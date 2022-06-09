 سلطات محلية: مئات المهاجرين حاولوا دخول جيب مليلة الإسباني من المغرب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.06.2022

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سلطات محلية: مئات المهاجرين حاولوا دخول جيب مليلة الإسباني من المغرب

أفادت السلطات المحلية في جيب مليلة الإسباني أن أكثر من 400 مهاجر حاولوا الدخول إلى إسبانيا اليوم عبر المنفذ، وأن عدداً منهم قد نجح في ذلك، رغم الانتشار الأمني الواسع للقوات المغربية.

الحدود بين اسبانيا والمغرب | سبتة

تقول السلطات المحلية إن عددا من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء اقتحموا بوابة الدخول عند الحدود

حاول أكثر من 400 مهاجر الدخول اليوم الجمعة إلى جيب مليلية الإسباني من المغرب "ونجح عدد كبير منهم في ذلك" على ما أفادت السلطات المحلية.

مختارات

قالت إدارة جيب مليلية الإسباني إن قرابة 2500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء عبور السياج الحدودي بشكل جماعي لدخول المنطقةن في محاولة تعد واحدة من أكبر محاولات العبور في السنوات الأخيرة إلى الجيب الإسباني.

اتّهمت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس المغرب بـ"الاعتداء" و"الابتزاز" بعدما وصل أكثر من 8000 مهاجر منذ الاثنين إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

ومحاولة الدخول الجماعية هذه إلى أحد جيبين إسبانيين واقعين على ساحل المغرب الشمالي هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط اثر خلاف دبلوماسي استمر قرابة السنة.

وقال ناطق باسم الإدارة المحلية إن القوى الأمنية الإسبانية رصدت "قرابة الساعة 06:40 مجموعة من المهاجرين تضم أكثر من 400 شخص".

وأوضح "رغم الانتشار الأمني الواسع للقوات المغربية التي تتعاون بشكل نشط ومنسق مع القوى الأمنية" الإسبانية "تمكنت مجموعة كبيرة من الأشخاص الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة منظمة وعلى نحو متقن وبعنف من اقتحام بوابة الدخول عند الحدود" قبل أن تدخل إلى مليلية.

يذكر أن مصالحة قد تمت بين مدريد والرباط قبل فترة قصيرة بعد قرار إسبانيا في منتصف آذار/مارس تغيير موقفها المحايد إزاء نزاع الصحراء الغربية، لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلاًّ وحيداً لإنهاء النزاع.

وسمح هذا القرار بانهاء أزمة دبلوماسية أثارها استقبال إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي في نيسان/أبريل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.

وخلال هذه الأزمة دخل في أيار/مايو 2021 أكثر من عشرة آلاف مهاجر في غضون 24 ساعة إلى جيب سبتة مع تراخي الجانب المغربي في عمليات التدقيق الحدودية.

وقبيل المصالحة الأخيرة بين البلدين شهدت مليلية مطلع آذار/مارس محاولات دخول كثيفة ضمت أكبرها على الإطلاق 2500 مهاجراً. وقد تمكن 500 منهم الدخول إلى إسبانيا.

وسمحت عودة العلاقات بين البلدين بإعادة فتح المعابر الحدودية بين شمال المغرب وسبتة ومليلية. ويشكل هذان الجيبان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية ويشهدان  بانتظام محاولات دخول مهاجرين يريدون الوصول إلى أوروبا.

ع.ح./و.ب. (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 12:31

مراسلون - مهاجرون في سبتة - عالقون على أبواب أوروبا

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