يعتبر سوق العمل حلقة الوصل بين عرض الباحثين عن عمل والجهات التي تحتاج لتوظيفها من شركات ومؤسسات رسمية وخاصة ومشتركة. ويشكل الشباب المؤهلين وحديثي التخرج من المعاهد والجامعات في مقدمة الفئات التي تنشط في هذه السوق.

تشهد سوق العمل تغيرات دراماتيكية عززتها تبعات جائحة كورونا. وتبرز هذه التغيرات من خلال دخول الروبوت للقيام بأعمال تؤدي إلى الاستغناء عن وظائف كثيره تتطلب أعمالا بدنية صعبة. وهو الأمر الذي يفرض تحديات على الباحثين عن عمل. ومن هذه التحديات القيام بالتأهيل المناسب في قطاعات المستقبل كالمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة.