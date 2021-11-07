سنجار منطقة تقع شمال غرب العراق قرب الحدود السورية. تعرّض سكانها وخاصة من الايزيديين للقتل والتشريد الجماعي على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014. ولم تعد المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية العراقية حتى عام 2017.

تُعد منطقة سنجار بمدينتها التي تحمل نفس الاسم من أقدم المناطق التي نشأت فيها الحضارات العراقية القديمة. وتُعتبر الديانة الايزيدية السائدة فيها من أقدم ديانات العراق. وقد سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على المنطقة صيف 2014 وارتكب فيها جرائم قتل وتشريد وسبي طالت الآلاف من سكان المنطقة. غير أن قوات تابعة للبيشمركة الكردية قامت بدعم من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتحرير المنطقة من أيدي التنظيم الإرهابي قبل نهاية عام 2015.