سن اليأس عند الرجال.. هل من طريقة لعلاجه؟

يبدو أن الرجال أيضاً يمرون بما يسمى "سن اليأس" غير أن هذه الحالة لا يتم تناولها والحديث عنها بشكل واضح وصريح. وبينما تُعرف هذه المرحلة عند النساء مع بداية انقطاع الطمث، تبدأ غالباً في منتصف العمر عند الرجال، حين يتناقص إنتاج هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ مع تقدم العمر، مما قد يؤثر على الحالة المزاجية بالكامل. فما هي أعراض سن اليأس عند الرجال؟ وهل يمكن علاجه؟

قد ينخفض ​​مستوى هرمون التستوستيرون بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة سنوياً، ولهذا السبب أُطلق على هذه المرحلة أيضاً "متلازمة نقص هرمون التستوستيرون". بالإضافة إلى ذلك، يتناقص إنتاج الكثير من الهرمونات الجنسية الأخرى، بحيث تقل الرغبة الجنسية وتتناقص، بحسب ما نشر موقع "بونت" الألماني.

يتطور هذا الخلل الهرموني عند الرجال على مدى عدة سنوات ولا يتضح إلا في الخمسينيات والستينيات من العمر. ولكن بالطبع يختلف الأمر دائماً من شخص لآخر كما تلعب العوامل الوراثية دوراً هاماً في ذلك.

وغالباً ما تكون أعراض سن اليأس عند الرجال:

- زيادة التعرق

- فقدان كتلة العضلات

- زيادة الوزن وخاصة في منطقة البطن

- العجز الجنسي

- العصبية

- إعياء واكتئاب

- مشاكل التركيز وضعف الذاكرة وخمول

وبينما قد لا يرغب بعض الرجال في الاعتراف بذلك، غير أن ملاحظة وإثبات انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الوقت المناسب من شأنه أن يُجنّب الرجل اللجوء إلى الأدوية.

مشاهدة الفيديو 03:55 سن اليأس عند الرجال والنساء

ووفقاً لما نشره موقع "ميديكال نيوز توداي"، تُساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الأعراض كما يمكن اتباعها من قبل النساء أيضاً مثل: اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية والأطعمة النباتية، الإقلاع عن الكحوليات والتدخين وممارسة الرياضة والرياضة بانتظام، تقليل التوتر، والتعرض لأشعة الشمس إلى جانب ممارسة الهوايات التي تساعد على الشعور بالراحة.

ر.ض