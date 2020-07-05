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سوخوي

اشتهر اسم سوخوي من خلال طائرة السوخوي الحربية الروسية بنماذجها المتعددة كطائرة قاذفة أو هجومية أو اعتراضية. وتعد سو 35 و سو 57 أحدث النماذج وأكثرها كفاءة وقدرة على المناورة إذ تتم مقارنتها بطائرة الشبح الأمريكية اف 35.

يعود اسم سوخوي إلى مكتب لتصميم الطائرات أسسه بافل سوخوي قبل أن يتحول إلى شركة تحمل نفس الاسم. برزت سوخوي في ساحة الطيران الحربي أواخر ثمانينات القرن الماضي مع طائرة "سو 27 ام سوبر فلانكر" التي تم تطويرها خصيصا للقوات الجوية السوفيتية آنذاك. غير أن سوخوي دخلت الخدمة العسكرية منذ خمسينات القرن الماضي بطائرات "إس 1" ذات المحرك النفاث والسرعات التي تزيد على 0200 كم في الساعة.

TRIPOLI, LIBYA - MAY 18: A view of Al-Watiya airbase occupied by warlord Khalifa Haftar's militias is seen after Libyan army retook it within 'Volcano of Rage' Operation in Tripoli, Libya on May 18, 2020. The move came after the Libyan army destroyed a total of three Russian-made Pantsir-type air defense systems of Haftar supplied by the United Arab Emirates (UAE) in the last 48 hours. A large cache of weapons and ammunition was also seized by the Libyan army. Hazem Turkia / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حكومة الوفاق الليبية تتهم "طيرانا أجنبيا" بقصف قاعدة الوطية 05.07.2020

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية "طيراناً أجنبياً" بقصف قاعدة الوطية الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غرب طرابلس، من دون أن تقدم تفاصيل عن هوية الطائرات التي شنت الهجوم وماهية الأهداف.
Tunisian Special forces Tunisia , February 06,2016 Special forces from the Tunisian National Guard take part military exercise in the Libyan border. PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: TrikixWajdix/xIMAGESPICxAGENCY Tunisian Special Forces Tunisia February 06 2016 Special Forces from The Tunisian National Guard Take Part Military EXERCISE in The Libyan Border PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright TrikixWajdix

أمريكا تدرس إرسال لواء أمني إلى تونس، فما هي مهمته؟ 30.05.2020

بعدما ذكر قبل أيام أن روسيا سلمت قوات خليفة حفتر طائرات ميغ وسوخوي، أعلن الجيش الأمريكي أنه يبحث استخدام أحد ألويته للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن "الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا".
RYAZAN REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2018: Kazakh Air Force Sukhoi Su-35 fighter jet during the Engagement of Ground Targets stage of the Aviadarts contest at Dyagilevo Airfield at the 2018 International Army Games. Marina Lystseva/TASS Foto: Marina Lystseva/TASS/dpa |

صفقة المقاتلات الروسية لمصر.. لماذا كل هذا الغضب الأمريكي؟ 19.11.2019

تهديد أمريكي قوي تسلمته مصر إن هي استمرت في مساعيها للحصول على المقاتلة الروسية المتطورة سوخوي سو-35. لكن القاهرة اعتمدت منذ سنوات استراتيجية تنويع مصادر السلاح. فلماذا كل هذا الغضب الأمريكي الآن؟
This photo provided by the Ibaa News Agency, the media arm of al-Qaida's branch in Syria, purports to show part of a Syrian warplane that was shot down by rebel fighters over Idlib province in Syria, Wednesday, Aug 14, 2019. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor, said the warplane was shot down on the southern edge of Idlib province, while activist Taher al-Omar who has close links with militants said it was a Russian-made SU-22. The caption in Arabic reads: The remains of the warplane that was shot down by holy warriors of Hayat Tahrir al-Sham as part of the Great Conquest operations. (Ibaa News Agency via AP) |

المرصد: إسقاط طائرة حربية للنظام السوري فوق إدلب 14.08.2019

مع تقدم قوات الجيش السوري نحو مدينة خان شيخون أحد أهم جيوب المقاومة في إدلب، أسقطت المعارضة المسلحة طائرة حربية تابعة للجيش السوري من طراز سوخوي فوق ريف المدينة التي تنتظرها أيام شديدة الوطأة. دمشق اعترفت بسقوط الطائرة.
A passenger plane is seen on fire after an emergency landing at the Sheremetyevo Airport outside Moscow, Russia May 5, 2019. REUTERS/Nadezhda Polomoshnova NO RESALES. NO ARCHIVES

مقتل العشرات في حادث اشتعال النيران بطائرة روسية في موسكو 06.05.2019

أمر الرئيس الروسي بوتين بإجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب اندلاع حريق في طائرة ركاب روسية أودى بحياة 41 شخصاً حتى الآن. وبينما يتحدث البعض عن احتمال وقوع برق وراء الحريق، يتحدث آخرون عن احتمال وجود خلل في نظام الكهرباء.

A picture taken on February 3, 2018, shows the wing of a downed Sukhoi-25 fighter jet in the the Syrian city of Saraqib, southwest of Aleppo. Rebel fighters shot down a Russian plane over Syria's northwest Idlib province and captured its pilot, the Syrian Observatory for Human Rights said. / AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

روسيا: قائد طائرة سوخوي انتحر حتى لا يقع في الأسر 05.02.2018

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قائد طائرة سوخوي التي أسقطها مقاتلون في إدلب انتحر حتى لا يقع في الأسر. ميدانيا قتل أكثر من 28 مدنيا، بينهم أطفال، في الغوطة الشرقية جراء غارات لقوات النظام على الغوطة الشرقية المحاصرة.

فيديو الطائرة الروسية المحطمة شمال غرب سوريا 03.02.2018

مقاتلة روسية تحطمت في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. قائد عسكري في الجيش السوري الحر قال إن الطائرة هي من طراز سوخوي 25 وأن المضادات الأرضية التابعة للمعارضة السورية قد أسقطتها.
A picture taken on February 3, 2018, shows smoke billowing from the site of a downed Sukhoi-25 fighter jet in the the Syrian city of Saraqib, southwest of Aleppo. Rebel fighters shot down a Russian plane over Syria's northwest Idlib province and captured its pilot, the Syrian Observatory for Human Rights said. / AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR (Photo credit should read OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images)

الجيش السوري الحر: إسقاط طائرة حربية روسية ومقتل قائدها 03.02.2018

أكد قائد عسكري في الجيش السوري الحر أن "طائرة حربية من نوع سوخوي-25 أُسقطت بنيران المضادات الأرضية التابعة للمعارضة السورية شمال مدينة معرة النعمان وقتل الطيار أثناء الاشتباك مع المقاتلين السوريين، حسب المرصد السوري.
ARCHIV 2008 *** A Sukhoi Su-24 jet fighter drops flares during a joint Kazakh-Russian military exercise at Otar military range, west of Almaty, in this October 3, 2008 file picture. A warplane shot down by Turkey near the Syrian border on November 24, 2015 was a Russian-made SU-24, Turkish presidential sources said, adding it was downed in line with Turkey's rules of engagement after violating Ankara's airspace. Russia's defence ministry said the downed fighter jet was Russian and did not violate Turkish airspace, the RIA news agency reported. REUTERS/Shamil Zhumatov/Files Reuters/S. Zhumatov

تحطم طائرة روسية في سوريا ومقتل طاقمها 10.10.2017

وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحكم طائرة سوخوي-24 ومقتل طاقهما لدى إقلاعها من قاعدة بريف جبلة في سوريا تتخذها القوات الروسية مركزا لقواتها الجوية. والسبب يرجح أنه يعود لعطل فني.

Two Indian Air Force (IAF) Sukhoi Su-30 fighter aircrafts fly during a parade at an airbase in Tezpur, India, on Nov. 21, 2014. ) INDIA-TEZPUR-AIR SHOW Stringer PUBLICATIONxNOTxINxCHN Two Indian Air Force IAF Sukhoi SU 30 Fighter aircraft Fly during a Parade AT to Airbase in Tezpur India ON Nov 21 2014 India Tezpur Air Show Stringer PUBLICATIONxNOTxINxCHN

واشنطن تنتقد اعتراض طائرتين صينيتين إحدى طائراتها العسكرية 19.05.2017

اعترضت مقاتلتان صينيتان من طراز سوخوي-30 طائرة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الشرقي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسئولين أميركيين، وهو ما انتقدته واشنطن.
ITAR-TASS: MOSCOW REGION, RUSSIA. AUGUST 14, 2011. A Sukhoi Su-35 supermaneuverability multirole fighter performs a test flight as the 2011 International Aviation and Space Salon (MAKS 2011) in Zhukovsky town near Moscow is about to kick off. (Photo ITAR-TASS/ Marina Lystseva) pixel

روسيا تبحث تزويد الإمارات بعشرات مقاتلات سوخوي "سو-35" 20.04.2017

بعد لقاء ولي عهد أبو ظبي والرئيس الروسي، قال وزير الصناعة والتجارة الروسي إن بلاده تجري محادثات لتزويد الإمارات ببضع عشرات من الطائرات المقاتلة من طراز سوخوي، "سو-35". وقد تطرق الجانبان في محادثتهما إلى الملف السوري.
Two Indian Air Force (IAF) Sukhoi Su-30 fighter aircrafts fly during a parade at an airbase in Tezpur, India, on Nov. 21, 2014. ) INDIA-TEZPUR-AIR SHOW Stringer PUBLICATIONxNOTxINxCHN Two Indian Air Force IAF Sukhoi SU 30 Fighter aircraft Fly during a Parade AT to Airbase in Tezpur India ON Nov 21 2014 India Tezpur Air Show Stringer PUBLICATIONxNOTxINxCHN

موسكو تعتزم بيع طائرات سوخوي الحربية لإيران 17.02.2016

ذكر تقرير إعلامي، نقلا عن مسؤول روسي رفيع المستوى، أن موسكو تعتزم توقيع عقد خلال هذا العام مع طهران يضمن إمدادها بطائرات مقاتلة من طراز سوخوي-30 اس ام. ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الدفاع الإيراني لروسيا.
HATAY, TURKEY - NOVEMBER 24: Unidentified aircraft goes down in Kizildag region of Turkey's Hatay province, close to the Syrian border, on November 24, 2015. It remains unclear to which country the aircraft, which went down in Syria's northwestern Turkmen town of Bayirbucak, belongs to. Fatih AktaÅŸ / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter. picture-alliance/dpa/Anadolu Agency

موسكو تؤكد ان تركيا اسقطت مقاتلة سوخوي-24 24.11.2015

أعلنت تركيا أن الطائرة، التي أسقطها سلاح جوها في وقت سابق اليوم الثلاثاء لأنها اخترقت مجالها الجوي، روسية ومن طراز "سوخوي 24". وموسكو تؤكد أن طائرتها المسقطة "كانت في المجال الجوي السوري حصرا".
FILES - ITAR-TASS: PRIMORSKY KRAI, RUSSIA. MAY 31, 2012. The Sukhoi Su-25SM aircraft preparing to perform a training mission at Chernigovka air base in Primorye. (Photo ITAR-TASS/ Yury Smityuk) (zu dpa Irakkrise: Erste russische Kampfjets in Bagdad eingetroffen vom 29.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

قتلى وجرحى جراء قصف عراقي بطريق الخطأ في بغداد 06.07.2015

كشفت خلية الإعلام الحربي العراقية أن "خللا فنيا" في طائرة مقاتلة عراقية تسبب في سقوط قنبلة على منازل سكنية في أحد أحياء شرق بغداد، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بحسب مسؤولين عراقيين.
ITAR-TASS: VORONEZH, RUSSIA. MAY 24, 2014. Sukhoi Su 25 jets at Aviadarts 2014 military exercise by the Russian Air Force. (Photo ITAR-TASS / Sergei Pantsikov)

أوكرانيا: إسقاط طائرتين حربيتين شرق البلاد 23.07.2014

أعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من نوع سوخوي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما اتهمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا والانفصاليين بنقص التعاون في التحقيق قي سقوط الطائرة الماليزية.
A member of the Iraqi security forces opens fire during clashes with fighters from Sunni militant group Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Ibrahim bin Ali village, west of Baghdad, June 24, 2014. Iraqi army soldiers clashed with militants from the ISIL, west of Baghdad on Tuesday, killing a number of militants and destroying their vehicles. Iraqi forces retook the Ibrahim bin Ali village. REUTERS/Ahmed Saad (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS MILITARY)

تواصل المعارك في تكريت واستعدادات لاستخدام "سوخوي" 29.06.2014

تتواصل هجمات الجيش العراقي على مواقع المسلحين المتشددين في وسط وغرب تكريت، مع استعدادات لإدخال طائرات روسية في المعارك، فيما حذر مسؤول عراقي بارز من العراق أمام مرحلة اخطر من تلك التي مر بها أيام النزاع الطائفي.
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