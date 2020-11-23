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سلمان بن عبد العزيز

تولى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حكم السعودية خلفا لأخيه الراحل الملك عبدالله. يُعتبر الملك سلمان من جناح المحافظين داخل العائلة السعودية المالكة. خرق الملك سلمان تقاليد العائلة وعين ابنه محمد وليا للعهد.

ولد الملك سلمان في ديسمبر عام 1935 وتلقى تعليمه في الرياض. تولى إمارة منطقة الرياض لسنوات طويلة قبل أن يتسلم منصب وزير الدفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011. وفي يونيو/ حزيران 2012 أصبح وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب استمراره بتولي منصب وزير الدفاع. وفي يناير/ كانون الثاني 2015 تمت مبايعته ملكا للسعودية.

G20 Gipfel Saudi Arabien. Familienfoto aus der Videokonferenz der Gipfelteillnehmer als Video-Wand. Bundeskanzlerin Angela Merkel 2 Reihe von oben, dritte von links. Aufgenommen am 21.11.2020. Foto: Pressestelle G20 Gipfel Saudi Arabien via Bernd Riegert

تحليل: من يضمن تنفيذ وعود قمة العشرين الخاصة بمواجهة كورونا؟ 23.11.2020

وعود كثيرة قدمتها قمة العشرين لمواجهة مشاكل أبرزها تبعات جائحة كورونا الكارثية وتخفيف مديونية الدول الفقيرة، غير أن مواجهة هذا التبعات الكارثية على الصحة والاقتصاد والدول تتطلب أكثر من تقديم الوعود. فأين تكمن المشكلة؟

G20 Familienfoto. G20 Gipfel Präsidentschaft Saudi Arabien Virtuelle Zusammenstellung von Aufnahmen der 19 Staats- und Regierungschefs und EU-Vertreter vor einem Hintergrund mit arabischem Charakter. Aufgenommen am 20.11.2020. Foto/Quelle: Präsidentschaft G20 Saudi Arabien Pressestelle. via Bernd Reigert

مجموعة الـ 20 تعد في بيانها الختامي بتوزيع عادل للقاح كورونا 22.11.2020

تعهّد قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم الافتراضية ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الجميع بطريقة عادلة. هذا فيما أبدت أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقراً باللقاح.
18.11.2020 A Saudi man is pictured checks his phone as preparations take place ahead of a meeting of Finance ministers and central bank governors of the G20 nations in the Saudi capital Riyadh on November 18, 2020. - Saudi Arabia hosts the G20 summit Saturday in a first for an Arab nation, but the scaled-down virtual format could limit debate on a resurgent coronavirus pandemic and crippling economic crisis. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

كورونا وتداعياته الاقتصادية يهيمنان على قمة العشرين في السعودية 21.11.2020

تستضيف السعودية أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربياً، في اجتماع افتراضي مصغّر تخيّم عليه جهود مكافحة فيروس كورنا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبّب بها. ولكن ماذا عن ملف حقوق الإنسان في السعودية؟
König Abd al-Aziz ibn Abd ar-Rahman ibn Faisal Al Saud, entstammte der Dynastie der Saud und war der erste König Saudi-Arabiens. https://de.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_ibn_Saud

في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود 22.09.2020

الملك سلمان بن عبد العزيز هو آخر العنقود من الجيل الأول للملوك السبعة الذين حكموا السعودية. وعندما تولى العرش أجرى سلسلة من التغييرات على هرم السلطة في المملكة، أدت إلى تحضير انتقال الحكم إلى "أحفاد الملك المؤسس".

FILE - In this Oct. 14, 2019 file photo, Saudi Arabia's King Salman attends the official welcome ceremony for Russian President Vladimir Putin in Riyadh, Saudi Arabia. Salman ordered an end to the death penalty for crimes committed by individuals when they were minors, according to a statement Sunday, April 26, 20202, by a top official. The decision comes on the heels of another which orders judges to end the practice of flogging and to issue in its place jail time, fines or community service, bringing to a close one of the kingdom’s most controversial forms of public punishment. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool) |

السعودية ـ إقالة مسؤولين كبيرين من الأسرة المالكة بتهم "فساد" 01.09.2020

أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مسؤولاً عسكرياً كبيراً ونجله، وأمر بإحالتهما مع عدد من الضباط في وزارة الدفاع للتحقيق بشبهة فساد. الأمير فهد بن تركي المُقال هو قائد قوات التحالف في اليمن.
SHARM EL SHEIKH, EGYPT - FEBRUARY 24: King Salman bin Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia during talks with UK Prime Minister Theresa May while they attend the first Arab-European Summit on February 24, 2019 in Sharm El Sheikh, Egypt. Leaders from European and Arab nations are meeting for the two-day summit to discuss topics including security, trade and migration. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

العاهل السعودي الملك سلمان يدخل المستشفى "لإجراء فحوصات للمرارة" 20.07.2020

دخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، ويعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة، والذي رغم قيامه بإصلاحات داخلية جريئة إلا أنه مثار جدل ونقد.
29.06.2019, Japan, Osaka: Kronprinz Mohammed bin Salman von Saudi-Arabien hört während seines Treffens mit US-Präsident Trump während eines Arbeitsfrühstücks am Rande des G-20-Gipfels zu. Foto: Susan Walsh/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حملة غربية للإفراج عن الأمير السعودي المعتقل سلمان بن عبد العزيز 01.06.2020

تصاعدت جهود أمريكية وأوروبية للضغط على السعودية لإطلاق سراح الأمير سلمان بن عبد العزيز المعتقل مع أبيه منذ عامين دون توجيه أي تهم له. قصة اعتقال الأمير السعودي قد تثير تداعيات على العلاقات السعودية الأمريكية.
Mecca, SAUDI ARABIA: Saudi policemen secure the main square in the holy city of Mecca in Saudi Arabia, where Palestinian Authority president Mahmud Abbas and Hamas supremo Khaled Meshaal began a crisis summit 07 February 2007. Abbas said that the two sides should not leave Mecca without an agreement, in comments made at the opening session of a Saudi-sponsored meeting, which is also attended by Hamas prime minister Ismail Haniya and delegations from Hamas and Abbas's rival Fatah party. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo credit should read HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)

نقلا عن وثيقة .. السعودية تلغي عقوبة الجلد 24.04.2020

أظهرت وثيقة من المحكمة العليا السعودية أن المملكة ألغت الجلد كشكل من أشكال العقاب. نقلت ذلك وكالة أنباء رويترز اليوم مشيرة إلى أن القرار استبدل الجلد بالسجن أو الغرامة.
26.02.2018 HANDOUT - 26.02.2018, Saudi-Arabien, Riad: Das von der Saudi Press Agency zur Verfügung gestellte Foto zeigt Salman bin Abdulaziz al-Saud (r), König von Saudi-Arabien, der zur Eröffnung des ersten Internationalen Humanitären Forums in Riad kommt. Foto: ---/Saudi Press Agency/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

بعد خبر محاولة الانقلاب - الملك سلمان يستقبل مسؤولين 08.03.2020

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد سفيرين سعوديين، في أوّل ظهور علني له منذ اعتقال شقيقه الأمير أحمد وابن شقيقه الأمير محمد بن نايف لاتهامهما بتدبير "انقلاب" بهدف الإطاحة بنجله ولي العهد الأمير محمّد.
Saudi human resources professional Mashael al-Jaloud, 33, walks in western clothes past women wearing niqab, an Islamic dress-code for women, at a commercial area in the Saudi capital Riyadh on September 3, 2019. - With her high heels clacking on marble tiles, a defiant Saudi woman turned heads and drew gasps as she strutted down a Riyadh mall -- without a body-shrouding abaya. The billowy robe, commonly all-black, is an over-garment that is customary in public for women in the ultra-conservative Islamic kingdom, where it is widely seen as a symbol of piety. Last year, de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman hinted the dress code may be relaxed amid his sweeping liberalisation drive, saying the robe was not mandatory in Islam. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

إصلاحات بن سلمان في الميزان - مشهد "براق" نحو الخارج .. ماذا عن الداخل؟ 09.12.2019
Police vehicles block the entrance to the Pensacola Air Base, Friday, Dec. 6, 2019 in Pensacola, Fla. The US Navy is confirming that a shooter is dead and several injured after gunfire at the Naval Air Station in Pensacola. (Tony Giberson/ Pensacola News Journal via AP)

السعوديون ينأون بأنفسهم عن مطلق النار في قاعدة بحرية أمريكية 07.12.2019

رغم محاولات السعودية أن ترسم لنفسها خطاً جديداً تبتعد فيه عن صورتها كدولة تنتهج مساراً "متشدداً"، إلا أن حادث إطلاق مواطن سعودي النار في قاعدة عسكرية أمريكية ومقتله بعد أن قتل 3 اشخاص يلقي بظلاله على تلك الجهود.
In this photo provided by the Saudi Press Agency, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Amir of Qatar, left, meets with Saudi King Salman, right, at the Riyadh airport in Saudi Arabia, Tuesday, Feb. 17, 2015. (AP Photo/SPA)

الملك سلمان يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون بالرياض 03.12.2019

وسط مؤشرات على بوادر انفراج في الأزمة الخليجية دعا ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى قمة مجلس التعاون التي ستعقد في الرياض، لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان أمير قطر سيلبي الدعوة.

23.01.2016 ATLANTA, GEORGIA - JANUARY 23: Honoree Princess Hrh Basmah Bint Saud attends the 2016 Trumpet Awards on January 23, 2016 in Atlanta, Georgia. (Photo by Marcus Ingram/Getty Images)

خاص بـ DW: أين اختفت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز؟ 18.11.2019

هل تنضم الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود إلى قائمة مَنْ اختفوا من العائلة المالكة السعودية أو فُرضت عليهم قيود في الحركة والسفر نتيجة مطالب حقوقية؟ تحقيق DW عربية يتتبع التفاصيل. فهل اختفت الأميرة فعلاً؟
27.03.2019, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) empfängt Prinz Faisal bin Furhan A. F. Al Furhan Al Saud, den neuen Botschafter von Saudi Arabien in Deutschland, im Schloss Bellevue. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

السفير السعودي في برلين وزيرا للخارجية خلفا للعساف 23.10.2019

عين الملك سلمان بن عبد العزيز السفير السعودي في ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف، الذي كان قد تولى المنصب قبل عشرة أشهر. الوزير الجديد من مواليد فرانكفورت ويجيد اللغة الألمانية.
14.10.2019 *** Russian President Vladimir Putin and Saudi Arabia's King Salman attend the official welcome ceremony in Riyadh, Saudi Arabia, October 14, 2019. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

زيارة السعودية.. تجسيد لنفوذ بوتين المتزايد في الشرق الأوسط 14.10.2019

إنها أول زيارة للرئيس بوتين منذ اثني عشر عاماً إلى السعودية حليفة واشنطن. الزيارة التي أشاد بها الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات، تسلط الضوء على نفوذ موسكو المتنامي في الشرق الأوسط.
09.07.2019, Frankreich, Paris: Emmanuel Moyne, Anwalt der Schwester des saudischen Kronprinzen bin Salman, kommt am Dienstag in einem Gerichtssaal an. Die Schwester wird beschuldigt, einem ihrer Leibwächter befohlen zu haben, einen Handwerker zu schlagen, der Arbeiten in ihrer Pariser Wohnung durchführen sollte. Das Urteil findet höchstwahrscheinlich in ihrer Abwesenheit statt. Foto: Michel Euler/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

باريس ـ السجن مع وقف التنفيذ لابنة الملك سلمان بن عبد العزيز 12.09.2019

حكمت محكمة في باريس على الأميرة حصة بنت سلمان بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو بسبب تعنيفها سباكا كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في 2016.

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