سقوط مقاتلة عسكرية أمريكية غربي ألمانيا

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ترير غربي البلاد سقوط طائرة عسكرية بالقرب من المدينة اليوم الثلاثاء (الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019). وذكر موقع صحيفة "بيلد" الشعبية واسعة الانتشار نقلا عن متحدث باسم الشرطة في ترير، أنه بحسب معلومات أولية، فإن الأمر يتعلق بمقاتلة حربية أمريكية.

وأعلنت شرطة مدينة ترير في تغريدة على موقع تويتر أن قائد الطائرة هبط بالمظلة وتم إنقاذه ونقله إلى أحد المستشفيات.

كما نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم القوات الجوية الألمانية قوله إن الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء تابعة للقوات الجوية الأمريكية وهي من طراز إف 16.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نقلا عن مسؤول محلي قوله إن الطائرة العسكرية سقطت فوق منطقة غابات.

م.م/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)