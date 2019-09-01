 سكسونيا وبراندنبورغ: تصدر حزب ميركل والاشتراكيين رغم الخسائر | أخبار | DW | 01.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سكسونيا وبراندنبورغ: تصدر حزب ميركل والاشتراكيين رغم الخسائر

رغم الخسارة الكبيرة التي تعرضا لها، تمكن حزب المستشارة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي من تصدر انتخابات ولايتي سكسونيا وبراندنبورغ الشرقيتين وفق نتائج أولية. في المقابل حقق "البديل" الشعبوي نتائج قوية غير مسبوقة.

Landtagswahl in Sachsen 2019 | Dresden | Michael Kretschmer, CDU (Reuters/M. Rietschel)

ميشائيل كرتشمير، رئيس حكومة ولاية سكسونيا من حزب المستشارة ميركل يعتبر فائزا في هذه الانتخابات.

أشارت نتائج أولية إلى أن حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي تمكن من المحافظة على مكانته كأقوى حزب في ولاية ساسكونيا رغم الخسائر الكبيرة التي مني بها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الولاية اليوم الأحد (الأول من أيلول/ سبتمبر 2019) بحصوله على 32,3%.

وأوضحت هذه النتائج أن الحزب في سكسونيا برئاسة ميشائيل كريتشمر تقدم بشكل ملحوظ على حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بيد أن الأخير تمكن من مضاعفة نتائجه في هذه الانتخابات ليحل محل حزب اليسار كثاني أقوى حزب في الولاية الشرقية.

في المقابل، سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم في الولاية، خسارة قياسية لتكون هذه هي أسوأ نتائج انتخابات محلية للحزب في تاريخه على مستوى كل الولايات الألمانية بحصوله على 7,6% من الأصوات.

Infografik Landtagswahl Sachsen Hochrechnung 1856 AR

وتمكن حزب الخضر المعارض من رفع نسبة تأييده بشكل ملحوظ وحصل على 10,5% من الأصوات ولتلوح له لأول مرة فرص المشاركة في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، فيما يبدو أن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) لن يتمكن من الحصول على نسبة 5% التي تمكنه من دخول برلمان الولاية.

ولا يزال من غير المحدد بعد من سيحكم سكسونيا مستقبلا، ولم تعد النتائج الحالية تؤهل حزب ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي لتشكيل ائتلاف جديد في الولاية.

في ولاية براندنبورغ الاشتراكيون يتصدرون

Infografik Landtagswahl Brandenburg Hochrechnung 19:15 AR

وفي ولاية براندنبورغ، التي جرت فيها الانتخابات اليوم أيضا، تصدر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم في برلين أحزاب الولاية بحصوله على 26,5% من الأصوات وفق نتائج جزئية، وذلك بفارق ضئيل عن حزب "البديل" اليميني الشعبوي الذي تمكن من تحقيق مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات بحصوله على 23,8 والمركز الثاني.

وحسب النتائج الأولية، فإن الحزب الاشتراكي في براندنبورغ برئاسة رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. بيد أنه ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت النتائج التي حصل عليها الحزب الاشتراكي وحزب اليسار وحزب الخضر ستكفي لتقوم الأحزاب الثلاثة بتكوين ائتلاف حاكم في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وشهدت هذه الانتخابات اليوم مشاركة أعلى مقارنة مع الانتخابات الأخيرة. ويحق لنحو 2,1 مليون مواطن في ولاية براندنبورغ المشاركة في هذه الانتخابات.

م.أ.م/أ.ح (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 56:06

الانتخابات في شرق ألمانيا: عاصفة سياسية في الأفق؟

مختارات

المحافظون والاشتراكيون يتصدرون و"البديل" ثانيا بشرق ألمانيا  

ما هو سر قوة اليمين الشعبوي في شرقي ألمانيا؟  

انتخابات شرق ألمانيا ـ ترقب وتحذيرات من "جدار" جديد  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الانتخابات في شرق ألمانيا: عاصفة سياسية في الأفق؟  

مواضيع ذات صلة

Landtagswahl in Brandenburg

المحافظون والاشتراكيون يتصدرون و"البديل" ثانيا بشرق ألمانيا 01.09.2019

كما كان متوقعا فقد حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي نتائج قوية في ولايتي سكسونيا وبراندبورغ الشرقيتين. بيد أن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي تصدرا الولايتين ما يعني أنهما سيواصلان حكمهما.

Wahlplakate - Landtagswahl in Brandenburg 2019

ارتفاع طفيف في شعبية أحزاب حكومة ميركل قبل انتخابات محلية 31.08.2019

قبل يوم من انتخابات ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ الشرقيتين، كشف استطلاع للرأي تقدما طفيفا في شعبية طرفي الائتلاف الحاكم في برلين، التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي. فهل ينعكس ذلك على انتخابات الولايتين؟

Brandenburg | Exile Kundgebung

ألمانيا.. مطالبات بالعدالة لطالبة لجوء ماتت في ظروف غامضة 31.08.2019

بعد أكثر من شهرين على اختفائها، تم العثور على جثة طالبة اللجوء الكينية ريتا، الأم لطفلين، والتي كانت تقطن في مركز لإيواء اللاجئين في ولاية براندنبورغ الألمانية. ويطالب عشرات الناشطين السلطات بالعدالة لموت ريتا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  