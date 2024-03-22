سلاح الجو الألماني يعتزم مواصلة رحلاته الإغاثية فوق غزة

يعتزم سلاح الجو الألماني مواصلة رحلاته الإغاثية فوق غزة طالما كانت هناك حاجة إلى ذلك، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الألمانية. كما ناشدت الخارجية الألمانية إسرائيل مجدداً السماح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية عبر البر.

صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الجمعة (22 آذار/مارس 2024) معلقاً على مشاركة ألمانيا في إسقاط مساعدات من الجو على غزة: "نتفاعل في هذا الصدد بمرونة مع الحاجة. نحن على استعداد للإسهام طالما رأينا نحن وشركاؤنا أن هذه الرحلات الإغاثية ضرورية، كما أننا لدينا القدرة على المثابرة في هذا الشأن".

وأضاف المتحدث أن سلاح الجو سيظل مشاركاً طالما كانت هناك مواد إغاثة يمكن توزيعها مشيراً إلى أن سلاح الجو نفذ حتى صباح اليوم الجمعة أربع رحلات كانت تقل على متنها ما مجموعه 22 طناً من المواد الإغاثية.

وكان سلاح الجو بدأ يوم السبت الماضي في إنزال مساعدات إغاثية ولاسيما مواد غذائية فوق قطاع غزة.

من جانبه، ناشد متحدث باسم الخارجية الألمانية إسرائيل مجدداً السماح بتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية عبر الطريق البري إلى غزة مشيراً إلى أن هذا هو الطريق الأكثر كفاءة لتقديم الإمدادات إلى السكان المحتاجين، وتابع أن الأمر يتعلق بـ "الأطفال والأمهات والرجال الذين يتضورون جوعاً، ويتعلق بتوفير رعاية جيدة لهؤلاء الأشخاص". وصرح المتحدث بأن توصيل السلع عبر البحر والجو لا يمكن أن يحل محل الإمداد عبر البر.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)