سن اليأس عند الرجال.. هل من طريقة لعلاجه؟

يبدو أن الرجال أيضاً يمرون بما يسمى "سن اليأس" غير أن هذه الحالة لا يتم تناولها والحديث عنها بشكل واضح وصريح. وبينما تُعرف هذه المرحلة عند النساء مع بداية انقطاع الطمث، تبدأ غالباً في منتصف العمر عند الرجال، حين يتناقص إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، مما قد يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل. فما هي أعراض سن اليأس عند الرجال؟ وهل يمكن علاجه؟
قد ينخفض مستوى هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة سنوياً، ولهذا السبب أُطلق على هذه المرحلة أيضاً "متلازمة نقص هرمون التستوستيرون". بالإضافة إلى ذلك، يتناقص إنتاج الكثير من الهرمونات الجنسية الأخرى، بحيث تقل الرغبة الجنسية وتتناقص، بحسب ما نشر موقع "بونت" الألماني.
يتطور هذا الخلل الهرموني عند الرجال على مدى عدة سنوات ولا يتضح إلا في الخمسينيات والستينيات من العمر. ولكن بالطبع يختلف الأمر دائماً من شخص لآخر كما تلعب العوامل الوراثية دوراً هاماً في ذلك.
وغالباً ما تكون أعراض سن اليأس عند الرجال:
- زيادة التعرق
- فقدان كتلة العضلات
- زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن
- العجز الجنسي
- العصبية
- إعياء واكتئاب
- مشاكل التركيز وضعف الذاكرة وخمول
وبينما قد لا يرغب بعض الرجال في الاعتراف بذلك، غير أن ملاحظة وإثبات انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الوقت المناسب من شأنه أن يُجنّب الرجل اللجوء إلى الأدوية.
ووفقاً لما نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، تُساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الأعراض كما يمكن اتباعها من قبل النساء أيضاً مثل: اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأطعمة النباتية، الإقلاع عن الكحوليات والتدخين وممارسة الرياضة والرياضة بانتظام، تقليل التوتر، والتعرض لأشعة الشمس إلى جانب ممارسة الهوايات التي تساعد على الشعور بالراحة.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
"سن اليأس" للرجال أيضا
تحدث في جسم الرجال أيضا تغيرات هرمونية مرتبطة بالتقدم في العمر ينتج عنها نفس الأعراض تقريبا التي تعاني منها المرأة في سن اليأس، ومنها التعرق الشديد والشعور بالاكتئاب وضعف القدرات البدنية والذهنية وأحيانا هشاشة في العظام.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
تغيير نمط التغذية
تغيير نمط الحياة في الوقت المناسب يساعد الرجل على تجاوز فترة "سن اليأس" بسلام مع الاحتفاظ بأكبر قدر من اللياقة البدنية والعقلية. تأتي التغذية الصحية في مقدمة الأمور التي تساعد على رفع معدلات الحماية من الإصابة بالسرطانات. ينصح الأطباء الرجال بالبدء في تغيير طريقة تغذيتهم بعد سن الأربعين من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية والتقليل من الوجبات السريعة والدهون.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
الرياضة البدنية والذهنية
يؤكد الخبراء أن ممارسة الرجل للرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع من الأمور التي تساهم في الحماية من الإصابة بالسرطانات، علاوة على دورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للإنسان.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
الفحص الطبي الدوري
الإصابة بسرطان البروستاتا ترتبط عاليا بالتقدم في العمر وغالبا ما يصاب بها الرجل بعد الستين، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الرجال. ينمو سرطان البروستاتا عادة ببطء، وفي معظم الأحيان لا يكون على قدر كبير من الشراسة. ثمة تحليلات خاصة للدم يمكن أن ترجح إمكانية وجود السرطان من عدمه وينصح بالقيام بها بشكل منتظم، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والأربعين.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
العامل الوراثي
العامل الوراثي والخلل في هورمون التيستوستيرون من أهم عوامل الإصابة بالسرطان لدى الرجال وتحديدا سرطان البروستاتا. العلاج الهورموني المتخصص من الأمور التي يمكن أن تكون مساعدة في هذه الحالات.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
قطع الحبل المنوي
اللجوء لقطع الحبل المنوي كطريقة لمنع الإنجاب من الممكن أن يزيد نسبة الإصابة بالسرطان لدى الرجال بمقدار أكثر من عشرة بالمئة، وفقا لما رصدته دراسة حديثة. تنتشر هذه الفكرة كوسيلة لمنع الإنجاب لدى الأمريكيين بشكل أكبر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 بالمئة من الرجال يلجأون لهذه الطريقة.
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كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟
هشاشة العظام
بالرغم من أن مرض "هشاشة العظام" أكثر انتشارا بين النساء، خاصة بعد سن اليأس، إلا أنه يصيب الرجال أيضا مع التقدم في العمر. الاهتمام بالحصول على كميات كافية من فيتامين (د) ومن الكالسيوم من الأمور التي تحمي من الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.
الكاتب: ابتسام فوزي