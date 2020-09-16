سواريز يغادر برشلونة "باكيا" إلى أتليتيكو مدريد

قال نادي أتليتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه ضم لويس سواريز قادما من غريمه المحلي برشلونة بعقد يمتد لموسمين بعدما أمضى مهاجم أوروجواي ستة مواسم مع الفريق الكتالوني.

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتليتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاماً.

وقال برشلونة إن أتلتيكو وافق على صفقة سواريز الذي غادر آخر تدريباته باكيا الأربعاء بعدما أبلغه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان أنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

ياتي ذلك في ظل محاولات الفريق الكتالوني لتخفيض الرواتب التي يدفعها بسبب وباء فيروس كورونا.

وجاء انتقال سواريز الى القطب الثاني للعاصمة بعد فشل انضمامه الى صفوف يوفنتوس الايطالي

ورحل سواريز، الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي برشلونة عبر العصور، قبل موسم من نهاية عقده مع الفريق الكتالوني. ويعد اللاعب واحداً من بين عدة لاعبين مخضرمين تقرر مغادرتهم للفريق هذا الصيف.

وقال أتليتيكو في بيان "أتليتيكو مدريد وبرشلونة توصلا لاتفاق من أجل انتقال لويس سواريز ويتبقى الكشف الطبي والاتفاق الرسمي على العقد بين اللاعب والنادي". وتابع برشلونة في بيان "برشلونة يود أن يعبر عن امتنانه للاعب على التزامه ويتمنى له النجاح في المستقبل".

وسيودع سواريز برشلونة في مؤتمر صحفي يوم الخميس. وسيحل سواريز بدلا من ألفارو موراتا في هجوم أتليتيكو بعد رحيل المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة إلى يوفنتوس الإيطالي مع حق الشراء.

ومازال ينبغي على سواريز، الذي غاب عن برشلونة لعدة أشهر في الموسم الماضي بسبب جراحة في الركبة، الخضوع للفحص الطبي مع أتلتيكو مدريد.

مشاهدة الفيديو 01:05 شارك ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3B4JV ميسي وسواريز يفاجئان أطفالا بمستشفى في برشلونة

ملف متخم بالإنجازات

ونال سواريز، الذي انضم إلى برشلونة في 2014 قادما من ليفربول، لقب الدوري الإسباني أربع مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى لقب واحد في دوري أبطال أوروبا. وأحرز 198 هدفا مع الفريق بجميع المسابقات.

وفضل رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد عدم الاعتماد على سواريز إذ يسعى لتغيير وإعادة بناء تشكيلة الفريق كما رحل أيضا أرتورو فيدال (33 عاما) إلى إنتر ميلان.

وعلى الرغم من كثرة إصاباته في الموسم الماضي مع برشلونة أحرز سواريز 16 هدفا في 22 مشاركة في التشكيلة الأساسية في الدوري ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البطولة. وتصدر موراتا قائمة هدافي أتليتيكو برصيد 12 هدفا.

ليس الأول!

وأصبح سواريز ثالث مهاجم ينتقل بين برشلونة وأتليتيكو في الأعوام الأخيرة إذ سبقه ديفيد بيا الذي انضم إلى أتليتيكو في 2013 فيما انضم أنطوان جريزمان إلى برشلونة في العام الماضي.

وبينما نجح بيا مع أتليتيكو إذ أحرز 13 هدفا وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في موسم 2013-2014 فشل جريزمان في الارتقاء لمستوى التوقعات مع برشلونة بعدما كلف النادي 120 مليون يورو (140.86 مليون دولار).

وعانى أتليتيكو في الموسم الماضي بدون جريزمان ويأمل في يساهم التعاقد مع سواريز في تعزيز آماله في منافسة ريال مدريد وبرشلونة على اللقب.

وارتبط اسم سواريز بالرحيل إلى يوفنتوس وخضع لاختبار اللغة الإيطالية من أجل الحصول على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي بعد وصول بطل الدوري الإيطالي إلى الحد الأقصى من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي. لكن الإدعاء الإيطالي قال يوم الثلاثاء إنه يملك دليلا على حدوث تلاعب في اختبار اللغة الذي خضع له مهاجم أوروجواي.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، رويترز، د ب ا)