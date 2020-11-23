تولى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حكم السعودية خلفا لأخيه الراحل الملك عبدالله. يُعتبر الملك سلمان من جناح المحافظين داخل العائلة السعودية المالكة. خرق الملك سلمان تقاليد العائلة وعين ابنه محمد وليا للعهد.

ولد الملك سلمان في ديسمبر عام 1935 وتلقى تعليمه في الرياض. تولى إمارة منطقة الرياض لسنوات طويلة قبل أن يتسلم منصب وزير الدفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011. وفي يونيو/ حزيران 2012 أصبح وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب استمراره بتولي منصب وزير الدفاع. وفي يناير/ كانون الثاني 2015 تمت مبايعته ملكا للسعودية.