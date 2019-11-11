 سوريا: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات تهز مدينة القامشلي | أخبار | DW | 11.11.2019

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أخبار

سوريا: قتلى وجرحى في ثلاثة انفجارات تهز مدينة القامشلي

قالت الشرطة الكردية إن ثلاثة انفجارات متزامنة هزت مدينة القامشلي، ما أسفر عن سقوط 70 شخصاً بين قتيل وجريح. وحسب مصادر أمنية فإن الانفجارات استهدفت المنطقة ذات السيطرة المشتركة بين المقاتلين الأكراد وقوات النظام السوري.

Syrien Explosion in Qamishli (picture-alliance/AP Photo/Anha)

صورة من الأرشيف

هزت مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد ظهر الاثنين (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) ثلاثة انفجارات بسيارات مفخخة، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما لايقل عن 70 شخصاً. وقد استهدفت الانفجارات، التي وقعت بشكل متزامن، منطقة السوق وسط المدينة ذات الغالبية الكردية.

وقال مصدر طبي في مدينة القامشلي لوكالة الأنباء الألمانية إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأُصيب أكثر من 60 آخرين.

من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة الكردية المحلية المعروفة باسم "أسايش" بمدينة القامشلي إن الانفجارات الثلاثة المتزامنة وقعت في مدينة القامشلي في المنطقة ذات السيطرة المختلطة بين القوات الحكومة السورية ووحدات حماية الشعب الكردي.

مختارات

وأشار المصدر إلى أن التفجيرات الثلاثة خلفت أضراراً كبيرة بالمحال التجارية والمنازل والسيارات، مضيفاً أن لدى شرطة الأسايش معلومات عن سيارات أخرى مفخخة جاري البحث عنها. بيد أنه رفض تقديم المزيد من المعلومات.

في غضون ذلك، قتل كاهن الأرمن حنا إبراهيم الملقب "هوسيب أبراهام بيدويان"، راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في مدينة القامشلي السورية، ووالده برصاص مسلحين مجهولين أثناء سفرهما من محافظة الحسكة إلى دير الزور اليوم الاثنين.

وقال مطران الجزيرة والفرات، موريس عمسيح، لوكالة الأنباء الألمانية: "قتل الكاهن هوسيب ووالده وأصيب شخص ثالث معهما خلال سفرهم صباح اليوم إلى مدينة دير الزور للإشراف على ترميم كنيسة الأرمن الكاثوليك في مدينة دير الزور".

وحسب عمسيح "أطلقت مجموعة إرهابية لا نعلم هل هي من خلايا داعش أو غيرها النار عليهم في قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي". وأضاف: "نقلت جثة الكاهن هوسيب ووالده إلى الحسكة ونقل الشخص الثالث إلى المستشفى".

يشار إلى أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الانفجارات الثلاثة التي هزت مدينة القامشلي، وكذلك عن مقتل الكاهن الأرمني حتى ساعة إعداد هذا الخبر. 

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)

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