سكسونيا وبراندنبورغ: تصدر حزب ميركل والاشتراكيين رغم الخسائر

أشارت نتائج أولية إلى أن حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي تمكن من المحافظة على مكانته كأقوى حزب في ولاية ساسكونيا رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الولاية اليوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) بحصوله على 32,3%.

وأوضحت هذه النتائج أن الحزب في سكسونيا برئاسة ميشائيل كريتشمر تقدم بشكل ملحوظ على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بيد أن الأخير تمكن من مضاعفة نتائجه في هذه الانتخابات ليحل محل حزب اليسار كثاني أقوى حزب في الولاية الشرقية.

في المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في الولاية، خسارة قياسية لتكون هذه هي أسوأ نتائج انتخابات محلية للحزب في تاريخه على مستوى كل الولايات الألمانية بحصوله على 7,6% من الأصوات.

وتمكن حزب الخضر المعارض من رفع نسبة تأييده بشكل ملحوظ وحصل على 10,5% من الأصوات ولتلوح له لأول مرة فرص المشاركة في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، فيما يبدو أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) لن يتمكن من الحصول على نسبة 5% التي تمكنه من دخول برلمان الولاية.

ولا يزال من غير المحدد بعد من سيحكم سكسونيا مستقبلا، ولم تعد النتائج الحالية تؤهل حزب ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي لتشكيل ائتلاف جديد في الولاية.

في ولاية براندنبورغ الاشتراكيون يتصدرون

وفي ولاية براندنبورغ، التي جرت فيها الانتخابات اليوم أيضا، تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين أحزاب الولاية بحصوله على 26,5% من الأصوات وفق نتائج جزئية، وذلك بفارق ضئيل عن حزب "البديل" اليميني الشعبوي الذي تمكن من تحقيق مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات بحصوله على 23,8 والمركز الثاني.

وحسب النتائج الأولية، فإن الحزب الاشتراكي في براندنبورغ برئاسة رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. بيد أنه ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت النتائج التي حصل عليها الحزب الاشتراكي وحزب اليسار وحزب الخضر ستكفي لتقوم الأحزاب الثلاثة بتكوين ائتلاف حاكم في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وشهدت هذه الانتخابات اليوم مشاركة أعلى مقارنة مع الانتخابات الأخيرة. ويحق لنحو 2,1 مليون مواطن في ولاية براندنبورغ المشاركة في هذه الانتخابات.

م.أ.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)