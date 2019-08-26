 سوريا... الأمم المتحدة تضع اللجنة الدستورية على السكة | أخبار | DW | 19.09.2019

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أخبار

سوريا... الأمم المتحدة تضع اللجنة الدستورية على السكة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق" على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد في خطوة تعتبرها المنظمة الدولية مدخلاً أساسياً للعملية السياسية الرامية إلى حل النزاع.

UN-Generalsekretär Guterres (picture-alliance/dpa/Bildfunk/Keystone/C. Zingaro)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات". وعبر عن أمله في أن "تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي" المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

مختارات

وذكرت صحيفة الوطن المقربة من السلطات الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2019) أن غير بيدرسون سيصل الأحد المقبل إلى دمشق حيث سيلتقي الاثنين وزير الخارجية وليد المعلم. وقالت الصحيفة إن "بيدرسون سوف يبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزع الأطراف المكونة لها".

وأشارت الوطن إلى أنه من المرجح أن يعلن بيدرسون عن تشكيل اللجنة الدستورية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد في الثلاثين من الشهر الحالي. وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام خمسين منهم والمعارضة خمسين آخرين بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين لأخذ آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني في الاعتبار.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة. إلا أنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ الخلاف بين الطرفين تقلّص خلال الصيف ولم يعد يتعلق سوى باسم واحد فقط على هذه اللائحة. وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، يرفض النظام ذلك مقترحاً مناقشة الدستور الحالي وإدخال تعديلات عليه.

ع.ش/خ.س (أ ف ب)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

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