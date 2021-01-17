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سن المراهقة

سن المراهقة هو السن الذي يقترب الفرد فيه من النضوج الجسدي والعقلي والاجتماعي والنفسي. ويقدم المراهقون في هذه السن على القيام بالكثير من التصرفات غير المقبولة من محيطهم، وهو الأمر الذي يسبب مشاحنات مع الأهل والأصدقاء.

تتراوح الفترة العمرية لسن المراهقة بين 15 و20 عاما، وتتميز هذه المرحلة باتباع الشبان والفتيات لتصرفات قد تبدو غريبة بالنسبة للأهل وفي بعض الأحيان غير مقبولة أيضا، فكثير من الفتيات مثلا، يسعين في هذه المرحلة إلى إثبات ذاتهن بطرق مختلفة مثل الظهور بمظهر "غير لائق" أو الثرثرة طويلا عبر الهاتف وغيرها من التصرفات المستفزة للاهل. وهنا ينصح خبراء النفس بضرورة استيعاب الأهل لأولادهم ومراعاة هذا السن، وذلك من خلال الإصغاء لهم والتقرب منهم.

CONFLICT CHILD | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

هل يتسبب نقص فيتامين (د) في الطبيعة العدوانية؟ 17.01.2021

بحسب دراسة مختصة فقد يكون السلوك العدواني مرتبط بنقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. نقص فيتامين (د) يمكن أن يؤدي كذلك إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.
The entrance of the Supreme Court in London, Wednesday, Sept. 11, 2019. (AP Photo/Frank Augstein) |

محكمة بريطانية ترفض إعادة الجنسية لجهادية سابقة 07.02.2020

خسرت فتاة تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهي في سن المراهقة، استئنافًا ضد قرار الحكومة البريطانية بتجريدها من جنسيتها.
***Achtung: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** VitaminD Schlagworte: Vitamine, Sonne, Licht, fit, fug Copyright: SWR Bildbeschreibung: Still aus SWR Beitrag: Sonnencreme und Vitamin D © SWR

دراسة: نقص فيتامين (د) يجعل الأطفال أكثر عدوانية 25.08.2019

كشفت دراسة حديثة أن نقص فيتامين (د) قد يجعل سلوك الأطفال أكثر عدوانية عند بلوغهم سن المراهقة. وذكرت أن نقص فيتامين (د) شائع للغاية ويمكن أن يؤدي إلى من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بين الأطفال.

teenage girl siting against wall in a depressed state.

علامات تشير إلى أن المراهق يفكر في الانتحار 09.07.2019

قد يقع العديد من المراهقين والمراهقات ضحية التنمر عبر الانترنت، وقد تؤدي هذه الضغوط التي يعيشها الضحية إلى الانتحار. فقد ارتفع معدل الانتحار بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة. هذه بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها.
A woman uses her mobile phone outside an Apple store in Shanghai on May 7, 2012. A Chinese computer company which sued Apple over the rights to the iPad trademark in China is now in talks for an out-of-court settlement, a lawyer for the firm said on May 7. AFP PHOTO/Peter PARKS (Photo credit should read PETER PARKS/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/G. Cattermole

أبل تحذف تطبيقات تسمح للآباء بمراقبة أبنائهم على الإنترنت 29.04.2019

في ظل الحديث عن استخدام الأطفال المتزايد للأجهزة الإلكترونية والتحذير من مخاطر ذلك، تتنافس الشركات على تطوير تطبيقات تسمح للآباء بمراقبة استخدام ابنائهم للهواتف. لكن ما السبب في إلغاء أبل لتلك التطبيقات من هواتفها ؟
ID: 7226830 Copyright: Colourbox

دراسة: تناول الشوفان في سن المراهقة يقي من سرطان الثدي 15.06.2016

سرطان الثدي من الأروام الشائعة. الجينات الفردية لها دور في احتمال الإصابة، إلا أن نمط التغذية له تأثير أيضا، إذ خلصت دراسة أمريكية إلى أن تناول حبوب الشوفان في سن المراهقة يقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
KRASNOYARSK TERRITORY, RUSSIA. JUNE 24. In the summer camp Sosnovy Bor. (Photo ITAR-TASS /Alexander Kolbasov) +++(c) dpa - Report+++

نصائح للتعامل مع ابنتك المراهقة 10.04.2015

"لا يمكنك الخروج بهذا المظهر"، "مظهرك يدل على أنك غير محترمة". مثل هذه العبارات يرددها الأهل لدى رؤيتهم لابنتهم المراهقة بملابس مثيرة أثناء الخروج من المنزل. فكيف يمكن للأهل التعامل مع ابنتهم في هذه المرحلة الحرجة؟
US actress Mila Kunis attends the premiere of the movie 'Oz: The Great and Powerful in Moscow, 27 February 2013. Photo: Valeriy Melnikov/RIA Novosti

ميلا كونيس: الرضاعة الطبيعية ساعدتني في خسارة الوزن 11.12.2014

كشفت الممثلة الأمريكية ميلا كونيس في أول حوار لها منذ إنجابها طفلتها الأولى عن أن الرضاعة الطبيعية ساعدتها في خسارة الوزن الزائد، وإنها تستمتع بتجربة الأمومة، لكن التعامل مع طفلتها عند بلوغها سن المراهقة ليست مسؤوليتها.
Israeli soldiers sit atop their tanks on the Israeli side of the border with the Gaza Strip, on July 3, 2014. Israeli warplanes pounded Gaza and militants hit back with 15 rockets, further hiking tension after a day of violence triggered by the suspected revenge killing of a Palestinian teenager. AFP PHOTO / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

مصادمات في القدس وتواصل القصف بين إسرائيل وغزة 04.07.2014

ارتفعت حدة التوتر في القدس الشرقية الجمعة واندلعت مصادمات خلال تشييع جنازة قتيل فلسطيني في سن المراهقة، فيما استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وتواصلت الغارات الإسرائيلية والقصف على القطاع.
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تدفق الدم يقل لدى الذكورعند سن البلوغ 29.05.2014

يتدهور تدفق الدم إلى المخ خلال فترة البلوغ لدى الفتيان أكثر من الفتيات، وهذا ما يمكن أن يفسر الاختلافات في السلوك الاجتماعي لدى المراهقين من الجنسين في رأي العلماء.
Ein jugendliches Mädchen mit Kopfschmerzen, fotografiert in Frankfurt am Main am 18.04.2011 (Illustration). Foto: Frank Rumpenhorst dpa

ما ينبغي الانتباه له في مرحلة سن المراهقة! 01.03.2014

يُمكن أن تُحيط بمرحلة دخول الطفل سن المراهقة أخطاءٌ تربويةٌ من الوالدين، فشخصية الطفل لا تتأثر في هذه الفترة بقسط كبير من التوجيه التربوي والعلاقة بين الوالدين والطفل تكون متوترة ما يؤدي إلى فقدان الثقة وعواقب وخيمة.
Bildergalerie Elvis Presley in Deutschland

الفيس في ألمانيا.. ملك الروك أند رول والجندي 01.10.2013

في عام 1958 بدأت خدمة ملك الروك أند رول في قاعدة للجيش الأميركي بألمانيا. قضى الفيس 18 شهرا في ألمانيا. ذكريات حياته في هذه الفترة مازالت حية في خيالات معجبيه، الذين كان أغلبهم حينها في سن المراهقة.
Schülerinnen der Klassen 5-7 der 25. Mittelschule in Dresden trainieren am 04.04.2011 bei einem Pressetermin anlässlich der Weltmeisterschaft 2011 im Frauenfußball in Deutschland. Immer mehr Mädchen begeistern sich für Fußball. In den vergangenen sechs Jahren habe die Zahl der kickenden Frauen und Mädchen in Thüringen um mehr als 2000 auf derzeit genau 7572 Vereinsmitglieder zugenommen. Foto: Arno Burgi/lth (zu dpa-Umfrage vom 14.05.2011)

الإحماء قبل ممارسة الرياضة يخفف من إصابات الركبة والكاحل لدى الفتيات 11.11.2011

ينصح الخبراء عادة بالقيام بتمارين الإحماء قبل ممارسة الرياضة، ولكن لهذه التمارين أهمية أكبر بالنسبة للفتيات في سن المراهقة، لأنها تخفض معدل إصابات الركبة والكاحل، وخاصة الرباط الصليبي، لديهن.
Eine schlafende Frau mit Teddybär im Arm

باحثون ألمان: تأخير موعد اليوم الدراسي لساعة يمكن أن يحدث ثورة في طبيعة التعليم 27.03.2009

أكد باحثون ألمان أن توفير ساعة نوم إضافية للتلاميذ في سن المراهقة يمكن أن يحسن من أدائهم المدرسي والتعليمي بشكل كبير، وإن كان التلاميذ الذين شاركوا في استطلاع رأي في برلين عارضوا هذا الاقتراح.