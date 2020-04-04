 ″سلاح بيولوجي وفيروس خدعة″.. نظريات مؤامرة حول كورونا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 05.04.2020

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علوم وتكنولوجيا

"سلاح بيولوجي وفيروس خدعة".. نظريات مؤامرة حول كورونا

لا تتوقف المواقع الاجتماعية عن نشر نظريات المؤامرة حول كورونا، معتمدة على مواقع غير موثوقة، وحتى على تصريحات مسؤولين في إطار حروب إعلامية.

مواقع التواصل الاجتماعي أضحت ميداناً لنشر نظريات المؤامرة حول كورونا

مواقع التواصل الاجتماعي أضحت ميداناً لنشر نظريات المؤامرة حول كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، والكثير من الإشاعات تتناسل حوله، خاصة منها نظريات المؤامرة، والتي تتمحور جلها عن أن الفيروس ليس طبيعياً أبداً، وأن هناك تدخلاً بشرياً لتسريعه أو حتى لتصنيعه. نتعرف على بعض أشهر نظريات المؤامرة حول كورونا:

مختارات

جدل دائر هذه الأيام حول جدوى ارتداء أقنعة تغطي الأنف والفم لمن تجبرهم الظروف على الخروج من منازلهم. ورغم أن منظمة الصحة العالمية قللت سابقاً من أهمية الأمر، لكنها اليوم ومعها مؤسسات دولية أخرى عادت لتشير إلى أهميتها. (04.04.2020)

مازال المصدر الرئيسي للعدوى بفيروس كورونا المستجد هو انتقاله من فرد لآخر. لكن ماذا عن انتقال العدوى من الإنسان للحيوان المنزلي؟ وفي المقابل هل هناك دلائل على نشر الحيوانات المنزلية للعدوى بين الناس؟ (03.04.2020)

ليس هناك فيروس، بل تداعيات إطلاق الجيل الخامس من الانترنت:

انتشرت هذه الفكرة بقوة مؤخراً، ومفادها أن الوفيات في مدينة ووهان الصينة جاءت نتيجة إطلاق الـG5. وهناك من قال إن انتشار الوفيات في الدول الغربية يعود تحديداً للسبب ذاته. وتقول الإشاعة إن هذا الجيل يطلق أمواجاً كهرومغناطيسية، تتسبب في أعراض تشبه أعراض الانفلونزا. الإشاعة حسب موقع exberliner بدأت من موقع يحمل اسم connectiv events نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لم تنتشر إلّا مؤخراً.

وطبعا لا تتوفر الإشاعة على أيّ أساس علمي بدليل أن الجيل الخامس انطلق في عدة بلدان منذ مدة ولم تنتج عنه أيّ مشاكل صحية بالشكل الذي يصل إلى الوفاة. ونقل موقع CORRECTIV عن متحدث باسم المكتب الفيدرالي للحماية من الإشعاع قوله إن حتى "لو سلمنا بوجود إشعاع كهرومغناطيسي من الانترنت الخامس، فإنه لا يسبب تداعيات صحية تشبه أعراض الانفلونزا". كما يخلص الموقع إلى أن فيروس كورونا معدي، بينما لا تصل التأثيرات الإشعاعية إلى أن يعدي إنسان مصاب بها إنسان آخر.

الفيروس صنع في مختبرات بأفغانستان:

خرج مستخدم  من أحد البلدان العربية في فيسبوك قبل أيام بفيديو وصل إلى حوالي 4 مليون مشاهدة قبل أن يقوم بحذفه، يقول فيه إن الفيروس صُنع في أفغانستان على شكل غاز السارين، وإن عددا من الجنود أصيبوا به، ولكي يخفوا إصابتهم، سافروا إلى مدينة ووهان الصينية حيث نشروا عدوى السارين. مصدر كلام المستخدم حسب قوله هو معهد سكريبس للأبحاث، لكن بالعودة إلى موقع المعهد، لا توجد أي دراسة أو تقرير يحمل هذا الكلام!

الملابس الوقائية أحد الإجراءات اللازمة في مواجهة فيروس كورونا

الملابس الوقائية أحد الإجراءات اللازمة في مواجهة فيروس كورونا

اللقاح موجود، لكن لا يريدون الإعلان عنه:

ليست هذه النظرية جديدة، إذ ترددت مع الكثير من الأوبئة القديمة، ومفادها أن الإعلان عن اللقاح لن يتم إلّا بعد مدة والهدف تحقيق أكبر قدر من الأرباح. من الطرق التي انتشرت بها الإشاعة، هناك تدوينة بالإنجليزية على فيسبوك انتشرت بشكل مهول، تقول إن اللقاح موجود، لكن يتم التستر عليه. وقد قام معهد بوينتر بتقصي الموضوع ولم يجد أيّ مصدر موثوق يؤكد وجود لقاح مسبق للفيروس تتستر عليه الحكومات.

الفيروس هو سلاح بيولوجي في حرب الصين وأمريكا:

نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية كقناة فوكس نيوز وديلي ميلي تصريحات متضاربة عن وجود مختبرات في الصين، بشكل تم تفسيره عن أن الصين مسؤولة عن تطوير الفيروس، في المقابل حفلت بعض المواقع الصينية باتهامات من مسؤولين صينيين للولايات المتحدة بالأمر ذاته، في إطار حرب إعلامية مستمرة بين البلدين.

وكذب موقع rollingstone هذه الإشاعة بتصريح من أستاذ لعلم الأحياء، أدلى به للواشنطن بوست،  جاء فيه أنه لا يوجد أي شيء في تحليل جينوم الفيروس يبين أن الفعل تمت هندسته، مؤكدا أن العلم يدحض فكرة أن الفيروس عبارة عن فيروس بيولوجي، لكن مع ذلك، يؤكد موقع rollingstone أن حتى بعض السياسيين الأمريكيين يعتقدون بالفكرة إياها!

خدعة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:

نقلت صحيفة ذي صن أن بعض مستخدمي المواقع الاجتماعية في بريطانيا يروجون لهذه الفكرة، خاصة منهم الذين صوتوا لهذا الخروج، ومن التبريرات ما قالت إن عدد أرقام الإصابات خارج بريطانيا يخدم غرض منع خروج بلادهم من الاتحاد القاري. طبعا مجرّد استخدام القليل من المنطق ينفي مثل هذه النظريات، فالإصابات في بريطانيا، لحد الآن، لا تصل إلى دول أخرى تضررت من الفيروس، لا تزال توجد في الاتحاد الأوروبي.

مركز علاج في دورتموند يستقبل المصابين

مركز علاج في دورتموند يستقبل المصابين

مؤامرة ضد الشعوب:

نظرية ليست جديدة، وهناك حتى من قال إن ارتفاع الإصابات في أوروبا يعود لرغبة هذه الدول بالتخلص من كبار السن فيها لأجل خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية، علما أن هذا اتهام خطير تكذبه أرقام المسنين الذين يتم علاجهم من الفيروس في أوروبا.

 بل من الباحثين من يقتنعون بهذا الأمر، ومنهم عضو في المركز العربي للدراسات، قال في برنامج الاتجاه المعاكس على الجزيرة إن الفيروس مؤامرة يقودها حكام كترامب الراغب في الاستفادة اقتصاديا من الفيروس. لكن الباحث قال كلامه منتصف مارس، في وقت لم تكن فيه الإصابات كثيرة في الولايات المتحدة، واليوم صار هذا البلد الأول في العالم من رقم الإصابات، بشكل أثر كثيرا على اقتصاد أمريكا!

إسماعيل عزام

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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