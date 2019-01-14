سقوط مدوٍ عن عرشه.. مانويل نوير ليس من أفضل حراس البوندسليغا!

فاجأت مجلة "كيكر" الرياضية متابعي الكرة في ألمانيا بداية العام الجديد، إذ وضعت في قائمتها لأفضل الحراس في النصف الأول من الدوري الألماني العملاق مانويل نوير في المرتبة الـ 16 من بين 18 حارسا. فقد تلقت شباكه في دور الذهاب للموسم الحالي هدفا على الأقل في تسع مباريات متتالية. وبهذا يهبط مانويل نوير لأول مرة منذ عام 2007، عن قمة حراس الدوري الألماني، وتقول كيكر إن معايير حكمها هو أداء اللاعب وليس إمكانياته.

وكان نوير (32 عاماً) قد تعرض لإصابة في قدمه في صيف عام 2017، أبعدته عن الملاعب عاماً تقريباً، قبل أن يعود ويحرس مرمى ألمانيا في مونديال روسيا 2018. وصرح نوير عن الإصابة قائلا: "لقد سلبني جسدي عاماً (كاملاً من مسيرتي)".

وعن سبب تراجع نوير يقول الحارس السابق والمحلل الكروي حاليا أوليفر كان "هناك عبء نفسي يشغل الواحد عندما يكون يعلم أنه ليس مسموحا له مرة أخرى بالتعرض لإصابة وإلا انتهى كل شيء"، حسبما نقل موقع "شبورت" الألماني.

أما الحارس بودو إلغنر، الفائز مع ألمانيا بمونديال 1990، فيرى أن تراجع مستوى نوير لا يعود فقط لصدمة خروج ألمانيا مبكرا من مونديال روسيا، وإنما أيضا "لحالة عدم اليقين التي عاشها بايرن في الدور الأول" من الدوري الألماني.

ويقول فيلكس ماغات، مدرب نوير الأسبق، إن ما يحدث أمر طبيعي "فليس هناك رياضي يمكنه أن يبقى في قمة مستواه على الدوام ولا حتى مانويل نوير".

ويعرب الحارس السابق لمنتخب ألمانيا توني شوماخر عن ثقته في عودة مانويل نوير لمستواه ويقول "مانيو (مانويل) سيعود لمستواه القديم". ويذهب أوليفر كان بعيداً ويتوقع أن يتطور أداء نوير ليعود من جديد أحسن حارس مرمى في العالم، حسبما نقل موقع "شبورت".

صلاح شرارة/ ع.ج