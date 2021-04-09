 سكان جزيرة نائية يعتقدون أن روح الأمير فيليب ما زالت حية و″تائهة″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.04.2021

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منوعات

سكان جزيرة نائية يعتقدون أن روح الأمير فيليب ما زالت حية و"تائهة"

على مدى عقود، كان سكان قريتين نائيتين في جزيرة تانا البركانية في فانواتو، ياوهنانين وياكيل، يبجّلون الأمير فيليب، الذي توفي الأسبوع الماضي، وذلك منذ زيارته لجزيرتهم، ويبحثون حاليا عن قائد روحي جديد لهم خلفا له.

الأمير فيليب توفي الاسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ 99 عاما

الأمير فيليب توفي الاسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ 99 عاما

قدم زعماء قريتين في فانواتو تعبدان الأمير فيليب  رسالة تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية الاثنين قائلين إن روحه ستبقى حية. ورغم ذلك، قال زعماء قرية ياكيل في جزيرة تانا في فانواتو إنهم لا يعرفون بعد من سيصبح قائدهم الروحي الجديد.

وعلى مدى عقود، كان سكان قريتين نائيتين في جزيرة تانا البركانية الخصبة في فانواتو، ياوهنانين وياكيل، يبجّلون الأمير فيليب  الذي توفي الأسبوع الماضي عن 99 عاما. 

مختارات

وقال ألبي زعيم قرية ياكيل إنه من غير الواضح كيف ستؤثر وفاة الأمير فيليب على الحركة الدينية حيث يعتقد أن روحه تائهة وتبحث عن منزل جديد.

وفي حين أن العديد من الأشخاص افترضوا أن ابنه الأكبر الأمير تشارلز أو حفيديه وليام وهاري سيخلفونه في هذا الدور، قال ألبي إن ليس هناك أي شيء مؤكد.

وأضاف لوكالة فرانس برس "روح الامير فيليب تركت جسده لكنها ما زالت حية. من السابق لأوانه تحديد مكانها".

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تأبين الأمير فيليب وحزن كبير في بريطانيا لوفاته

وتحت علم بريطاني يرفرف في نصف صار، التقى الزعماء يوم الاثنين في ياوهنانين لمناقشة القضايا التي أثارتها وفاته.

ويُعتقد أن حركة "برينس فيليب موفمنت" بدأت في أواخر السبعينات بعد زيارة رسمية قام بها دوق إدنبره عام 1974 لفانواتو التي كانت تعرف وقتها باسم نيو هيبريديس.

وخلص مسؤولون بريطانيون كانوا يحققون في تلك الظاهرة إلى أنها نابعة من أسطورة قديمة لعودة أحد الأبناء مع بشرة شاحبة.

وعند معرفة أن الأمير فيليب المولود في اليونان لم يكن في الأصل من بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، ربما قرروا أنه يجب أن يكون من تانا.

ويعتقد سكان القريتين أنه رحل من تانا للزواج من أقوى امرأة في العالم ليعود ذات يوم ومعه مكافأة.

ويقول علماء أنثروبولوجيا إن هذه الحركة هي وسيلة للقرويين في الجزيرة لإيجاد صلة روحية بالعالم الخارجي.

ع.ج.م/  (أ ف ب)

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  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

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  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

  • Königin Elisabeth II. Hochzeit Charles und Diana 1981

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    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

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    الكاتب: زمن البدري


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