 سوريا - قوات النظام تُحكم حصارها على نقطة مراقبة تركية في إدلب | أخبار | DW | 23.08.2019

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أخبار

سوريا - قوات النظام تُحكم حصارها على نقطة مراقبة تركية في إدلب

تصعيد جديد من جانب قوات النظام السوري بعد محاصرة نقطة مراقبة تركية ببلدة مورك جنوبي إدلب، وهي نقطة المراقبة الأكبر في إدلب ومحيطها حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا.

Türkei Grenze Syrien Idlib Provinz Armee (Getty Images/AFP/I. Akengin)

أرشيف

تمكنت قوات النظام السوري اليوم (الجمعة 23 أغسطس / آب 2019) من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "تحاصر قوات النظام حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على كافة القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي" المجاور لإدلب.

وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر في إدلب ومحيطها، وفق المرصد، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.

ومن بين أبرز البلدات التي سيطرت عليها قوات النظام الجمعة في ريف حماة الشمالي، اللطامنة وكفرزيتا اللتان كانتا تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.

من ناحية أخرى، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم بأن الجيش السوري انتزع السيطرة على جيب من الأراضي في شمال غرب البلاد من قبضة المعارضة التي كانت تسيطر على هذه المنطقة منذ السنوات الأولى للحرب.

مختارات

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من قصف سوري وروسي مكثف على مناطق في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي التقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي بدعم جوي روسي. وتمكنت الأربعاء من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعد انسحاب مقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة من المنطقة.

تصعيد جديد

وتعرض رتل تركي كان في طريقه إلى مورك يوم الإثنين لقصف سوري استهدف سيارة مرافقة تابعة لفصيل سوري معارض موال لتركيا. فلم يتمكن من إكمال طريقه بعدما قطعت قوات النظام طريق دمشق حلب الدولي مع تقدمها في خان شيخون ومحيطها.

وندّدت أنقرة بشدة باستهداف رتلها. وقال المتحدّث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في وقت متأخر الأربعاء: "من غير الوارد إغلاق أو نقل" مركز المراقبة في مورك، موضحاً انه "باقٍ في مكانه وستواصل جميع مراكز المراقبة الأخرى المقرر إقامتها أو التي أنشأناها في إطار اتفاق إدلب، العمل في أماكنها".

وأعلنت دمشق الخميس "فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي" لخروج من يرغب من المدنيين من المنطقة المحاصرة.

وتلجأ قوات النظام عادة إلى استراتيجية فتح المعابر أمام المدنيين بعد حصار مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة باتت على وشك استعادة السيطرة عليها، إن عبر اتفاقات إجلاء أو عبر عمل عسكري، على غرار ما حصل في الغوطة الشرقية قرب دمشق أو مدينة حلب (شمال)، إلا أن منطقة جنوب إدلب والمحيط باتت شبه خالية من سكانها بعد موجات نزوح ضخمة على وقع التصعيد الذي بدأ في نهاية نيسان/أبريل، وأسفر عن مقتل نحو 900 مدني، وفق المرصد.

ولا تزال الطائرات الروسية والسورية تقصف مناطق عدة في الريف الجنوبي لإدلب خارج المنطقة المحاصرة، أبرزها بلدة معرة النعمان شمال خان شيخون.

وتسبب قصف جوي سوري الجمعة على معرة النعمان بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة وإصابة ستة آخرين بجروح، وفق المرصد.

ع.ح./ح.ز. (ا.ف.ب، رويترز)

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (Getty Images/Afp)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

  • UN Inspektoren in Syrien (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

  • Massengrab in Syrien 21.08.2013 (picture alliance/ZUMA Press)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

  • Symbolbilod Syrien Chlorgas Opfer (picture alliance/AA/F. Taki)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

  • Giftgas Chemiewaffen Vernichtung UN Inspektoren (Reuters)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

  • UN Konferenz Syrien chemische Waffen Chemiewaffen Genf (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

  • Syrien Krankenhaus Giftgasangriff April 2014 (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة ادلب، أعقبته اتهامات لقوات النظام السوري. مشاهد القتل البشعة للمدنيين والأطفال بالخصوص حركت المجتمع الدولي، وجعلت ملف الأسلحة الكيمياوية في سوريا يخرج من دائرة اللاعقاب. (07.04.2017)  

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