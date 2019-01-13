سناتور أمريكي يربط تقدم العلاقات مع الرياض بـ"التعامل" مع بن سلمان

قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي غراهام اليوم السبت (19 كانون ثان/يناير 2019) إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم لحين "التعامل" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دون أن يوضح ما يقصد.

وكان غراهام يتحدث في أنقرة بعد يوم من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال غراهام أيضا إن الكونغرس سيعيد فرض عقوبات على الضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم في مقتل خاشقجي.

وقال مسؤولون سعوديون إن ولي العهد لم يكن يعرف شيئا عن الجريمة. وقالت السعودية العام الماضي إن 21 سعوديا احتجزوا على

صلة بقضية خاشقجي، أحيل منهم 11 للمحاكمة بعد توجيه اتهامات لهم.

وفي الشأن السوري، قال السناتور لينزي غراهام اليوم السبت إنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقال غراهام في أنقرة إنه يعتقد إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا. وتقول تركيا إن الوحدات منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز)