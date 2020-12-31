يُعرف عن سن البلوغ أنه السن الذي يصبح فيه الإنسان قادرا على الانجاب وتكوين عائلة. ويترافق البلوغ مع تغييرات كثيرة من الناحية الجسدية والاجتماعية نتيجة إفراز هرمونات جنسية من الغدة النخامية لدى الذكور والإناث.

يعتبر سن البلوغ بداية مرحلة المراهقة، يميل الإنسان في هذه المرحلة إلى الاستقلال عن أسرته فيقضي معظم وقته مع أصدقائه، ويميل البعض للبحث عن المثل العليا في حياة البارزين من النجوم وتزداد لدى البعض الحساسية الاجتماعية. يتسم سن البلوغ بنمو الإنسان جنسيا وعضويا، إذ يترافق لدى الذكور بزيادة في حجم الخصيتين والقضيب ونمو شعر العانة وخشونة الصوت وزيادة طول القامة وظهور حبّ الشباب. ومن مظاهر البلوغ لدى الإناث زيادة الدهون في منطقة الأرداف والصدر، فضلا عن اتساع الحوض وبدء الحيض ونمو شعر العانة وزيادة في الطول.