 سلمان رشدي لـ DW: في زمن الحرب "علينا محاولة التعبير عن الألم الهائل" | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.10.2023

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ثقافة ومجتمع

سلمان رشدي لـ DW: في زمن الحرب "علينا محاولة التعبير عن الألم الهائل"

بعد قرابة 14 شهرا من نجاته من هجوم بسكين، شارك الكاتب سلمان رشدي في معرض فرانكفورت للكتاب حيث أجرى مقابلة مع DW. ويُقام الأحد تكريم للكاتب البريطاني من أصل هندي، ويتسلم جائزة اتحاد الناشرين الألمان.

سلمان رشدي في حوار لـ DW: الحقيقة أولى ضحايا الحرب

سلمان رشدي في حوار لـ DW: الحقيقة أولى ضحايا الحرب

 خلال مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب، فضل حافظ سلمان رشدي، الروائي والكاتب البريطاني من أصل هندي، تجنب الظهور علنا كثيرا بعد تعرضه لهجوم بسكين في أغسطس / آب العام الماضي نجم عنه فقد بصره في إحدى عينيه.

وتأتي مشاركة رشدى، الحائز على جائزة البوكر والذي أهدر المرشد الإيراني السابق الخميني دمه بسبب روايته "آيات شيطانية"، لمناقشة أحدث أعماله الأدبية وهي رواية "مدينة النصر" وتسلمه "جائزة السلام" التي يمنحها اتحاد دور النشر والمكتبات الألمانية في ختام معرض فرنكفورت الدولي للكتاب اليوم الأحد (ثاني وعشرين من أكتوبر / تشرين الأول).

ويُقام حفل تكريم سلمان رشدي التكريم في كنيسة القديس بولس بمدينة فرانكفورت غرب ألمانيا. وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو، وتعتبر من أهم الجوائز في الدولة.

وأجرت DW مقابلة مع رشدي للحديث عن أحدث أعماله الأدبية وأيضا أبرز القضايا العالمية.

DW: لا يمنح اتحاد دور النشر والمكتبات الألمانية "جائزة السلام" للأعمال الفنية والأدبية فحسب وإنما أيضا للتأكيد على الشعور بالمواطنة العالمية وفي حالتك لدعمك وتشجيعك الحرية في سائر أنحاء المعمورة، فماذا تعني لك هذه الجائزة؟

سلمان رشدي: إنه لأمر مهم جدا. أعتقد أننا جميعا ككُتاب على دراية بهذه الجائزة حيث حصل كُتاب رائعون عليها في السابق، لذلك أنا سعيد جدا بإدراج اسمي في هذه القائمة.

DW: كيف أنت اليوم بعد مرور 14 شهرا على تعرضك للطعن وإصابتك بجروح خطيرة؟

سلمان رشدي: كما ترى، أشعر بأنني تعافيت كثيرا. أشعر ببعض التعب، لكني بخير.

DW: في مقابلة مع مجلة نيويوركر في فبراير / شباط الماضي، قلت إنك تعاني منذ الهجوم من افتقار القدرة على الكتابة لكن ليس بسبب وضعك الصحي، لكن منذ بضعة أيام، أُعلن عن انه ستنُشر روايتك الجديدة التي تحمل اسم "السكين" في فصل الربيع المقبل حيث تسرد الاعتداء الذي تعرضت له وتداعياته عليك. كيف وجدت الطريق للعودة إلى الكتابة؟

سلمان رشدي: لقد عاد الأمر للتو. أعتقد أنه بعد فترة وجيزة من المقابلة، وجدت أن الأفكار بدأت تتدفق مرة أخرى. لذلك أنا سعيد لأنني تمكنت من تأليف هذه الرواية التي ستصدر في الربيع.

DW: ما الذي ساعدك على تجاوز هذه المحنة؟

سلمان رشدي: مجرد ممارسة، كنت أقوم بالكتابة منذ فترة طويلة. وفي النهاية، هذا ما أعادني إلى العمل.

DW: أثارت رواية "الآيات الشيطانية" أعمال شغب في ثمانينيات القرن الماضي، لذا دعنا نتحدث عن روايتك الحالية "مدينة النصر" التي صدرت هذا العام. إنها رواية خيالية عن صعود وسقوط مدينة بيسناغا التي تعود للقرون الوسطى في جنوب الهند، حيث كان الرجال والنساء من مختلف الأديان على قدم المساواة، لكن المدينة انهارت في نهاية المطاف لأنها تخلت عن مُثُلها العليا. هل يحمل هذا السرد في طياته أي إسقاط على عالمنا المعاصر؟

سلمان رشدي: حسنا، إذا كنت تكتب عن التاريخ إلى حد ما، فيتعين عليك أن تكتب أيضا عن الحاضر لأننا عندما ننظر إلى الماضي، نرى ما يهمنا وهو ما ينعكس على اهتمامنا بالأزمنة السابقة.

لكنني في حقيقة الأمر، رغبت في خلق عالم خاص بي. هناك العديد من الكتاب كان لهم السبق في ذلك مثل مقاطعة "يوكناباتوفا" الخيالية التي خلقها الروائي الأمريكي ويليام فولكنر الذي نال جائزة نوبل عام 1949، ومقاطعة "ماكوندو" الخيالية عند الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز وأيضا مدينة "مالغودي" الخيالية للروائي الهندي "آر. كي. نارايان". وأردت أن يكون لي عالمي الصغير الخاص بي وهو ما تمثل في أمبراطورية بيسناغا.

DW: يقول النقاد إن رواية "مدينة النصر" هي عمل نسائي داعم للمساواة بين الجنسين، هل كان ذلك هدفك؟

سلمان رشدي: أحد الأمور التي أثارت اهتمامي أثناء البحث عن الرواية أن فصولها دارت خلال فترة زمنية بعيدة في القرن الرابع عشر والخامس عشر حيث كانت المرأة تحظى بمكانة متقدمة جدا في المجتمعات حيث كان هناك اهتماما كبيرا بها سواء في التعليم حيث كانت هناك مدارس مخصصة للبنات تتساوى مع عدد مدارس الذكور.

 وخلال تلك الحقبة، عملت النساء في كل مناحي الحياة في الجيش والتجارة. أعتقد أن هذا كان صحيحا، لكن بطبيعة الحال، فإن التاريخ يشير إلى أنه ليس كل شيء صحيحا طوال الوقت. وحياة بطلة الرواية "بامبا كامبانا" كانت متقلبة ففي بعض الأوقات كانت ملكة متوجة، لكنها في أوقات أخرى كانت تعيش في الغابات.

وأعتقد أن هذا ينطبق أيضا على قيم المجتمعات فهناك لحظات تتجلى فيها القيم الليبرالية و المتسامحة والمنفتحة، لكن هناك لحظات أخرى تسيطر عليها الأفكار الرجعية والمعتصبة. أعتقد أن حياة الإنسان تسير على هذا المنوال.

DW: فتوى إهدار دمك منذ أكثر من 34 عاما كادت أن تكلفك حياتك خلال هجوم العام الماضي. لماذا يخاف المستبدون والديكتاتوريون والأشخاص ذوو النفوذ من القصص الأدبية؟

سلمان رشدي: هذا هو الحال دائما في أجزاء كثيرة من العالم حيث يخشى الطغاة من الشعراء. وهذا أمر غريب جدا لأن الكُتاب لا يمتلكون جيوشا.

DW: إذا ما هو تفسيرك لهذا الأمر؟

سلمان رشدي: أعتقد أنهم يخشون الروايات البديلة لهذا العالم. إحدى ركائز الحكم الاستبدادي تتمثل في فرض شكل خاص لهذا لعالم مع استبعاد أي أشكال أخرى. وبفضل أن الكُتاب يخلقون أشكالا خاصة بهم لهذا العالم وهو ما يغضب من هم في سدة الحكم، لذا فهم يحاولون اسكاتهم.

DW: في خضم الحرب الحالية بين حماس وإسرائيل، هل يمكن أن يكون للأدب دور في المساعدة على إنهاء الصراع؟

سلمان رشدي: دور بسيط جدا، أنا أحاول دائما ألا أبالغ في تقدير قوة الأدب. ما يستطيع الكُتاب أن يفعلوه – وما يفعلونه دائما – هو الذي يشعر به الكثير من الناس في الوقت الراهن ولفت انتباه العالم إلى هذه المعاناة. أعتقد أن الكُتاب في كل مكان يفعلون ذلك الآن فيما يمكن أن يكون أفضل انجازاتهم في تسليط الضوء على أسس المشكلة.

DW:  هل معنى أن الروايات والأعمال الأدبية والكلمة بشكل عام تفقد قوتها في خضم هذه الأزمات؟

سلمان رشدي: أعتقد أن هناك أمور لا تستطيع الكلمات فعلها لا سيما إيقاف الحروب. أعتقد أن الحقيقة أولى ضحايا الحرب لأن الناس يبدأون في تقديم روايتهم الدعائية الخاصة لهذه الأحداث. وهذا أمر صعب للغاية عندما لا تتمكن من التمييز بين الحقيقة والخيال في مناطق الحروب.

لذلك أعتقد أنه على عاتق المراسلين والصحافيين مسؤولية إثبات الحقائق. وإذا كانت الصحافة قادرة على القيام بذلك، فهي تؤدي خدمة قيمة للغاية.

أجرى الحوار شتيفان دييغه

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    فستان الزفاف ضد العنف

    هل هي الأميرة ليا وهي متأهبة للمعركة ضد جيش دارث فيدر؟ للوهلة الأولى يبدو المشهد وكأنه من سلسة أفلام "حرب النجوم”. لكن الصورة من روسيا البيضاء، حيث احتج عشرات الآلاف بشكل سلمي ضد رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عام 2020 .ارتدى كثير من المتظاهرين والمتظاهرات ملابس بيضاء، مثل هذه الفتاة التي اختارت فستان الزفاف كرمز للاحتجاج ضد القمع والعنف.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Violetta Savchits, Belarus

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    التشبث بالحرية

    سواء أكان المتظاهرون يرتدون الأبيض أو الأحمر، فإنهم يتحدون قوات الأمن البيلاروسية التي ترتدي الزي العسكري. هذه الشابة أيضا تحتج ضد لوكاشينكو، لكنها بدلاً من فستان الزفاف، اختارت احتضان هذا الجندي الشاب. بينما تتظاهر بكل جوارحها وجسدها من أجل السلام والحرية، يبدو الجندي في حيرة من أمره ولا يعرف كيف يتعامل مع الموقف. نجحت المصورة البيلاروسية فيوليتا سافشيتس في التقاط صورتين قويتين رمزياً.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    صور القمع

    متظاهرون يعبرون عن رغبتهم في تغيير البلاد ويحتجون ضد قوات الأمن التركية في اسطنبول من أجل حقوقهم. وضع المتظاهرون أيديهم على دروع ومصدات شرطة مكافحة الشغب. لا يتعرض المتظاهرون وحدهم للضغط السياسي في تركيا، بل الكثير من الصحفيين أيضاً. المصور الصحفي ياسين أكغول نجح في التقاط صور رائعة وقوية مثل هذه.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Yasin Akgül, Türkei

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الجانب السلبي للصورة!

    لولا الرجل بالزي العسكري، قد تبدو مثل صورة زوجين أمام فندق والموظف ينتظر حمل أمتعتهما. لكنها للصحفي قادري غورسل عند إطلاق سراحه واستقبال زوجته له أمام بوابة السجن. أثرت الصورة على الكثيرين في تركيا، حتى على الحكومة. يقول المصور ياسين أكغول: "منذ ذلك الحين، لم يعد يتم الإفراج عن السجناء أمام بوابة السجن (...) ولكن في محطات الخدمة على الطريق السريع وهذا هو الجانب السلبي لهذه الصورة الناجحة".

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    رحيل بلا وداع

    لقي أكثر من 400 ألف شخص حتفهم بسبب وباء كورونا في البرازيل.هذا ما جعلها الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم ذلك يقلل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن الجائحة، ويتحدث عن أنفلونزا خفيفة ولا يتخذ أي إجراءات لحماية السكان. والنتيجة مقابر جماعية مثل مقبرة ساو لويز في ضواحي ساو باولو. تغيرت طقوس الجنازات ولم يعد لدى الناس الحزينين فرصة لإلقاء نظرة الوداع على أحبائهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Lalo de Almeida, Brasilien

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    جسر فوق الرأس

    حتى هؤلاء الأشخاص الذين لا مأوى لهم في ساو باولو لا يستطيعون حماية أنفسهم من كورونا. فقط بطانية رقيقة تفصلهم عن الرصيف الصلب والسيارات تمر من حولهم، لكن هناك "جسر" فوق رؤوسهم. الصورة للمصور لالو دي ألميدا الذي أراد استخدام صوره للفت الانتباه إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 200 مليون نسمة. إنه يصور أشخاصا لا تعتبر وقاية الفم والنظافة أكبر مشاكلهم، بل العثور على ما يكفي من الطعام لهم ولأطفالهم.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    النوم في أخطر الأماكن

    بدلاً من تحت الجسر، ينام الناس هنا تحت مضخة الغاز. كان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية أكبر مخيم للاجئين في الاتحاد الأوروبي قبل الحريق الهائل الذي دمره في سبتمبر/ أيلول 2020. كان اللاجئون يعيشون في ظروف صعبة "لا إنسانية" في المخيم المكتظ، لكن بعد الحريق، بات هؤلاء بلا مأوى واضطروا للنوم في الشارع، أو تحت سقف محطة الوقود كما في هذه الصورة.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Louisa Gouliamaki, Griechenland Lesbos

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    خطوات صغيرة نحو حياة أفضل

    حريق مخيم موريا والأوضاع السيئة للاجئين في جزيرة ليسبوس تزامن مع تفشي وباء كورونا، مما دفع بعض الدول الأوروبية إلى استقبال بعض اللاجئين من بين 12 ألف لاجئ ممن كانوا في المخيم. كذلك الأمر بالنسبة للفتاة الصغيرة في الصورة والتي تسير نحو الحافلة في ميناء بيرايوس بالقرب من أثينا. التقطت المصورة لويزا جولياماكي الصورتين للاجئين.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    العيش وسط الدمار

    هذه البنايات كانت في السابق مبان سكنية قبل الحرب. من الصعب اليوم تخيل أن الناس ما زالوا يعيشون هنا. تقع هذه المباني في مدينة بنغازي القديمة شرقي ليبيا. أعقبت الإطاحة بالقذافي في عام 2011 تسع سنوات من الحرب الأهلية. والبنية التحتية المدمرة التي يظهرها المصور الصحفي الأيرلندي إيفور بريكيت في صوره، شاهدة على الدمار الذي لحق بالبلاد.

  • EINSCHRÄNKUNG | Fotobuch Fotos für die Pressefreiheit 2021 | Ivor Prickett, Libyen

    حرية الصحافة.. الصورة أقوى وأكثر بلاغة من الكلمة

    الحلوى ضد مرارة الحرب

    تقع عربة الحلوى هذه في ساحة الشهداء بوسط مدينة طرابلس الليبية. حلوى غزل البنات أم الفشار؟ هذا سؤال لا يثير اهتمام الناس في بلد ابتلي بحرب أهلية وبالموت والدمار، لكنه مازال يحتفظ ببعض أوجه الحياة. بعض الحلوى قد تنسي المآسي بعض الوقت. هذه الصورة أيضا للمصور الإيرلندي إيفور بريكيت الذي زار ليبيا الآن للمرة الثانية منذ عام 2011. إعداد: ماركو مولر/ إيمان ملوك


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