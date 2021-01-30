 سوريا- قتلى في قصف مشفى في ريف حلب واشتباكات عنيفة في عين عيسى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2021

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أخبار

سوريا- قتلى في قصف مشفى في ريف حلب واشتباكات عنيفة في عين عيسى

شهدت ثلاث مناطق على الأقل في سوريا توترا داميا جديدا، إذ تعرض مشفى في ريف حلب للقصف، بينما دارت اشتباكات عنيفة قرب بلدة عين عيسى شمال سوريا، في وقت تحدثت فيه عدة مصادر عن غارات تركية هي الأولى من نوعها منذ قرابة عامين.

مستشفى الأتارب إثر تعرضه لقصف من قوات النظام

داخل مستشفى الأتارب في حلب بعد الاستهداف

قُتل خمسة مدنيين اليوم الأحد (21 مارس/آذار 2021) في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري وطال مدخل مشفى في مدينة الأتارب، في ريف حلب الغربي، المحاذي لمحافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

غير أن مصدرا طبيا في مشفى المغارة قال لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بينهم 7 من الكادر الطبي، مضيفا أن القوات الحكومية المتمركزة في بلدة أورم الصغرى والفوج 46 قصفت بشكل مباشر، بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة، مشفى المغارة الذي يقع شمال مدينة الاتارب بريف الغربي وخرج المشفى عن الخدمة بالكامل وطال التدمير أغلب اجزاء المشفى إضافة إلى السيارات والمعدات التابعة للمشفى.
 وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة إن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعرضت للقصف خلال عمليات إجلاء الجرحى ورفع الانقاض وتم اخراج جثة طفل من تحت الانقاض".

وشاهد مراسل لفرانس برس أضراراً طالت مدخل المشفى، وقد اخترقت قذيفة سقفه، كما تكسر زجاج غرفة الاستعلامات، وانتشرت بقع دماء في المكان.

هجوم روسي هو الأول من نوعه هذا العام
وبعد ساعات من قصف مشفى مدينة الأتارب قال شهود ومصادر من المعارضة إن طائرات روسية قصفت معسكرات تدريب للمعارضة في شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية. وقالت المصادر إن صاروخا روسيا أرض-أرض أصاب أيضا قرية قاح بينما اقتربت الضربات الجوية الروسية من مخيمات اللاجئين المكتظة على امتداد الحدود مع تركيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو تحالف من المعارضة مدعوم من تركيا في شمال غرب سوريا، إن روسيا التي تدعم الحكومة في دمشق سعت لزعزعة استقرار آخر معقل للمعارضة في سوريا لكن الضربات لا تشير إلى هجوم كبير وشيك على إدلب. وقال الرائد يوسف حمود لرويترز "حتى الآن مستمرة الضربات الروسية. أيضا صواريخ باليستية قرب مناطق تجمع المدنيين"، مضيفا "هي ضربات على منشآت اقتصادية بهدف خلق بلبلة".
ولم يصدر تعليق من موسكو حتى الآن.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" وفصائل مقاتلة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها. ويقطن في تلك المنطقة نحو ثلاثة ملايين شخص غالبيتهم من النازحين.

ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بعد ظهر اليوم، بمقتل اثنين من المدنيين وإصابة "عدد آخر بجروح بينهم أطفال جراء سقوط قذائف أطلقتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي على مدينة حلب". وقالت الوكالة في وقت سابق إن القذائف سقطت على حي الفردوس شرق مدينة حلب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.
ويسري منذ السادس من مارس/ آذار 2020، وقفا لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو، الداعمة لدمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل، وأعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة اشهر، دفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف اطلاق النار صامداً الى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي.
اشتباكات قرب بلدة عين عيسى

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك.

 قلما يجد المرء دولة ما في أرجاء المعمورة الأربعة لم تطأها قدما لاجئ سوري. كيف لا واللاجئون أضحوا أحد أبرز تجليات الصراع في سوريا وعنوانه الأعرض. فهل مازال أصحاب الشأن يمنون النفس بالعودة لبلادهم حيث لا خبز ولا سلام؟

فيما أدت الحرب السورية إلى تهجير الملايين ما بين لاجئين في الخارج ومشردين في الداخل، يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه وثق مقتل نحو 400 ألف شخص خلال سنوات الصراع.

شهدت مدينة عفرين شمال غرب سوريا تفجيرا جديدا راح ضحيته ستة قتلى على الأقل بينهم ثلاثة أطفال. وأنحت تركيا المسيطرة على المدينة باللائمة على "وحدات حماية الشعب" الكردية، لكنّ الأخيرة لم تصدر أي تعليق حتى الآن.

وفي اتجاه آخر، تدور اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديموقراطية، بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية، من جهة والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة ثانية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية في شمال سوريا.

وتنتشر قوات تركية وفصائل سورية موالية لها شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة.

وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين الطرفين شمال البلدة الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية التي كانت تتخذ منها مقراً رئيسياً لها. ويتزامن التصعيد في محيط عين عيسى مع احتفال الأكراد الأحد بعيد النوروز، رأس السنة الكردية المصادف في 21 آذار/مارس من كل سنة.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات اندلعت منذ الجمعة بعدما حاولت القوات التركية والفصائل الموالية لها التقدم في قريتي المعلق وصيدا شمال غرب بلدة عين عيسى إثر "انتهاء قوات سوريا الديموقراطية من تفكيك ألغام في القريتين تمهيداً لعودة المدنيين".

مصادر: غارات تركية هي الأولى منذ سنتين

وكان المرصد أفاد ليل السبت/الأحد أن الطيران الحربي التركي شن غارة استهدفت قرية صيدا، هي الأولى في تلك المنطقة منذ هجوم العام 2019.

ونفت مصادر أمنية تركية شن الطيران التركي غارات في المنطقة، واعتبرت أن "الإرهابيين (...) يحاولون خلق تصور أن القوات العسكرية التركية شنت غارات"، لكن وزارة الدفاع التركية أعلنت أن قواتها "ردت" على وحدات حماية الشعب الكردية "التي فتحت النيران" عليها.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة "إرهابية" وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني، بينما تعتبر واشنطن قوات سوريا الديموقراطية الشريك الرئيسي في الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، الأمر الذي طالما أثار انتقاد أنقرة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "قوات سوريا الديموقراطية تمكنت حتى اللحظة من منع أي تقدم للفصائل الموالية لأنقرة"، مشيراً إلى تبادل للقصف بين الطرفين.

وتتكرر بين الحين والآخر الاشتباكات بين الطرفين في تلك المنطقة، برغم نشر النظام السوري قوات فيها بموجب اتفاق مع الأكراد كان الهدف منه وقف التقدم التركي إثر هجوم العام 2019. كما تتواجد فيها قوات روسية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع أنقرة.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

إ.ع/ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

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    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أدانت السعودية التدخل التركي العسكري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" قائلة إن المملكة "تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية". وجاء رد أروغان سريعاً باتهامات للسعودية بقتل المدنيين في اليمن.

  • Türkei Präsident Tayyip Erdogan Rede (Getty Images/AFP/A.Altan)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


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