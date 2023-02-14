سكان مدينة ألمانية يفرون من منازلهم بعد خبر كاذب عن زلزال

حوالي الساعة 11 من مساء أمس (الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2023)، تقاطرت مكالمات الطوارئ على مركز الشرطة بمدينة كولونيا الألمانية بشكل مفاجىء. والمتصلون هم أشخاص قالوا إنهم قلقون بسبب تلقيهم رسائل تحذيرية على وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال حدوث زلزال في منطقة شمال الراين - وستفاليا، وفق ما نشرت صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر".
وفق بيانات الشرطة، فر حوالي 500 شخص في جنوب مدينة كولونيا من منازلهم وتجمعوا في الهواء الطلق، في شوارع كولنبرغ، و في موقف سيارات متجر إيكيا في غودورف، وكان كثيرون منهم في حالة من الذعر. والسبب على ما يبدوكان تقريراً كاذباً نشر على إحدى المجموعات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". هذه المجموعة جل متابعيها من رومانيا. لكن تبين فيما بعد أنه لم يكن هناك تحذير من زلزال محتمل ولا زلزال في منطقة كولونيا. وقال متحدث باسم الشرطة بالمدينة "قمنا بتهدئة الناس عبر الهاتف، لكننا توجهنا أيضاً إلى الموقع وتحدثنا معهم هناك". بعد حوالي ساعتين، عاد معظمهم إلى منازلهم.
"خدعة مخزية"
وتجري حاليا الشرطة تحقيقاتها حول مصدر التقرير الكاذب وما إذا كان الأمر بجريمة جنائية. ولكن يعتقد أن الرسائل تم تمريرها بشكل غير صحيح عبر البريد الصامت. لأن يوم الثلاثاء اهتزت الأرض بالفعل في رومانيا. وقال المتحدث باسم الشرطة إنه على خلفية الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا قبل أسبوع، ربما شعر كثيرون بالخوف من التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب الشرطة، فقد تلقوا أيضاً عدة مكالمات من غيلسنكيرشن ودورتموند وهاغن. وقال متحدث باسم مركز الشرطة في دويسبورغ إن التحقيق لا يزال جارياً حول مصدر التقرير الكاذب،"من الواضح أنها مجرد خدعة مخزية".
يعتبر مكتب الإغاثة من الكوارث، مدينة كولونيا من بين المناطق المعرضة لخطر الزلازل. ويؤكد سيباستيان بوش، رئيس قسم الجيوفيزياء في خدمة الزلازل في ولاية شمال الراين وستفاليا: "ليس من الممكن إعطاء توقعات دقيقة للزلازل".لكن يمكن للخبراء العمل وفق الاحتمالات الإحصائية. إذ يتوقع أن يحدث زلزال بقوة 6 درجات كل 100 إلى 150 عاماً في خليج الراين السفلي. وقد كان آخر زلزال في عام 1992 بقوة 5.9 ومركزه في مدينة رويرموند بهولندا. وقال بوش: "نحن نعلم أن مثل هذا الحدث سيحدث مرة أخرى في وقت ما، لكن لا أحد يستطيع أن يقول إنه سيحدث في الساعة 2:45 صباحًا الليلة مثلاً".
د.ب.أ / إ.م
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