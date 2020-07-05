اشتهر اسم سوخوي من خلال طائرة السوخوي الحربية الروسية بنماذجها المتعددة كطائرة قاذفة أو هجومية أو اعتراضية. وتعد سو 35 و سو 57 أحدث النماذج وأكثرها كفاءة وقدرة على المناورة إذ تتم مقارنتها بطائرة الشبح الأمريكية اف 35.

يعود اسم سوخوي إلى مكتب لتصميم الطائرات أسسه بافل سوخوي قبل أن يتحول إلى شركة تحمل نفس الاسم. برزت سوخوي في ساحة الطيران الحربي أواخر ثمانينات القرن الماضي مع طائرة "سو 27 ام سوبر فلانكر" التي تم تطويرها خصيصا للقوات الجوية السوفيتية آنذاك. غير أن سوخوي دخلت الخدمة العسكرية منذ خمسينات القرن الماضي بطائرات "إس 1" ذات المحرك النفاث والسرعات التي تزيد على 0200 كم في الساعة.