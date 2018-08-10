 سماعات الأذن - خطر يهدد حاسة سمعنا! | عالم المنوعات | DW | 04.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

سماعات الأذن - خطر يهدد حاسة سمعنا!

سماعات الأذن باتت جزءا من حياة معظمنا، نستخدمها بشكل يومي ومتكرر، ولكننا قد نجهل أخطار ذلك على حاسة السمع لدينا. فحتى وإن كانت حدود الضرر لحاسة السمع عند 130 ديسبل، إلا أن الخطر يبدأ عند ضغط الصوت بدرجة 80 ديسبل.

مشاهدة الفيديو 04:31
بث مباشر الآن
04:31 دقيقة

إلحاق الضرر بحاسة السمع - الأسباب وطرق الوقاية!

كثيرون منا لا يستطيعون التخلي عن سماعات هاتفهم، دون أن يُدركوا خطر ذلك على صحة الأذن. وفيما يلجأ كثيرون لإجراء الاتصالات الهاتفية عبرها، يستخدمها آخرون للاستماع إلى الموسيقى أو صوت الأفلام أو مقاطع الفيديو لساعات طويلة.

الأمر لا يقتصر على الشباب فقط، وإنما يتجاوزه حتى للأطفال الذين قد يعرضهم الاستعمال المستمر لهذه السماعات لفقدان سمعهم. دراسة حديثة رصدت هذه الأخطار وطرق الوقاية من الأخطار الناتجة عن الاستخدام المتكرر لهذه السماعات.

خطر

وبالرغم من أن أغلب الأجهزة الحديثة تُظهر مستويات الصوت الآمنة للمستخدمين، إلا أن ذلك لا يمنع كثيرين من رفع صوت السماعات إلى أقصى حد. وحسب دراسة حديثة فحتى قوة 80 ديسبل تسبب أضرارا بالأذنين إذا استمرت لساعات يوميا.

مشاهدة الفيديو 01:00
بث مباشر الآن
01:00 دقيقة

حافظ على أذنيك من الضوضاء المستمرة

خبراء في هذا المجال حددوا المدة الممكن استعمال السماعات في ساعتين يوميا. ووفق اختبار تم إجراؤه على الخلايا الحسية لمعرفة الأضرار الدائمة للسماعات، فإن الموجات الصوتية تصل إلى القناة السمعية عبر طبلة الأذن والأذن الوسطى ويتم نقلها إلى الأذن الداخلية، حينها تحول الشعيرات السمعية الاهتزازات إلى ذبذبات كهربائية تصل إلى الدماغ عبر الأعصاب السمعية. وفي حالة تضرر الشعيرات بسبب الصخب، حينها تضعف حاسة السمع.

د. جون مارتين هيمبل، طبيب أنف وأذن وحنجرة يقول: "هناك عاملان أساسيان يسببان في أذى الأذن على المدى البعيد، هما: درجة الضوضاء في موقع العمل، ورفع صوت السماعات حين الاستماع للموسيقى لمدة طويلة خلال اليوم للتعرض للضوضاء".

ما الحل؟

وينصح بعض الخبراء بالاستماع للموسيقى عبر مكبرات الصوت وليس عن طريق السماعات، فكلما كانت المسافة قصر بين الصوت والمجرى السمعي كلما أدى ذلك لإلحاق أضرار أكثر بغشاء طبلة الأذن.

وعندما يُصاب المرء بضعف السمع فلا يمكن علاجه بأي طريقة، وعليه حينها أن يستخدم أجهزة سمع طبية. وفي هذا السياق يوضح جون مارتين هيمبل، أنه "لا توجد سماعة طبية لحد الآن قادرة على إعادة قوة السمع بدرجة كاملة، لهذا من الأفضل تجنب الإصابة بضعف السمع منذ البداية".

م.م

  • CeBIT 2013 HANOVER, GERMANY - MARCH 05: A stand host holds up a Nokia Lumia 920 Windows enabled smartphone at the Microsoft stand at the 2013 CeBIT technology trade fair on March 5, 2013 in Hanover, Germany. CeBIT will be open March 5-9. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    العالم بين يديك

    يجلب "الاقتصاد التشاركي" للمستخدم تطورات تكنولوجية للهواتف الذكية الأكثر شعبية واستخداما . فباستخدام الهواتف الذكية سيتم التحكم بعمليات معقدة نسبيا في المستقبل

  • CeBIT 2013 ANOVER, GERMANY - MARCH 05: Visitors try out Windows 8 Surface tablet computers at the Microsoft stand at the 2013 CeBIT technology trade fair on March 5, 2013 in Hanover, HANOVER, GERMANY - MARCH 04: A performer practices her steps at the IBM stand at the 2013 CeBIT technology trade fair the day before the fair opens to visitors on March 4, 2013 in Hanover, Germany. CeBIT will be open March 5-9. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    أحدث التقنيات

    يعد معرض سيبت أكبر معرض للحواسب في العالم، يفتح المعرض أبوابه لغاية الـ12 من شهر آذار /مارس الجاري. ويشارك في هذا المعرض حوالي 4100 شركة عارضة من 70 دولة ، يعرضون أفكارهم وتقنايتهم الحديثة. أما شعار المعرض لهذا العام فهو "الاقتصاد التشاركي".

  • CeBIT 2013 HANOVER, GERMANY - MARCH 05: Visitors try out the Blackberry 10 smartphone at the Deutsche Telekom stand at the 2013 CeBIT technology trade fair on March 5, 2013 in Hanover, Germany. CeBIT will be open March 5-9. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    شعار المعرض أحدث صيحة

    يصف شعار المعرض "الاقتصاد التشاركي" تقاسم المعرفة و الوسائل. كتقاسم الدراجة والسيارة بدلا من شرائهما، وهو حال الهاتف الذكي دوما وفي كل مكان . فبواسطة هذه الأجهزة يمكن التواصل مع الجميع بشكل جيد.

  • CeBIT 2013 Mini cars are lined up to advertise an online car sharing system with mobile network support by Vodafone during preparations at the CeBit computer fair in Hanover, March, 4, 2013. The biggest fair of its kind open its doors to the public on March 5 and will run till March 9, 2013. REUTERS/Fabian Bimmer (GERMANY - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY TRANSPORT)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    التواصل مع سيارة بسعة ثلاثة لتيرات

    من الممكن للسيارة أن تكون جهازا شخصيا أيضا، شريطة أن تتمتع بصفة "ذكية"، فهذه السيارات مثلا تحتوي داخليا على نظام تشاركي مع سيارات أخرى، تربط الزبائن بالمكتب المركزي.

  • CeBIT 2013 anover, March, 4, 2013. The biggest fair of its kind open its doors to the public on March 5 and will run till March 9, 2013. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    ذكية وآمنة

    ستصبح الهواتف ليست ذكية فحسب، بل آمنة أيضا. إذ سيتم تزويدها ببرنامج للأمان، من شأنه أن يجعل التنصت على المكالمات مستحيلا.

  • Secusmart Blackberry 10 Smartphone CeBIT Hannover abhörsicher Angela Merkel Ein Blackberry 10 mit Verschlüsselungstechnologien von Secusmart wird am 03.03.2013 auf der weltgrößten Computermesse CeBIT in der Messe Hannover (Niedersachsen) gezeigt. Ein solches abhörsicheres Smartphone soll auch Bundeskanzlerin Merkel bekommen. Foto: Julian Stratenschulte/dpaBildfunk+++

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    لتأمين أعلى المطالب

    من الممكن إجراء محاولة للتنصت على المكالمات الهاتفية والنصوص في معرض سيبت. فبفضل تكنولوجيا التشفير المتطورة بقيت الرسالة النصية التي أرسلتها المستشارة أنجيلا ميركل وماقالته سرا مكتوما.

  • CeBIT 2013

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    مساحات هائلة للتخزين

    أصبحت أجهزة الكومبيوتر أصغر، بالرغم من تزايد كمية البيانات المخزنة بداخلها، مايعني الحاجة إلى سعات تخزين أكبر. لذا تعرض شركة IBM في هانوفر ذاكرة كبيرة بحجم خزانة الحائط.

  • CeBIT 2013

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    أفضل، أسرع، أكثر ذكاءا ولايمكن الاستغناء عنها ببساطة

    مخدم الحائط هو من شركة ريتال للتكنولوجيا. ويتوقع توماس أنديرس مدير شركة EADS أن ترسل مجموعته رجل آلي إلى كوكب المريخ في غضون خمس سنوات ومن المتوقع في المعرض أن تتضاعف قدرات الحواسيب بنسبة ثلاث مرات بحلول عام 2018.

  • CeBIT 2013 Merkel und Tusk German Chancellor Angela Merkel (R) and Prime Minister of Poland Donald Tusk are pictured during the opening event of the world's largest computer expo CeBIT high-tech fair on March 4, 2013 in Hanover, central Germany. Poland is this year's partner country of the fair running from March 5 to 9, 2013. AFP PHOTO / CARSTEN KOALL (Photo credit should read CARSTEN KOALL/AFP/Getty Images)

    سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

    بولندا ضيف الشرف

    بولندا هي ضيف شرف معرض سبيت لتكنولوجيا المعلومات في هانوفر هذا العام. برفقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتجول رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك منبهرا بأحدث ما تقدمه صناعة تكنولوجيا المعلومات في هذا المعرض.

    الكاتب: ديرك كاوفمان/دالين صلاحية


مختارات

سيبت 2013 وأحدث صيحات تكنولوجيا المعلومات

يتيح معرض سيبت أكبر معرض للحواسب في العالم رؤية الحلول الرقمية المستقبلية. ويركز المعرض على مبدأ تقاسم المعلومات والوسائل إلى جانب أمن البيانات والإنترنيت في المستقبل (08.03.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إلحاق الضرر بحاسة السمع - الأسباب وطرق الوقاية!  

حافظ على أذنيك من الضوضاء المستمرة  

مواضيع ذات صلة

التجسس على مفتش عام وزارة الصحة العراقية 10.08.2018

ما الذي سمعه الاعلامي احمد البشير بعد ان حاول التجسس على مفتش عام وزارة الصحة الذي قامت وزيرة الصحة عديلة حمود بالتجسس عليه

BG Fastenküche | Vegetarische Gemüsebrühe

حتى فقدان السمع له علاقة بنوعية الغذاء! 27.05.2018

التغذية، التغذية، ثم التغذية، إذ لا يكف الأطباء عن توجيه النصائح حول ضرورة الاهتمام بنوعية الغذاء. هذه المرة يربط الأطباء في دراسة حديثة بين نوعية الغذاء وفقدان السمع خاصة بالنسبة للنساء.

Tinnitus Ohr Symbolbild

دراسة يابانية تربط التدخين بزيادة مخاطر ضعف السمع 18.03.2018

لطالما حذر الأطباء في كل أنحاء العالم من مخاطر التدخين والإصابة بأمراض لها علاقة بالقلب والرئة والجهاز التنفسي، لكن دراسة يابانية ربطت التدخين بتدهور حالة حاسة السمع، خاصة لدى المدخنين الشرهين. فما هي تفاصيل هذه الدراسة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 