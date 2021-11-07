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سنجار

سنجار منطقة تقع شمال غرب العراق قرب الحدود السورية. تعرّض سكانها وخاصة من الايزيديين للقتل والتشريد الجماعي على يد تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014. ولم تعد المنطقة إلى سيطرة القوات الحكومية العراقية حتى عام 2017.

تُعد منطقة سنجار بمدينتها التي تحمل نفس الاسم من أقدم المناطق التي نشأت فيها الحضارات العراقية القديمة. وتُعتبر الديانة الايزيدية السائدة فيها من أقدم ديانات العراق. وقد سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على المنطقة صيف 2014 وارتكب فيها جرائم قتل وتشريد وسبي طالت الآلاف من سكان المنطقة. غير أن قوات تابعة للبيشمركة الكردية قامت بدعم من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتحرير المنطقة من أيدي التنظيم الإرهابي قبل نهاية عام 2015.

***ACHTUNG: Bild nur nür den Beitrag von Killian Bayer und Kristina Schlick verwenden!*** Reportage zur Lage der Jesiden im Nordirak. (2021) Orte: Sinun Mam Rashan --- Zulieferung via Killian Bayer/Kristina Schlick Verwendung ausschließlichim Rahmen der o.g. Berichterstattung erlaubt! Einverständniserklärung zur Abbildung aller abgebildeten Personen oder ihrer Erziehungsberechtigten, sowie der Heimleitung liegt den RedakteurInnen in mündlicher Form vor.

رغم هزيمة "داعش".. مأساة تشريد آلاف الإيزيديين لم تنته بعد 07.11.2021

بعد سبع سنوات على التعذيب والسبي والقتل والتهجير بحق الإيزيديين من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا زال الكثير منهم يعيشون في المخيمات. داعم تنموي من ألمانيا يحاول تشجيعهم على العودة والبدء بحياة جديدة.
März 2019 Yazidi women and girls stand in a line as they take turns one-by-one hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef.

مخيمات النازحين في العراق.. فرصة طورت مهارات النساء الإيزيديات 16.06.2021

غاردت العديد منهن بيوتهنا غصباً، وتم تهجيرهن رفقة أسرهن خوفاً من الأَسرِ والقتل على يد تنظيم داعش الإرهابي. حكايات نساء إيزيديات، مكنتهن فرصة التواجد بمخيمات اللاجئين من انطلاقة جديدة في الحياة.
Not everybody had time to escape when IS attacked the villages in Sinjar; many died, either executed or in fighting. It is described as the ‘Sinjar Massacre’ and is the 73rd genocide in the history of Yazidis. Dohuk, Iraq Copyright: Andreas Stahl, DW, Nord-Irak, November 2014

رغم القانون الجديد.. الخطر لا يزال يلاحق الناجيات الإيزيديات 29.03.2021

يمثل قانون الناجيات الإيزيديات بارقة أمل لإنصاف الإيزيديات اللواتي تعرضن للسبي والاختطاف والاستعباد من لدن عناصر "داعش" في العراق، غير أن المتأمل لأحوال البلد ولبنود القانون قد يتعرف على عدة نواقص.
Fahne der schiitischen Miliz Hashd-al-Shaabi in Sinjar City (Shingal), der größten Stadt der Jesiden im Nordirak

العراق الممزق ـ وطن الإيزيديين المفقود 03.08.2018

أين يمكن للإيزيديين في العراق العيش؟ بالرغم من تحرير موطنهم الرئيسي سنجار في شمال العراق الكردي، فإن الإبادة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي ضدهم غيّرت كل شيء في مناطقهم المدمرة. هناك يبدو العيش بلا أمان وبلا مستقبل.

Die Familie lebt heute in einem Flüchtlingslager auf dem Mount Sinjar im Norden des Irak.

العراق ـ ذكريات الأم الأيزيدية كوخا عن جحيم "تنظيم الدولة الاسلامية" 25.06.2018

أمضت، كوخا، الأم الإيزيدية من العراق عامين مع زوجها وأطفالها في أسر تنظيم "داعش". بعد تحريرها تعاني الأم من ذكريات الماضي و اختفاء ثلاثة من أطفالها خلال فترة الأسر.
ARCHIV - Der Entscheider Dan-Marvin Frosting (M) spricht am 03.08.2015 in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) mit einem Asylbewerber aus Syrien (l). Neben ihnen sitz ein Übersetzer. In der Außenstelle des BAMF in Bingen wird über die Asyl-Anträge von Flüchtlingen entschieden. (zu dpa «Mehr Personal in Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz» vom 02.01.2017) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

انخفاض نسبة الإيزيديين الذين يحصلون على اللجوء في ألمانيا 13.06.2018

أشارت تقارير إلى انخفاض عدد الإيزيديين الذين حصلوا على حق الحماية في العام الماضي، مقارنة بالعامين الذين سبقاه. الأمر الذي أثار انتقادات للحكومة الألمانية.
March 24, 2018. Turkish soldiers ride on a military vehicle as a Kurdish statue that was pulled down is seen in the center of Afrin, Syria March 24, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

أردوغان يعلن أن تل رفعت هي الهدف التالي للعملية العسكرية 25.03.2018

بعد أسبوع من السيطرة على عفرين السورية، أعلن الرئيس التركي أردوغان أن الهدف القادم للعمليات العسكرية سيكون بلدة تل رفعت القريبة منها. كما أعلن عن بدء العمليات في سنجار شمال العراق.
A Turkish soldier on a tank is seen during a military exercise near the Turkish-Iraqi border in Silopi, Turkey, September 19, 2017. Dogan News Agency, DHA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.

العراق اليوم: هل معركة أردوغان التالية في سنجار وجبل قنديل؟ 22.03.2018

تهديدات الرئيس التركي أردوغان بتنفيذ عملية عسكرية في سنجار شمال العراق في حال استمر تواجد المسلحين الأكراد هناك. ما مدى جديتها ولماذا الصمت في بغداد حولها؟

16.10.2017 +++ KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 16: Iraqi Army's members are seen as their shipments to center and around of Kirkuk continue at Mektep Halit region of southern Kirkuk, Iraq on October 16, 2017. Iraqi Army continue to advance in convoys in some regions of Kirkuk. Ali Mukarrem Garip / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

قضاء سنجار تحت سيطرة القوات العراقية بعد انسحاب البشمركة 17.10.2017

بعد كركوك، القوات العراقية تعلن سيطرتها بالكامل على قضاء سنجار ذي الغالبية الايزيدية، وأنباء تتحدث عن انتشار قوات لالش اليزيدية في سنجار. والولايات المتحدة تلتزم بـ"عدم الانحياز" لأي طرف في الأزمة بين أربيل وبغداد.

14.08.2017 +++ President of Turkey and Chairman of the Turkey's ruling Justice and Development Party (AK Party), Recep Tayyip Erdogan (R) speaks during the 16th Anniversary of the AKP's foundation in Sincan district of Ankara, on August 14, 2017. / AFP PHOTO / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

أردوغان: تحرك تركي-إيراني ضد مقاتلي حزب العمال وارد دائما 21.08.2017

بعد أسبوع من زيارة رئيس الأركان الإيراني، أكد الرئيس التركي أن عملية مشتركة مع إيران ضد المقاتلين الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق "مطروحة على الدوام". ولم يفصح أردوغان عن موعد أو حجم العملية.
MOSUL, IRAQ - AUGUST 9: Thousands of Yezidis trapped in the Sinjar mountains as they tried to escape from Islamic State (IS) forces, are rescued by Kurdish Peshmerga forces and Peoples Protection Unit (YPG) in Mosul, Iraq on August 09, 2014. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency

بعد 3 سنوات على هجوم "داعش"- عملية إبادة الإيزيديين مازالت مستمرة 03.08.2017

أشارت لجنة تحقيق أممية إلى أن الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين مستمرة ولا يتم التعامل معها إلى حد بعيد رغم التزام الدول بمعاقبة المجرمين، فيما يخشى الكثير من اتباع هذه الأقلية الدينية إلى العودة إلى سنجار.
Nov. 13, 2015 - Sinjar, IRQ - Kurdish troops liberate the Islamic State held town of Sinjar, home to thousands of Yazdids who were displaced or enslaved last August after much of northern Iraq was seized by the group, on Nov. 13, 2015. The mountains around Sinjar are considered holy to the Yazidis and Kurdish fighters are legendarily capable of fighting in these hills

من جبال سنجار إلى ألمانيا: قصة لاجئين إيزيديين 07.07.2017

الإيزيديون هم أقلية دينية متواجدون في شمال العراق وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يتعرضون للاضطهاد من قبل تنظيم "داعش" أحد الإيزيديين الذين فروا من العراق و لجأوا إلى ألمانيا شارك "إنفوميغرانتس" بقصته.

08.05.2015 --- Konya --- Tigermeeting 2015 --- Tuerkische Luftwaffe v.l.: Tuerkische F-16 Foto: Neurohr/Eibner | Verwendung weltweit

واشنطن "قلقة" إزاء الغارات التركية على مواقع لمقاتلين أكراد 25.04.2017

قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء الضربات الجوية التركية التي استهدفت مواقع لمقاتلين أكراد في العراق وسوريا. في المقابل قال الرئيس التركي إنه لن يسمح بتحول سنجار لقاعدة لحزب العمال الكردستاني.
ADANA, TURKEY - JANUARY 5 : Turkish Air Force's F-16 fighter jet gets ready to hook up a boom to receive mid-air refueling from a refueler tanker over Adana, Turkey on January 5, 2014. Turkish Air Force's F-16s and F-4 fighter jets from 101st Air Refueling Wing based in 10. Tanker Base Command at Incirlik Air Base of Adana perform aerial refueling at 24,000 feet high altitude with a cruise speed of 950km/h. Veli Gurgah / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

قتلى وجرحى في غارة تركية "بالخطأ" على مواقع كردية في العراق 25.04.2017

ذكر مصدر عسكري كردي أن طائرات تركية قصفت عن طريق الخطأ موقع للبشمركة في سنجار شمالي العراق وبالقرب من الحدود السورية، الأمر أدى لمقتل تسع عناصر وجرح آخرين. هذا فيما قال الجيش التركي أنه استهدف "حزب العمال الكردستاني".

17.01.2015 #### AKTUELLES ZEITGESCHEHEN IS lässt Jesiden im Irak frei -A group of Yazidi women released by Islamic State militants sit on the ground, waiting for assistance in the southwest of Kirkuk, northern Iraq, Jan. 17, 2015. Islamic State militants on Saturday released above 200 civilians of Iraq s Yazidi minority, most of them elderly, local officials said. ) IRAQ-KIRKUK-IS-YAZIDI-CIVILIANS-RELEASED AkoxZangna PUBLICATIONxNOTxINxCHN News Current events IS can Yazidi in Iraq free a Group of Women released by Islamic State militant Sit ON The Ground Waiting for Assistance in The Southwest of Kirkuk Northern Iraq Jan 17 2015 Islamic State militant ON Saturday released above 200 civilians of Iraq S Minority Most of THEM Elderly Local Officials Said Iraq Kirkuk IS civilians released PUBLICATIONxNOTxINxCHN #### Copyright: imago

"داعش" مازال يحتجز آلاف الإيزيديين منذ عام 2014 15.04.2017

أكد مسؤول حكومي إيزيدي في إقليم كردستان اليوم السبت أن تنظيم "الدولة الإسلامية" ما زال يحتجز أكثر من ثلاثة آلاف مدني إيزيدي منذ اختطافهم عند استيلائه على مدينة سنجار في آب/ أغسطس 2014.
A group of Yazidi people of Northern Iraq escapes from IS (Islamic State), formerly known as ISIL, who started to flee from Mount Sinjar to the surrounding mountains across Sinat-Haftanin region in the north of Iraq by foot are carried to Roboski, a small Turkish town of the southeastern province of Sirnak, near Turkey-Iraq border, on August 20, 2014. Islamic State fighters captured Iraq's Sinjar and Rabia in the Nineveh province after fierce clashes, forcing thousands of Iraqi Yezidis also Turkmen and Arabs to flee. Photo by Yasin Akgul/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

فرار 18 أسيرا أيزيديا عراقيا من قبضة داعش في تلعفر 24.11.2016

نجح 18 أزيديا عراقيا، بينهم تسعة من أفراد عائلة واحدة، كانوا تعرضوا للأسر في صيف عام 2014، في الفرار من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" في تلعفر والعودة إلى سنجار، وفق مصدر عسكري من البيشمركة.
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