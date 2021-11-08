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سوق العمل

يعتبر سوق العمل حلقة الوصل بين عرض الباحثين عن عمل والجهات التي تحتاج لتوظيفها من شركات ومؤسسات رسمية وخاصة ومشتركة. ويشكل الشباب المؤهلين وحديثي التخرج من المعاهد والجامعات في مقدمة الفئات التي تنشط في هذه السوق.

تشهد سوق العمل تغيرات دراماتيكية عززتها تبعات جائحة كورونا. وتبرز هذه التغيرات من خلال دخول الروبوت للقيام بأعمال تؤدي إلى الاستغناء عن وظائف كثيره تتطلب أعمالا بدنية صعبة. وهو الأمر الذي يفرض تحديات على الباحثين عن عمل. ومن هذه التحديات القيام بالتأهيل المناسب في قطاعات المستقبل كالمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة.

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العمالة المتخصصة عملة نادرة في ألمانيا.. كيف يمكن كسبها؟ 08.11.2021

عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟
12.02.2020, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Auszubildende Frau in Elektroberufen, eine Industrieelektrikerin montiert einen Schaltkreis, Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie.- model released - Remscheid Nordrhein-Westfalen Deutschland *** 12 02 2020, Remscheid, North Rhine-Westphalia, Germany Trainee woman in electrical professions, an industrial electrician assembles a circuit, vocational training centre of the Remscheider Metall und Elektroindustrie model released Remscheid North Rhine-Westphalia Germany

تحليل: نقص العمال المهرة وتحدي التغير الدراماتيكي في سوق العمل الألماني 04.10.2021

رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟
10.08.2020, Berlin: Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht bei einer Pressekonferenz, auf der er als Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl 2021 vorgestellt wird. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الاشتراكي أولاف شولتس.. مرشح تفوق شعبيته شعبية حزبه 19.08.2021

قبل الانتخابات بأكثر من عام، أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مرشحه لمنصب المستشار. إنه أولاف شولتس، وزير مالية ألمانيا ونائب ميركل. لديه شخصية براغماتية ورصينة لكن تنقصه الكاريزما. فهل هذا كافِ لأن يفوز في الانتخابات؟
06.10.2020, Berlin: Bundeskanzlerin Merkel ist bei beim Tag der Industrie des BDI bei ihrem Grußwort auf der Leinwand zu sehen. Der traditionelle Tag der Industrie findet Coronabedingt als hybride Veranstaltung teils in Präsenz und teils virtuell statt. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

تحليل: موقع المستهلك والعالم العربي من نمو الاقتصاد الألماني 14.06.2021

رغم التضخم وارتفاع الأسعار ينمو الاقتصاد الألماني بمعدلات عالية وواعدة على مختلف الأصعدة. ما هي تبعات ذلك على المستهلك وفرص العمل والتجارة العربية الألمانية؟
picture-alliance/dpa/J.Wolf Dozentin Ursula Achterkamp, steht am 04.02.2016 in Osterburg (Sachsen-Anhalt) während eines Deutschkurses vor syrischen Flüchtlingen. Der Bildungsverbund Handwerk bietet in der Altmark Sprach- und Integrationskurse für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive an. Foto: Jens Wolf/dpa (zu lah «Deutschkurse für die ganze Familie» vom 08.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا.. مهاجرون ولاجئون حاصرهم الوباء وعرقل اندماجهم! 05.05.2021

اللاجئون والمهاجرون الجدد في ألمانيا من بين أكثر الفئات تضررا من جائحة كورونا، حسبما يؤكد ساسة ألمان. فكيف عرقل الوباء تطور هؤلاء وعملية اندماجهم في المجتمع وسوق العمل؟ وما أبرز المشاكل التي يواجهونها في ظل الجائحة؟
Doctor looking through window, Arzt das Durchschauen des Fensters | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال المهرة إلى ألمانيا بسبب كورونا 08.01.2021

أعلن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين أن هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا تباطأت بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا، ومسؤولة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تكشف سبب التباطؤ.
ARCHIV - Ein Monteur arbeitet am 07.06.2013 in Wiesloch (Baden-Württemberg) im Werk der Heidelberger Druckmaschinen AG an einem Druckzylinder. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (Zu dpa Billiges Öl und schwacher Euro: Maschinenbauer zuversichtlich) +++(c) dpa - Bildfunk+++

توقعات الاقتصاد الألماني في 2021 .. نمو فعَّال ووظائف أقل 04.01.2021

2021 سيكون عاما انتقاليا تتجاوز فيه بعض القطاعات بسرعة تبعات كورونا. ولاسيما في نقطة واحدة تتوقع أهم اتحادات الاقتصاد الألمانية تغيرا واضحا. غير أن خبراء الاقتصاد ينتظرون مرور سحب قاتمة فوق سوق العمل.

ARCHIV - 10.01.2016, Berlin: Die Medizinstudentin Anja-Kathrin sieht sich in der Charité bei der Übung «Simulierte Rettungsstelle» eine Computertomographie an. Sind Computer - etwa bei Krebsdiagnosen - schon klüger als ein Fachärzteteam? Mediziner bezweifeln das und nutzen Rechner bislang meist nur als unterstützende Assistenten. Doch wird es dabei bleiben? (zu dpa «Dr. Data - was Künstliche Intelligenz in der Medizin kann» vom 30.11.2018) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تحليل: فرص عمل كثيرة للأجانب في ألمانيا رغم كورونا 13.12.2020

رغم التبعات السلبية لجائحة كورونا على سوق العمل الألمانية، هناك قطاعات ما تزال بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة الأجنبية المؤهلة بسبب نقص الكفاءات المطلوبة في ألمانيا. أين تكمن هذه الفرص بشكل خاص وكيف يمكن استغلالها؟
Ouvrières sur l’un des sites tunisiens de l’entreprise allemande Leoni (Câblage automobile), Sousse, Tunisie / Arbeiterinnen in einem der tunesischen Standorten der deutschen Firma Leoni AG (Autokabel), Sousse, Tunesien Foto DW/ Anne-Julie Martin 23 janvier 2012 / 23. Januar 2012

تراجع مشاركة المرأة العربية في سوق العمل.. من يتحمل مسؤوليته؟ 22.10.2020

رغم الجهود والمكاسب المتواضعة التي حققها المرأة العربية في سوق العمل، إلا أن الأرقام لا زالت تكشف عن فجوة بينها وبين الرجل في هذا القطاع الحيوي. فجوة يزيد وباء كورونا من اتساعها.
University campus with Paulinum, Augusteum and MDR City Tower, Leipzig, Saxony, Germany Leipzig, Germany | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أكاديمية خاصة باللاجئين في ألمانيا...فكرة مهاجر عراقي لتسهيل فرص العمل 09.09.2020

أكاديمية خاصة باللاجئين في جامعة لايبزغ. فكرة المهاجر العراقي ريان عبد الله، وتتيح الأكاديمية إمكانية الدراسة بلغات عدة، فضلا عن تأهيل اللاجئين الراغبين في إتمام دراستهم في جامعات ألمانية، ما يسهل دخولهم في سوق العمل.
Berlin, 14.02.08 JE - Deutschkurs fuer Araber in der Deutsch-Arabischen Gemeinde in Berlin-Neukoelln. | Verwendung weltweit

اندماج المهاجرين ـ عوامل غير متوقعة لاكتساب اللغة الألمانية 21.08.2020

أظهرت دراسة ألمانية أن المدرسين من أصول مهاجرة لهم تأثير إيجابي على اكتساب المهارات اللغوية لطلابهم. ويعتبر تعلم الألمانية حجر الزاوية لسياسة اندماج اللاجئين والمهاجرين، لأنها شرط لدخول سوق العمل والاندماج في المجتمع.
10.09.2015**** - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt sich am 10.09.2015 nach dem Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Berlin-Spandau für ein Selfie zusammen mit einem Flüchtling fotografieren. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa Merkel erörtert mit CDU-Basis neue Programmatik - Auftakt in NRW) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا- بعد خمسة أعوام.. أين وصل اندماج اللاجئين في سوق العمل؟ 06.08.2020

خمسة أعوام مرّت على جملة المستشارة الألمانية الشهيرة "نستطيع إنجاز ذلك"، والتي قالتها إثر دخول مئات آلاف اللاجئين. فأين وصل اندماجهم داخل المجتمع وسوق العمل بعد كل هذه الأعوام؟

Traders work as the DAX index curve is displayed on a large screen at the Deutsche Boerse AG, in Frankfurt, Germany, on Thursday, February, 7, 2008. 07.02.2008 [ | Verwendung weltweit

تحليل: الاستثمارات العربية والتراجع التاريخي للاقتصاد الألماني 02.08.2020

رغم التراجع التاريخي للاقتصاد الألماني، فإن الأمر لا يستحق الكثير من التهويل لأسباب كثيرة، فما مدى تضرر الاستثمارات العربية من هذا التراجع وكيف تبدو فرص المهاجرين في سوق العمل رغم جائحة كورونا؟

Der Ausbilder für die gewerblich-technische Berufsausbildung, Thomas Schabacker (M), beobachtet am 14.12.2016 in der Ausbildungswerkstatt der Deutschen Bahn AG in Erfurt (Thüringen) die Flüchtlinge Muhsen Armandzi (r) aus Syrien und Basel Khudeda Majoun (l) aus dem Irak bei der Arbeit. Vierzehn junge Leute absolvieren eine achtwöchige Qualifizierung im Rahmen des «DB Check-Up für Flüchtlinge» zur Berufsorientierung bei der Bahn. Damit sollen sich Asylbewerber besser im deutschen Bildungs- und Arbeitssystem zurechtfinden. Ziel ist es, dass die Teilnehmer eine Ausbildung als Elektriker beginnen können. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa |

بخطة شاملة.. ألمانيا متمسكة باندماج اللاجئين رغم كورونا 29.07.2020

في وقت أثرت فيه أزمة كورونا على اللاجئين بشكل خاص، أكدت ألمانيا عزمها على إدماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل من خلال إقرار خطة عمل وطنية للاندماج. فما هي هذه الخطة وماذا تتضمن؟
Auf der abenteuerlich steilen Monorack-Bahn befördert ein Erntehelfer auf dem Berg Calmont bei Bremm an der Mosel die frisch gelesenen Riesling-Trauben in orangenen Kisten ins Tal (Foto vom 11.10.2007). Wer den Bremmer Calmont an der Mosel erklimmt, muss vor allem schwindelfrei und trittsicher sein. Mit einer Steigung von bis zu 68 Grad gilt er als der steilste Weinberg Europas. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lrs (zu lrs-Korr: Arbeiten unter Extrembedingungen vom 14.10.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

في زمن كورونا..اللاجئون كبديل لسدّ ثغرات العمالة في ألمانيا؟ 29.03.2020

تتوجه ألمانيا في أوج أزمة كورونا للاعتماد على المهاجرين واللاجئين في معالجة نقص اليد العاملة في الصحة والزراعة خلال فترة الحصاد هذا العام، ما يعني أن ألمانيا قد تفتح مجال تقديم طلبات وظائف أمام من ليس لديهم تصريح عمل.
REUTLINGEN, GERMANY - OCTOBER 05: Trainee Anwar Albrnaoy refugee from Nigeria employed at Baeckerei Berger bakery is seen on October 5, 2018 in Reutlingen, Germany. The German government recently announced measures to help businesses fill vacant positions that include allowing rejected asylum applicants who have been granted permission to remain in Germany access to the labor market. Hundreds of thousands of job openings across Germany remain unfilled as businesses struggle to hire workers in a tight labor market. (Photo by Thomas Niedermueller/Getty Images)

كيف يمكن لإفريقيا وأوروبا الاستفادة من الهجرة؟ 28.03.2020

الهجرة من افريقيا؟ هنا يتبادر إلى ذهن الكثير من الأوروبيين القوارب المطاطية المليئة بالبشر في البحر المتوسط. غير أن بإمكان القارتين الاستفادة إذا ما تم توجيه الهجرة بشكل أفضل. وتوجد مقترحات كافية في هذا الإطار.
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