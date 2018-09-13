سلطات الأمن تلقي القبض على "داعشية" بعد وصولها إلى ألمانيا

ذكرت السلطات الألمانية أنها اعتقلت فتاة ألمانية من أصل جزائري تدعى سارة و. في مطار دوسلدورف، اليوم الجمعة (21 سبتمبر /أيلول)، بسبب انضمامها لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

ويذكر أن واقعة سارة أثارت ضجة في وسائل الإعلام الألمانية، حيث كانت طالبةً في المرحلة الثانوية تبلغ من العمر 15 عاما عندما سافرت إلى سوريا عام 2013. وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت سارة في سوريا مطلع عام 2014 من مقاتل داعشي منحدر من ألمانيا، كما تلقت تدريبات على استخدام السلاح وتولت أعمال حراسة لدى التنظيم. وفي مطلع عام 2018 سافرت سارة إلى تركيا، وسلمت نفسها لسلطات الأمن هناك.

ومن المقرر عرض سارة على قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية الألمانية في وقت لاحق.

ح.ز/ف.ي (د.ب.أ)