 سقوط قتلى وعشرات الجرحى جراء ثلاثة زلازل ضربت جنوب إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.07.2022

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سقوط قتلى وعشرات الجرحى جراء ثلاثة زلازل ضربت جنوب إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 49 عندما وقع زلزال بقوة 6.1 درجة في جنوب إيران في ساعة مبكرة اليوم. وفي وقت لاحق تعرضت المنطقة لزلزالين بلغت شدة أحدهما 6.3 درجة والآخر 6.1 درجة.

زلزال في إيران ومناطق مهدمة 2.7.2022

ثلاثة زلازل ضربت جنوب إيران خلفت قتلى وجرحى

 

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وجرح نحو خمسين آخرين في ثلاثة زلازل تجاوزت شدة اثنين منها ست درجات ضربت جنوب إيران فجر اليوم السبت (الثاني من يوليو/ تموز) حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).

وقالت الوكالة إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في الزلزال، بينما ذكر التلفزيون الحكومي أن 49 شخصا جرحوا في ثلاث هزات أرضية متتالية ضربة محافظة هرمزجان بجنوب إيران، خصوصا قرية ساية خوش الأكثر تضررا.

مختارات

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق أن الهزة الأرضية التي شعر بها العراقيون بقوة 6.3 على مقياس ريختر لم تسجل أية خسائر بالأرواح والممتلكات. في غضون ذلك أدى منخفض جوي شديد إلى مقتل 21 شخصا وإصابة آخرين.

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية. وسجل العراق وإيران وقوع قتلى لديهما بسبب الزلزال وأعلنت الكويت تعرضها لهزات أرضية.

وقعت هزات أرضية صباح اليوم الخميس، شعر بإحداها سكان العاصمة العراقية بغداد، وثلاثة منها ضربت مناطق متفرقة من إيران، ولا أنباء إلى غاية اللحظة عن وقوع إصابات في البلدين الجارين.

وقع الزلزال الأول حوالى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته ست درجات وسجل على عمق 16 كيلومترا، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وتلت ذلك هزتان ارتداديتان بعد ساعتين بلغت شدتهما 5,7 درجات وست درجات، على عمق عشرة كيلومترات، كما ذكر المصدر نفسه.

ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر المسؤولين المحليين إلى "حشد كل الوسائل المتاحة في المحافظة لإغاثة الضحايا"، بحسب التلفزيون الحكومي.

وظهرت في لقطات بثها التلفزيون مبان سكنية منهارة في ساية خوش. وقد غرقت القرية في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وفي عاصمة المحافظة بندر عباس، التي تضم نصف مليون نسمة، أمضى السكان الليلة في الشوارع بينما اصطفت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، بحسب التلفزيون العام.

كما قطعت الكهرباء عن قرابة ثلاثين قرية تقع في المناطق المتضررة، حسب المصدر نفسه.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في تصريحات نقلها التلفزيون إن عمليات البحث والإنقاذرأوشكت على الانتهاء.

نصف القرية تدمر

وذكر محافظ هرمزجان مهدي دوستي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي "نحن نركز على استقبال ضحايا الزلزال". واضاف أن "خمسين بالمئة من قرية ساية خوش بات مدمرا".

ونقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية قبل ذلك قوله إن "زلازل قويّة وعشرات من التوابع الزلزاليّة (ضربت) قرى ميناء خمير"، موضحا أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش".

وقال معهد الزلازل الأميركي إن الزلزال وقع في منطقة تبعد مئة كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 قُتِل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوّتهما ستّ درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان. ووقع الزلزالان على عمق 15 كلم في المحافظة الجنوبية المطلة على بحر عمان ومضيق هرمز ومياه الخليج.

تصدعات في المنازل

وتحدث التلفزيون الرسمي حينذاك عن حصول تصدعات في بعض الجبال في بندر عباس، موضحا أن "الهزتين الأرضيتين استمرتا لفترة طويلة وبثتا الذعر في نفوس الناس". كما ذكر مسؤول محلي في بندر عباس حينذاك أن بعض منازل المدينة أصيبت بتشققات.

تقع إيران، التي تبلغ مساحتها أكثر من 1,6 مليون كلم مربّع ويبلغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة، فوق عدد من الصفائح التكتونيّة ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى العام 1990. ولقي حينها أربعون ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين في ذاك الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجات وضرب شمال البلاد.

في 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن - وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.

ع.أ.ج/ ع  ج م (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو