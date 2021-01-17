سن المراهقة هو السن الذي يقترب الفرد فيه من النضوج الجسدي والعقلي والاجتماعي والنفسي. ويقدم المراهقون في هذه السن على القيام بالكثير من التصرفات غير المقبولة من محيطهم، وهو الأمر الذي يسبب مشاحنات مع الأهل والأصدقاء.

تتراوح الفترة العمرية لسن المراهقة بين 15 و20 عاما، وتتميز هذه المرحلة باتباع الشبان والفتيات لتصرفات قد تبدو غريبة بالنسبة للأهل وفي بعض الأحيان غير مقبولة أيضا، فكثير من الفتيات مثلا، يسعين في هذه المرحلة إلى إثبات ذاتهن بطرق مختلفة مثل الظهور بمظهر "غير لائق" أو الثرثرة طويلا عبر الهاتف وغيرها من التصرفات المستفزة للاهل. وهنا ينصح خبراء النفس بضرورة استيعاب الأهل لأولادهم ومراعاة هذا السن، وذلك من خلال الإصغاء لهم والتقرب منهم.