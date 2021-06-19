"سنفتقده".. أسرة الرئيس بايدن تنعي بحزن وفاة كلبها "تشامب"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل السبت (19 يونيو/حزيران 2021) نفوق كلبهما "تشامب"، معتبرين أن الحيوان، وهو من نوع الراعي الألماني، "جعل كل شيء أفضل" عندما كان بجانبهما.

وتدهورت حالة "تشامب" الصحية وعانى "تراجعاً في قوته" خلال الأشهر الأخيرة، على ما أفاد الرئيس وزوجته ، قبل نفوقه عن عمر 13 عاما.

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن بايدن وقرينته جيل قولهما في بيان: "نحن نحب كلبنا اللطيف، وسنفتقده دائمًا". وتابعا: "لقد رافقنا في أكثر أيامنا سعادة وأكثرها حزنا، كان يشعر بكل أحاسيسنا وعواطفنا غير المنطوقة". وقال بايدن وزوجته في بيان عن كلبهما "كان يحرص على أن يكون حيثما نكون، وكان يجعل كل شيء أفضل بوجوده بجوارنا".

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أما "ميجور"، الكلب الآخر لآل بايدن، وهو أول حيوان رئاسي أليف يأتي من مأوى للحيوانات، فأثار ضجة أكبر من رفيقه النافق منذ بداية ولاية بايدن. فقد عض "ميجور" اثنين من موظفي البيت الأبيض بفارق أسابيع، إلى درجة أن صاحبيه أرسلاه لمتابعة دورات تدريب لمساعدته على التكيف مع حياته في البيت الأبيض.

وكان انتقال "تشامب" والكلب الآخر للزوجين "ميجور" بمثابة عودة للكلاب إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من رحيل "بو" و"ساني"، رفيقَي عائلة الرئيس السابق باراك أوباما. وبالتالي قطع الرئيس السابق دونالد ترامب تقليداً قديماً بتمضيته كامل ولايته في واشنطن من دون حيوان أليف.

ونفق تشامب بعد أسابيع فقط من إعلان عائلة أوباما عن نفوق كلبهم الأليف بو.

ع.ج.ج. (أ ف ب، د ب أ)