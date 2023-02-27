 سوريون شردهم الزلزال: رمضان هذا العام يختلف عن سابقيه | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.03.2023

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سياسة واقتصاد

سوريون شردهم الزلزال: رمضان هذا العام يختلف عن سابقيه

يحل شهر رمضان هذا العام على السوريين في ظروف شديدة القسوة اجتمعت فيها الحرب الأهلية بكارثة الزلزال، في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً.

فتاة تمشي وهي تحمل طفلًا أمام الخيام التي أقيمت للنازحين داخليًا بعد الزلزال في جندريس بسوريا

بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً، وفق ما أعلن برنامج الاغذية العالمي

بغصّة، تستعدّ أم عصمت لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم الخميس (23 مارس/ ىذار 2023) ويحلّ ثقيلاً هذا العام بعدما ألحق الزلزال أضراراً جسيمة بمنزلها، وجعلها بين ليلة وضحاها تقيم مع عائلتها في خيمة في شمال سوريا.

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وتقول أم عصمت لوكالة فرانس برس: "يختلف شهر رمضان هذا العام عن رمضان السابق والعام الذي قبله"، بعد أن تنهي مع ابنتها التسوّق من دكان مجاور في بلدة الشيخ حديد في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

معنويات منكسرة

داخل خيمة باتت منزلها منذ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير، ترتّب أم عصمت ما اشترته من أكياس أرز وبرغل وزيت وتمور وحلاوة. وتحضر من منزلها المجاور أواني منزلية نجت من تداعيات الزلزال.

وتضيف بحرقة بينما تجلس داخل الخيمة الخالية إلا من فرش ومدفأة: "رمضان هذا العام صعب علينا لأن معنوياتنا كُسرت وبتنا نعيش في خيمة".

وألحق الزلزال أضراراً جسيمة بمنزلها الذي انهارت بعض جدرانه وتصدّع بعضه الآخر. ولم تجد خياراً إلا نصب خيمة أمام المنزل المُحاط بأشجار زيتون.

تسبّب الزلزال بمقتل نحو ستة آلاف شخص في أنحاء سوريا، ملحقاً دماراً واسع النطاق بخمس محافظات سورية، خصوصاً تلك المحاذية لتركيا. وفاقم الزلزال الظروف المعيشية للسكان سوءاً.

الأزمة الغذائية الأسوأ من اندلاع الحرب

ويحلّ شهر رمضان هذا العام في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع قبل 12 عاماً، وفق ما أعلن برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. ويعاني 12.9 مليون شخص حالياً انعدام الأمن الغذائي.

أشخاص يقفون على أنقاض مبانٍ متضررة من الزلزال في بلدة حارم التي يسيطر عليها المتمردون

تسبّب الزلزال بمقتل نحو ستة آلاف شخص في أنحاء سوريا، ملحقاً دماراً واسع النطاق بخمس محافظات سورية

وحذّر البرنامج الأسبوع الماضي من أنه ما لم يحصل على تمويل إضافي، سيضطر إلى قطع (المساعدات) عن 3.8 ملايين شخص من إجمالي ثمانية ملايين بحلول تموز/يوليو.

وفي مخيم أقيم على عجل بعد وقوع الزلزال في ريف جنديرس، إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالزلزال في شمال سوريا، يبيع هلال محمّد السفرجلي ألواح الشوكولا والبسكويت والسكاكر على طاولة وضعها بين الخيم، من أجل تأمين قوته اليومي بعدما خسر منزله بفعل الكارثة.

ويقول الرجل النازح أساساً من دمشق لفرانس برس: "لا أعلم كيف أقول كل عام وأنتم بخير، ونحن والله لسنا بخير بعد الزلزال". ويضيف: "نحن مشرّدون ولا نشعر باستقرار (..) لسنا بخير على الإطلاق ولسنا مرتاحين في الخيم"، مؤكداً "لا معين لنا سوى الله".

في المخيم ذاته، تتحسّر أم جمعة على شهر رمضان الذي يحل عليها وقد خسرت زوجها الذي قُتل جراء الزلزال. وتقول لفرانس برس: "يحلّ علينا شهر رمضان من دون زوجي، سيأتي صعباً للغاية. لقد فقدناه وهو كان ربّ البيت".

ع.ح./ا.ح. (أ ف ب)

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  • زردانة في إدلب بشمال سوريا

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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  • زلزال في إدلب السورية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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  • الزلزال يدمر أجزاء من قلعة حلب التاريخية (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر

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  • صورة من الأرشيف للرئيس أردوغان والمستشار شولتس في زيارة الأخير لأنقرة.

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  • صورة من الأرشيف للقاء بين أردوغان وماكرون في إسطنبول (27/10/2018)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا

    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

  • ديار بكر، زلزال تركيا (6/2/2023)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

    الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ

    وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

  • صورة من الأرشيف لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو. (29/11/2022)

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    حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا

    وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

  • الأسد وبوتين في سوتشي (أرشيف 20/11/2017)

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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    وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

  • أمين عام الجامعة العربية في اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة في تونس 29.03.2019

    مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

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