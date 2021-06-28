 ″سورة الويسكي″ تلهب النقاش في المغرب حول حدود حرية التعبير | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.07.2021

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ثقافة ومجتمع

"سورة الويسكي" تلهب النقاش في المغرب حول حدود حرية التعبير

حكم على فتاة مغربية بالسجن ثلاث سنوات ونصف إضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب نشرها نصاً ساخراً تحت اسم "سورة الويسكي" على صفحتها على فيسبوك. الواقعة أثارت الجدل وفتحت النار على قوانين النشر والتعبير في المغرب.

(محكمة مغربية (صورة رمزية

(محكمة مغربية (صورة رمزية

فتحت واقعة "سورة الويسكي" نقاشا فكريا وقانونيا واسعا في المغرب. تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019، حين أقدمت فتاة مغربية تبلغ من العمر 23 عاماً، على "تحريف" السورة القرآنية "الكوثر"، وفق الجريدة المغربية الإلكترونية "هسبرس"، ونشرت نصاً ساخراً على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم "سورة الويسكي".

وفق المصدر ذاته تحمل الفتاة المغربية الجنسيتين المغربية والإيطالية وقد شاركت المنشور في السنة المذكورة، عقب حصولها على شهادة الباكالوريا ومغادرتها المغرب من أجل متابعة دراستها بالخارج. إلا أن الشابة وبعد عودتها إلى المغرب في رحلة سياحية، تفاجأت بوجود مذكرة بحث وطنية بحقها منذ سنتين. فتمّ توقيفها والحكم عليها بالسجن  ثلاث سنوات ونصف السنة، وتغريمها مبلغ 50 ألف درهم (5,500 دولار) بعد اعتقالها من قبل أمن مطار الرباط.

وثبت القضاء المغربي على الفتاة تهمةالمسّ بالمقدسات الدينية ونشر الإساء للعموم. بينما نقلت وسائل إعلام محلية، منها موقع "كود" الإخباري، عن والد الفتاة قوله، بأنه تمّ اعتقالها قبل أسبوعين في المطار بعد عودتها إلى البلاد قادمة من فرنسا، حيث كانت تتابع دراستها. وعن وضعها الحالي قال والد الفتاة: "زرتها قبل قليل في السجن ووجدتها محطمة، لقد دمروا مستقبلها"، مؤكدا بأنها طلبت استئناف الحكم. وأضاف أن متابعة ابنته جاءت بعد شكوى قدمتها إحدى الجمعيات الدينية، وأن ابنته "نشرت ذلك المقطع عام  2019، بدون أن تعي جيداً ما مضمونه لأنها لا تتقن اللغة العربية"، على حد قوله.

جدل واسع

في واقعة مماثلة أدانت محكمة تونسية بدورها في مايو/أيار 2020، مدوّنة تونسية بالسجن ستة أشهر، مع تغريمها حوالي 700 دولار أمريكي، بسبب منشور على حسابها في فيسبوك يحاكي القرآن الكريم بعنوان "سورة كورونا"، كما ظهر منشور سابق تحت عنوان "سورة الويسكي" نسب إلى نفس الفتاة وهو ما أثار التساؤلات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي حول ما إذا كانت الفتاة المغربية المعتقلة قد أعادت فقط نشر "سورة الويسكي" بدل "تحريفها" أو" تأليفها" من البداية.

أثار حكم المحكمة المغربية، جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. فهناك من عبّر عن استنكاره للفعل الذي أقدمت عليه الفتاة ورأى في الحكم الصادر بحقها "عبرة" للغير. في حين يرى آخرون أن الحكم كان "قاسياً"، خصوصاً في حق شابة في مقتبل العمر، كما  كتب توفيق في تغريدته على تويتر.

من جهته عبر رشيد أيلال، الباحث في الفقه الإسلامي عن إدانته للحكم الصادر بحق الفتاة، وقال في تصريح له للموقع الإخباري المغربي "كود"، إنه "من غير المقبول الحكم  بالسجن على شابة في مقتبل العمر بثلاث سنوات ونصف، من بعد ما أخذتها الحماسة أو نوع من المزاح وكتبت ما كتبت، وتدمير مستقبلها وحياتها، كما لو أنها تهربت من دفع الضرائب أو سرقت المال العام". وأضاف أيلال أنه في نفس الوقت يدين ماقامت به الفتاة، لكن في المقابل "ليس لأحد الحق بمعاقبتها، لأن الدين شيء فردي بينها وبين الله".

أين تنتهي حرية تعبير؟

النقاش القانوني حول الحكم الصادر بحق الفتاة أفضى إلى نقاش فكري حول حدود حرية التعبير ومفهوم "الإساءة"، فقد اعتبر البعض أن "الفتاة لم تتجاوز حق التعبير في إطار الحرية الشخصية"  وحرية المعتقد، المضمونة بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي هذا الصدد اعتبر، سعيد بن جبلي، مدون وناشط مغربي مهتم بالشأن العام و حقوق الإنسان، أن "الحكم القاسي هو إشارة واضحة من السلطات المغربية بأن حرية التعبير تنتهي عند المساس بالمقدسات الدينية".

وطالب في نفس التدوينة التي نشرها على صفحتها الشخصية على فيسبوك بالحذر أثناء النشر على الإنترنيت قائلا: "إذ يبدو واضحا أنك قد تفلت من سيوف داعش ورصاصها، ولكنك لن تفلت من زنازين الحكومات وعقوباتها".

من جانبه قال رشيد أيلال في تصريح لـ "كود" أن "المغرب يعتبر من الدول المتقدمة على مستوى الحريات في إفريقيا وعلى المستوى العربي والإسلامي، لكن مع هذه الأحكام، يريدون إعادته إلى محاكم التفتيش وزمن القهقرة".

بينما علّق الصحفي المغربي، عمر أوشن في تدوينه له على فيسبوك على هذه الواقعة قائلاً: 

وأعلنت جمعيات حقوقية عن تضامنها مع قضية الفتاة، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما أعلن الباحث في الشؤون الإسلامية والسياسية في ألمانيا، حامد عبد الصمد، عن تضامنه مع الفتاة و دعا المتابعين على صفحته على "فيسبوك" إلى إعادة نشر "سورة الويسكي" لإدانة القوانين غير المتسامحة، غير أن البعض انتقد خطوته هذه واعتبر أن ذلك قد يعرض شباباً آخرين للسجن.

يذكر أن القانون المغربي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي"، بموجب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي. وقد ترفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الإلكترونية". ويستخدم هذا القانون أيضاً للمعاقبة على "الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية"، ويثير انتقادات الحقوقيين في المغرب على اعتبار أن عباراته "فضفاضة" ولا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل "إساءة" ويطالبون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير في المغرب.

إيمان ملوك

  • Film Still VEILED LOVE AFFAIRS / VERHÜLLTE LIEBE / AMOURS VOILEES Hijab el hob aus Trailer (Artsfilms Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "حب مغلف"

    هذا الفيلم يحكي قصة بتول الطبيبة البالغة من العمر 28 عاما المنحدرة من عائلة مسلمة محافظة. عندما التقت حمزة اصطدمت بقيمها التقليدية التي تمنع عليها الالتقاء برجل قبل عرس الزواج. هذا الفيلم لم يعجب المحافظين. وقال المخرج عزيز سلمي لدى العرض الأول للفيلم في 2008 :"أريد أن أثير جدلا".

  • Filmstill aus PEGASUS von Mohamed Mouftakir (Dreamaker Productions)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "بغازوس"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من عام 2010 للمخرج محمد مفتقر يجمع بين امرأتين: زينب طبيبة نفسية ومريضتها ريحانة الشابة الحامل التي يجب عليها معالجة صدمة. ريحانة يصعب فهمها في البداية، لكن عندما استرجعت الكلام أثارت مجددا ذكريات مؤلمة لدى الطبيبة المتعبة عاطفيا.

  • Film Still Documentary THE FIFTH STRING / DIE FÜNFTESAITE aus Trailer (Janaprod)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الوتر الخامس"

    سيدتان قامتا بإخراج هذا الفيلم في عام 2010: المخرجة سلمة برغاش والمخرجة رشيدة سعدي. الفيلم يدور في 1999 بالدارالبيضاء ويحكي قصة مالك عازف عود شاب يعلمه عمه أسرار "الوتر الخامس" للعود، وهي تقنية عزف للموسيقار البارع زرياب من القرن السابع.

  • Filmstill aus RAUE HÄNDE von Mohamed Asli (INTRAMOVIES SRL)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "أيادي خشنة"

    هذه الرواية الهزلية من عام 2011 من إخراج محمد عسلي تكشف عن أفراد الطبقة العاملة بالدارالبيضاء الذين يحاولون بطرق ملتوية تحسين ظروف عيشهم. فزكية، بطلة القصة تتظاهر بيديها الخشنتين للإيحاء بأنها عاملة موسمية كي تصل إلى هدفها الرامي إلى الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا حيث يعيش خطيبها.

  • Filmstill Dance of Outlaws (Kudos Family Distribution)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "نساء سائبات"

    فيلم محمد العبودي من عام 2012 يظهر المصير المثير للبنت هند التي تتعرض في سن الرابعة عشرة للاغتصاب وتحمل بطفل. عائلة هند التي شعرت بتلويث شرفها عاقبتها بسحب بطاقة هويتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين وهند تكافح على هامش الشرعية من أجل البقاء، وتعمل أحيانا كبائعة هوى.

  • Film Still aus Trailer TAWNZA / TAWANZA (Tufawt Production)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "تاونزة"

    قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما

  • Film Aida (Fann Prod )

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "عايدة"

    عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.

  • Film Chaiba (H FiLMS)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "الشعيبية"

    فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.

  • Film Adios Carmen (Taziri/Goodbye and good night/Azir)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "وداعا كارمين"

    هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.

  • Filmstill aus RAJA, BENT EL MELLAH von Abdelilah Eljaouhary (Morocco Movie Group)

    نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع

    "رجاء.. بنت الملاح"

    فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.


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