور: مواهب شابة ستجلب الأنظار في مونديال قطر
أنيس بن سليمان 21 عاما (تونس)
أنيس لاعب خط وسط شاب متعدد الاستخدامات، وسيعتمد عليه المنتخب التونسي لدعم خط الهجوم. مثل أنيس سابقا منتخب الدنمارك في فئة أقل من 19 عاما، لكنه اختار اللعب مع المنتخب التونسي سنة 2019. يتميز لاعب بروندبي بابداعه ويطمح لمساعدة تونس على تجاوز دور المجموعات، التي أوقعت "نسور قرطاج" مع فرنسا، أستراليا والدنمارك. إعداد: لولادي أديوجي/ ر.م