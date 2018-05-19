سويسرا- تحطم طائرة عسكرية قديمة عمرها 80 عاما

أعلنت شرطة كانتون غريزون في شرق سويسرا اليوم الأحد (الخامس من أغسطس/أب 2018) أن 20 شخصا هم جميع ركاب الطائرة العسكرية السويسرية القديمة التي تحطمت بعد ظهر أمس السبت في منطقة جبلية، لقوا حتفهم، فيما يتم التحقيق في سبب سقوط الطائرة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة أنيتا سنتي في مؤتمر صحافي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة آلاف متر، "تؤكد الشرطة بحزن أن جميع الركاب العشرين قتلوا".

وأفادت الشرطة أن الطائرة كانت تقل خلال تحطمها طاقتها القصوى، أي 17 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم، هم أحد عشر رجلا وتسع نساء بينهم زوجان من النمسا مع ابنهما. وتشارك خمس مروحيات في عمليات الإنقاذ منذ السبت. وفتحت وزارة العدل السويسرية تحقيقا بالتعاون مع الدائرة السويسرية للتحقيق الأمني ووزارة العدل في كانتون غريزون لتحديد أسباب الحادث.

طائرة "جانكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي"

وقالت وسائل الإعلام السويسرية إن الركاب كانوا عائدين من رحلة سياحية في مدينة لوكارنو في جنوب سويسرا بعدما وصلوا إليها صباح الجمعة، وكانوا متجهين إلى مطار دوبندورف العسكري قرب زوريخ. ونقلت صحيفة "20 مينتس" عن شاهد كان موجودا في منطقة الحادث أن "مسار الطائرة تحول 180 درجة نحو الجنوب وتحطمت على الأرض"، مضيفا أن الحطام تناثر "ضمن منطقة محدودة" ما يجعل فرضية وقوع انفجار أمرأ مستبعدا.

وهذا النوع من الطائرات القديمة ليس مزودا بصندوق أسود أو بصندوق بيانات أو مسجل صوت، ما يعني أن التحقيق سيستند إلى الشهادات وتحليل الحطام. وأوضح دانيال كنيش من دائرة التحقيق الأمني أن طاقم الطائرة لم يتسن له الوقت لطلب المساعدة نافيا أن تكون درجات الحرارة المرتفعة قد تسببت بالحادث، وأن الطائرة سقطت بشكل عمودي تقريباً من السماء عند سرعة كبيرة نسبيا.

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والطائرة المزودة بثلاثة محركات من نوع "يونكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي"، تم تصنيعها عام 1939 في ألمانيا، وهي ملك شركة "جي يو-إير" التي أسسها عام 1982 أصدقاء لسلاح الجو السويسري. وأكد كورت فالدماير رئيس الشركة أمام وسائل الإعلام أن الطائرة لم تكن تواجه أي مشكلة تقنية وقد أخضعت للصيانة في تموز/يوليو الماضي. وأضاف أن طاقم الطائرة يمتلك خبرة واسعة إذ أن قائد الطائرة ومساعده هما في الستينات من العمر. وقالت الشركة على موقعها أنها تشعر بـ"الحزن العميق" مقدمة التعازي "لعائلات وأصدقاء الطاقم والركاب". وأكدت أنه تم تعليق رحلات الشركة.

وتقول الشركة إنها تستخدم أسطولا صغيراً من أربع طائرات يونكرز صنعت جميعها عام 1939 ويتم تأجيرها. وقادة تلك الطائرات هم من الطيارين العسكريين السابقين والمحترفين وجميعهم متطوعون. وطائرة "يونكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي" مصنوعة من الفولاذ وصنعتها شركة جونكرز الألمانية في ثلاثينات وخمسينات القرن الماضي. واستخدمت للنقل العسكري وكقاذفة خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى موقعها تحدثت الشركة عن حادث آخر وقع في 1987 في مطار كوبلينز في ألمانيا، إلا أن أحداً لم يصب بأذى.

ويعتبر هذا أسوأ حادث طيران في سويسرا منذ سنوات ولكنه واحد من ثلاثة حوادث تحطم طائرات شهدها ذلك البلد في ثمانية أيام. ففي السبت تحطمت طائرة سياحية سويسرية كانت تقل زوجين وطفليهما في غابة في كانتون نيفالد واندلعت فيها النيران على الفور. ولم ينج منها أحد. وفي 27 تموز/يوليو قتل أربعة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة عند اصطدامها بقمة جبل جليدي في كانتون فاليه الجنوبي.

ز.أ.ب/ط.أ (أ ف ب)