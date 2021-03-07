 سويسرا تصوت في استفتاء على مبادرة لحظر البرقع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2021

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أخبار

سويسرا تصوت في استفتاء على مبادرة لحظر البرقع

يُصوت الناخبون السويسريون في استفتاء على عدة قضايا من بينها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. والاستفتاء جزء من تقاليد للديمقراطية المباشرة التي تعتمدها البلاد وتسمح للمواطنين بالحسم المباشر في قضايا الشأن العام.

منقبة مسلمة في أحد المعالم السياحية السويسرية بتاريخ 3 آب/ أغسطس 2017

الغالبية العظمى من النساء اللواتي يرتدين النقاب هن سائحات

يصوت الناخبون في سويسرا اليوم الأحد (السابع من مارس/ آذار 2021) في استفتاء على حظر إخفاء الوجه  في الأماكن العامة على الرغم من أن رؤية مسلمات منقبات يعد أمراً نادراً في الشوارع السويسرية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ اغلبية ضئيلة تؤيد الخطوة التي تأتي بعد جدل استمر سنوات. وفي حال أُقر منع البرقع، ستنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك في حظره.

ولم تشر المبادرة صراحة إلى البرقع أو النقاب الذي يغطي كامل الوجه ما عدا العينين، لكن ليس هناك شك في ما يتناوله المقترح. وفي أرجاء مدن سويسرية عدة، انتشرت ملصقات للحملة كُتب عليها "اوقفوا الاسلام الراديكالي" و"أوقفوا التطرف"، يرافقها صورة لامرأة ترتدي نقاباً أسود. في المقابل، تقول لافتات لحملة مضادة "لا لقانون سخيف ضد البرقع، عديم الفائدة ومعادٍ للإسلام".

تحرير للمرأة أم عداء للإسلام؟

قالت المتحدثة باسم تجمع "الحجاب الأرجواني" النسائي الإسلامي إيناس الشيخ، إنه "بجانب كونه عديم الفائدة، هذا النص عنصري ومنحاز جنسياً". وأضافت بالقول: "نعتقد أنه في 2021 وكمدافعات عن حقوق النساء، ليس من المقبول أن يتضمن الدستور السويسري مادة تحظر أي لباس للنساء".

وأوضحت أن "مشروع القانون يوحي بوجود مشكلة حيث لا توجد مشكلة أو مشكلة لا تعني سوى بضع عشرات من النساء. مشيرة إلى أنّ "هناك 30 امرأة فقط يرتدين البرقع في سويسرا". وأكد المتحدث باسم حملة تأييد الحظر في حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي جين-لوك أدور "هدف المبادرة ليس المسلمين، نحن لا نشكك في ممارساتهم الدينية"، موضحاً أن الأمر يتعلق بالدفاع عن "قيم حضارتنا".

و تابع أن الحجاب الكامل  للوجه "هو شكل متطرف من الإسلام" لكن "لحسن الحظ ليس هناك الكثير" ممّن يضعن البرقع في سويسرا. وأضاف أنّه "حين تكون هناك مشكلة، نتعاطى معها قبل أن تخرج عن السيطرة". وتشير استطلاعات الرأي منذ كانون الثاني/ يناير إلى تقدم مؤيدي حظر البرقع.

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الدنمارك: مسلمة منقبة تتحدى حظر النقاب بالحرية الشخصية

الحكومة تطلق مبادرة مضادة

وتعارض الحكومة والبرلمان فرض حظر على المستوى الوطني. وأطلقت الحكومة مشروعاً مضاداً، سيتم اعتماده في حال أفضى الاستفتاء إلى رفض النص، يقضي بإلزام الجميع بالكشف عن وجوههم للسلطات عند الضرورة للتحقق من هوياتهم عند الحدود على سبيل المثال. وقد تفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري (أكثر بقليل من تسعة آلاف يورو) على المخالفين.

يُذكر أن الغالبية العظمى من النساء اللواتي يرتدين النقاب هن سائحات. لم يكن من غير المألوف قبل جائحة فيروس كورونا رؤيتهن في المحلات الفاخرة في وسط جنيف للتسوق هناك. وكشف استطلاع لمكتب الاحصاءات الفدرالي في 2019 أنّ المسلمين يشكلون 5.5 بالمئة من سكان البلاد، معظمهم متحدرين من يوغوسلافيا السابقة.

اندونيسيا.. وبطاقة التعريف الإلكترونية

سيصوت السويسريون الأحد على مسألتين وطنيتين أخريين أيضاً هما خطة لإصدار بطاقة تعريف فدرالية الكترونية وللمرة الأولى اتفاق للتجارة الحرة مع اندونيسيا. وإندونيسيا أكبر دولة في عدد المسلمين في العالم هي سوق ضخمة وواعدة جداً، لكن سجلها البيئي هو محور النقاش.

وينص الاتفاق الذي وقع في 2018 وأقره البرلمان السويسري في 2019، على إلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً عن جميع صادرات سويسرا تقريباً إلى رابع أكبر دولة في العالم في عدد السكان، بينما سيلغي السويسريون الرسوم المفروضة على المنتجات الصناعية الإندونيسية. ويتضمن الاتفاق سلسلة من القواعد التنظيمية لمبادلات الخدمات والملكية الفكرية ولاستثمارات.

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تغطية شعر وجسد المرأة في مختلف الأديان

 وينتقد المعارضون إزالة الغابات وانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة وكذلك معايير ترخيص زيت النخيل الواردة في الاتفاق. وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "تاميديا" في شباط/ فبراير الماضي أن 52 في المئة يؤيدون الاتفاق مقابل 42 في المئة يعارضونه.

أما التصويت الآخر فهو على خطة حكومية لاعتماد هوية إلكترونية معترف بها من قبل الدولة الفدرالية ويمكن استخدامها لطلب السلع والخدمات عبر الإنترنت. وستمنح على اساس طوعي من قبل شركة معتمدة من قبل الدولة السويسرية. وهذا ما يزعج المعارضين القلقين من منح شركات خاصة معلومات حساسة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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