سلطعون يزن أكثر من كيلوغراما يُباع في مزاد بألاف الدولارات

كسر سلطعون من النوع المسمى بالـ "ثلج" أمس الخميس (8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) حاجز الـ 5 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 46 ألف دولار أمريكي، بجلسة مزاد في سوق السمك بغرب اليابان.
وقد تم صيد السلطعون، الذي وصل وزنه إلى 1.24 كيلوغراما وطوله إلى 14.6 سنتيمتر، على ساحل مقاطعة توتوري المطلة على بحر اليابان، حيث تُعرف هذه المنطقة باحتوائها على هذا النوع من السلطعون ذو السعر المرتفع جدا.
وخطط متجر كانيماسا هاماشيتا للأسماك، والذي نجح في الإمساك بالسلطعون، إلى بيعه لأحد مطاعم مدينة طوكيو، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأكد رئيس الشركة المالكة للمطعم، تيتسوجي هاماشيتا، على رغبته في إعلام الجميع بأن السلطعون الموجود بمقاطعة توتوري هو الأفضل على الإطلاق حيث قال: "سعر السلطعون كان أعلى قليلا مما توقعنا، ولكن ذلك السلطعون كان علي شرائه حتى اشعر بالراحة".
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها هاماشيتا بشراء سلطعون بسعر مرتفع، حيث دفع العام الماضي مبلغ 2 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 20 ألف دولار أمريكي، محققا رقما قياسيا عالميا تم تسجيله حينها بموسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى سلطعون يتم بيعه بمزاد علني من قبل.
أما الرقم القياسي الذي نجح السلطعون الجديد أمس في تحطيمه، فكان لسلطعون أخر تم اصطياده هذا الأسبوع بمقاطعة هيوغو اليابانية، حيث وصل سعره إلى 3 ملايين ين ياباني.
د.ب / هـ. (د ب أ)
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"سفينة تذوق" للحفاظ على أغذية مهددة بالانقراض
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