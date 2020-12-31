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سن البلوغ

يُعرف عن سن البلوغ أنه السن الذي يصبح فيه الإنسان قادرا على الانجاب وتكوين عائلة. ويترافق البلوغ مع تغييرات كثيرة من الناحية الجسدية والاجتماعية نتيجة إفراز هرمونات جنسية من الغدة النخامية لدى الذكور والإناث.

يعتبر سن البلوغ بداية مرحلة المراهقة، يميل الإنسان في هذه المرحلة إلى الاستقلال عن أسرته فيقضي معظم وقته مع أصدقائه، ويميل البعض للبحث عن المثل العليا في حياة البارزين من النجوم وتزداد لدى البعض الحساسية الاجتماعية. يتسم سن البلوغ بنمو الإنسان جنسيا وعضويا، إذ يترافق لدى الذكور بزيادة في حجم الخصيتين والقضيب ونمو شعر العانة وخشونة الصوت وزيادة طول القامة وظهور حبّ الشباب. ومن مظاهر البلوغ لدى الإناث زيادة الدهون في منطقة الأرداف والصدر، فضلا عن اتساع الحوض وبدء الحيض ونمو شعر العانة وزيادة في الطول.

Titel der Bilder: Jugendlicher Täter Mohammad Hassan Rezaie in Rasht hingerichtet Stichworte: Iran, Rasht, Rascht, Hinrichtung, Kinder, Jugendliche Täter, Mohammad Hassan Rezaie Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle Bild: hra-news Zulieferung Behnam Bavandpour

إدانة أممية وأوروبية لتنفيذ عملية إعدام جديدة في إيران 31.12.2020

أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيائهما من إعدام إيران رجلا كان يبلغ 16 عاما عند ارتكاب الجريمة المدان بها، في ظل "مخاوف بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة" وانتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب.
Anatomy of the brain. The fornix (green), the indusium griseum (dark green), the thalamus (light blue), the hypothalamus (dark blue), the hippocampus (purple), the amygdala (pink), the mammillary body (dark yellow), the olfactory bulbs (light green), the cingulate cortex (blue), the corpus callosum (light yellow). The cerebral cortex : the prefrontal cortex (yellow), the frontal cortex (orange), the motor area (red), the sensory area (pink), the parietal cortex (green), the occipital lobe (light blue). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دراسة تكتشف السن الحقيقي لبلوغ الإنسان 24.03.2019

كشفت دراسة لجامعة كامبريدج أن سن البلوغ الحقيقي لا يكتمل في سن الـ18، فدماغ الإنسان لا يصل إلى مرحلة النضج الحقيقي إلا في العقد الثالث من العمر ليودع المرء مرحلة الطفولة ويدخل عالم البالغين.
24.04.2012 #### Junge und attraktive Geschäftsfrau in Stress #### Copyright: colourbox

دراسة صينية تربط بين البلوغ المبكر للفتيات والاكتئاب 01.06.2016

أظهرت دراسة صينية حديثة أن الفتيات اللائي يصلن إلى سن البلوغ مبكرا يواجهن خطرا أكبر بالتعرض لعدد من مشكلات الصحة السلوكية بما في ذلك اضطراب الأكل" والكآبة.
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المشروبات المحلاة تعجل في قدوم الدورة الشهرية للصغيرات 04.02.2015

سن البلوغ لدى الفتيات أصبح أبكر مما كان عليه المعدل قبل 100 عام. وقد توصلت دراسة حديثة إلى أهم المسببات لهذه الظاهرة، والتي يمكن تجنبها لتخفيض خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي فيما بعد.
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تدفق الدم يقل لدى الذكورعند سن البلوغ 29.05.2014

يتدهور تدفق الدم إلى المخ خلال فترة البلوغ لدى الفتيان أكثر من الفتيات، وهذا ما يمكن أن يفسر الاختلافات في السلوك الاجتماعي لدى المراهقين من الجنسين في رأي العلماء.
Ein jugendliches Mädchen mit Kopfschmerzen, fotografiert in Frankfurt am Main am 18.04.2011 (Illustration). Foto: Frank Rumpenhorst dpa

التلقيح الهرموني - وسيلة لتجاوز تأخر البلوغ 29.04.2014

لا يبدأ سن البلوغ عند بعض المراهقين تلقائيا وإنما يلجئون، وفي حالات نادرة، إلى الاستعانة بعلاج هرموني للدخول مشارف سن البلوغ بعد تأخر في سن البلوغ لدى الفتيات والفتيان.