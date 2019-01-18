"سول توك".. مساعدة نفسية من اللاجئين للاجئين في ألمانيا

كيف حالك؟" هذا السؤال البسيط ليس واحدا من الأسئلة التي يسمعها اللاجئون غالبا. لكن يمكن أن يكون لهذا السؤال دور كبير في مساعدتهم على التعامل مع التوتر والقلق الذي يعانون منه نتيجة للعنف وغيره من الأحداث المؤلمة التي شهدوها.

تقول الأخصائية النفسية ألكسندرا بلاتنر التي تعمل في مركز الإيواء الرئيسي في شفاينفورت في ولاية بافاريا "يواجه اللاجئون الكثير من التوترات والمصاعب أثناء الهروب من بلدانهم"، وتضيف "من المهم جداً ألا يقتصر الاهتمام على صحتهم الجسدية فحسب، بل يجب الاعتناء بصحتهم النفسية أيضا".

بلاتنر هي الأخصائية النفسية المشرفة على مركز "سول توك" للصحة النفسية، والذي يقدم استشارات نفسية واجتماعية لطالبي اللجوء. وهو مشروع مشترك بين منظمة "أطباء بلا حدود" ومستشفى "سانت جوزيف" المحلي، يتم فيه تأهيل لاجئين سابقين ليقدموا المساعدة النفسية لأقرانهم.

في كل لقاء، يسأل اللاجئون السابقون الذين يتم تدريبهم كمستشارين نفسيين واجتماعيين أقرانهم من طالبي اللجوء "كيف حالك؟" بلغتهم الأم لمعرفة ما يزعجهم. وتقول بلاتنر إن اللغة المشتركة تجعل من السهل على طالبي اللجوء الوثوق بالاستشاريين النفسيين، مما يجعلهم يفتحون لهم قلوبهم.

أثناء جلسات التأهيل النفسي، والتي يكون فيها طالبو اللجوء على شكل مجموعات، يتم التركيز على استراتيجيات التأقلم مع الجو المحيط بالإضافة إلى تقنيات التغلب على الضغط النفسي. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات شاملة حول عدد اللاجئين المستفيدين من الخدمات النفسية في ألمانيا، إلا أن المنظمات الإنسانية تؤكد أن الدعم الحالي غير كاف.

"سول توك".. الاستشارية النفسية الإيرانية باريسا (على اليمين) تتحدث مع الأخصائية النفسية ألكسندرا بلاتنر

الوقاية قبل العلاج

تستفيد غريس، وهي أم من ساحل العاج، من خدمات مركز "سول توك" منذ وصولها إلى ألمانيا في أيلول/سبتمبر الماضي. وتقول إن الدعم النفسي الذي يقدمه المركز ساعدها بالفعل. وتضيف الأم التي تبلغ 29 عاماً لمهاجر نيوز: "إنه لأمر رائع أن تكون هناك مجموعة تتحدث عن العديد من المواضيع، مثل الضغط النفسي والمشاكل النفسية الأخرى".

غادرت غريس بلدها منذ عامين لأن عائلتها أجبرتها على إنجاب طفل بالرغم من أنها مثلية، وتقول بحزن: "لا أريد أن أعارضهم، لكنني قمت بذلك (بالرحيل) بسبب ميولي الجنسية. بعض الناس لا يقبلون هذا في أفريقيا".

لا تُصنّف غريس كـ "مريضة"، بل كـ "مراجعة" (أو زبونة)، وهو تصنيف يركز عليه المركز، ويقصد بذلك أن هدفه ليس تقديم بديل للعلاج النفسي، بل وقاية الناس من الأمراض النفسية. وفي هذا السياق يقول الاستشاري الصحي لدى الحكومة الإقليمية، يوست بوتنوب، لمهاجرنيوز: "نحن ندعم طالبي اللجوء الذين يعانون من حالات صعبة لكي لا تتطور إلى أمراض مزمنة".

ومنذ آذار/ مارس 2017، تلقى أكثر من 500 مهاجر الاستشارة النفسية، كما يقوم بين 2 و6 بالمائة من طالبي اللجوء في مركز الإرساء في شفاينفورت بمراجعة المركز بانتظام.

وقد كان مشروع "سول توك"، الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 20 عاماً من قبل منظمة "أطباء بلا حدود"، أول مشروع في ألمانيا تؤسسه منظمة إنسانية دولية غير حكومية.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" بداية الموجة في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" استقبال وترحيب مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" أزمة السكن عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" بداية أحداث قلبت الموازين كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" مطالب بالترحيل أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" تحديد سقف لعدد اللاجئين على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هجمات متفرقة ينفذها لاجئون وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هجمات معادية للاجئين وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" عملية دهس وراءها داعش! في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" سياسة ميركل في مرمى الانتقادات تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟ أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش الكاتب: مريم مرغيش



من اللاجئين للاجئين

باريسا هي إحدى الاستشاريين النفسيين الذين يعملون حالياً في المشروع، درست العلوم الاجتماعية في إيران قبل مجيئها إلى شفاينفورت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، عندما كان يقوم فيه الأطباء بفحص 70 شخصاً جديداً كل يوم. ويقدم كل مركز إيواء في ألمانيا الرعاية الطبية مجاناً لجميع طالبي اللجوء فيه، إلا أن مركز الإرساء في شفاينفورت هو الوحيد الذين يقدم الدعم النفسي أيضاً.

وقد أدركت باريسا عندما كانت لاتزال طالبة لجوء أنها تستطيع مساعدة العديد من أقرانها، فكان كثيرون يأتون إليها ويتحدثون عن مشاكلهم.

وبعد فترة وجيزة من بدء العمل في مركز "سول توك" عام 2017 بعد أن تم تدريبها لمدة 4 أسابيع، قال لها أحد المراجعين: "نحتاج إلى شخص مثلنا يستمع إلينا ويفهمنا". عندها أدركت باريسا أنه يمكنها أن تحدث فرقاً.

التفاهم والحديث عن الهموم

في أول لقاء مع "المراجعين"، قامت باريسا وزملاؤها الاستشاريون من سوريا وجيبوتي بشرح وظيفتهم قبل كل شيء. تقول باريسا: "نحن نقول لهم إننا لسنا أطباء ولا يمكننا وصف الأدوية، بل نحن استشاريون نفسيون". وتضيف لمهاجر نيوز "أكون سعيدة عندما نساعد شخصاً ما على النوم بشكل أفضل، أو عندما يقول لنا إن الاستشارة جعلته أكثر ثقة بنفسه".

في البداية كان لدى بعض المراجعين مخاوف حول نقل معلوماتهم الخاصة إلى الجهات الحكومية، إلا أن هذه المخاوف قد ولّت بشكل كبير، كما تقول باريسا، والتي تتابع: "الآن هم يأتون إلينا بأنفسهم". وحتى أن أحد اللاجئين السابقين، الذي يعيش في شفاينفورت، يأتي إلى باريسا بشكل منتظم للحديث عن مشاكله، وتقول: "يدرك العديد من المراجعين أن مشاكلهم الجسدية مثل الصداع أو آلام المعدة قد تكون ناجمة عن الضغط النفسي"، وتضيف: "يقولون لنا إن الطبيب لم يكن يفهمني، لكن الآن كل شيء على ما يرام".

احتمال ضعيف للبقاء في ألمانيا

يعيش في مركز الإيواء الرئيسي في شفاينفورت حوالي 750 من طالبي اللجوء. وبالنسبة لمعظمهم فإن احتمال قبول طلب لجوئهم والبقاء في ألمانيا ضعيف، لأنهم ينحدرون من نيجيريا والصومال وساحل العاج والجزائر وأرمينيا – وهي دول لا يحصل غالبية طالبي اللجوء الذين ينحدرون منها على الحماية.

وتدور معظم مخاوف طالبي اللجوء في المركز حول الشكوك بشأن وضعهم القانوني، بالإضافة إلى الشعور بالوحدة والقلق بشأن الأقارب في الوطن. ونتيجة لذلك فهم يعانون من القلق والاكتئاب، ويصل الأمر لدى البعض منهم إلى التفكير بالانتحار.

وبحسب دراسة حديثة، فقد تعرض ثلاثة أرباع طالبي اللجوء القادمين من سوريا والعراق وأفغانستان للعنف ويعانون نتيجة لذلك من تداعيات جسدية ونفسية، ومع ذلك يقول يوست بوتنروب المستشار للشؤون الصحية: "ليس كل من عانى من الصدمات يحتاج إلى علاج".

طالبة اللجوء القادمة من ساحل العاج غريس تستفيد من خدمات مركز "سول توك"

البحث عن الدعم المادي

في العام الماضي، احتل مشروع "سول توك" المركز الثالث في مسابقة التمويل الجماعي لجائزة الاندماج في ألمانيا، حيث جمع أكثر من 35 ألف يورو. لكن هذا المبلغ لا يكفي لتوسيع نطاق المشروع الذي سيصبح ممولاً من القطاع الخاص بعد أن انسحبت منظمة "أطباء بلا حدود" من تقديم الدعم. ولهذا السبب يبحث مستشفى "سانت جوزيف" حالياً عن مموّلين إضافيين للمشروع بالإضافة إلى المزيد من الدعم من قبل الحكومة الإقليمية في بافاريا.

ويؤكّد مدير مركز الإرساء في شفاينفورت، ألكسندر فاركوتش، على أهمية مركز "سول توك" في الحفاظ على استقرار الحالة النفسية للمقيمين في المركز. وتشير بلاتنر إلى أنه من المفترض أن تقوم مراكز الاستقبال الأخرى أيضاً بإطلاق خدمات للمساعدة النفسية. الهدف في النهاية هو أن يتم تكرار المشروع النموذجي في جميع أنحاء ألمانيا.

ويؤكد بوتنروب على الحاجة لمزيد من المشاريع المماثلة لـ"سول توك"، خاصة بعد انتهاء التمويل لكثير من المبادرات التي تم إطلاقها في أعقاب أزمة اللاجئين.

يقول بوتنروب: "يتراجع دعم المنظمات غير الحكومية منذ عام 2015، وتحديداً في العام الماضي عندما انتهت فترات تمويل استمرت عامين أو ثلاثة أعوام"، ويضيف: "الخدمات الوقائية هي الأكثر أهمية، حيث أنها ستساعد فيما بعد على الاندماج الاجتماعي أيضاً".

م.ع.ح/ ع.أ.ج

مهاجر نيوز