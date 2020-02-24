 سقوط ستة قتلى في القصف الإسرائيلي جنوبي دمشق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2020

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أخبار

سقوط ستة قتلى في القصف الإسرائيلي جنوبي دمشق

تصعيد جديد بين حركة الجهاد الإسلامي والجيش الإسرائيلي، إذ انتقل التوتر من غزة إلى العاصمة السورية دمشق، بعد غارات إسرائيلية أوقعت قتلين من الحركة الفلسطينية وأربعة مقاتلين تابعين لقوات إيرانية، حسب المرصد السوري.

توتر جديد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي

جانب من الغارات الإسرائيلية نقلته وكالة 'سانا' السورية

شنت إسرائيل غارات ليلية على موقع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في دمشق، ما تسبب بمقتل ستة مقاتلين على الأقل، حسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين (24 فبراير/شباط 2020) لوكالة فرانس برس.

مختارات

أقامت فصائل فلسطينية في غزة بيت عزاء لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق، فيما امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح عن إصدار أي موقف بشأن عملية الاغتيال. (04.01.2020)

بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية، هددت إيران إسرائيل وبشكل علني بهجمات انتقامية، وكشفت دراسة حديثة أن إيران تملك عدة خيارات لتنفيذ تهديداتها، غير أن الدولة العبرية أبدت تصميما وعزما في مواجهة التحدي الإيراني . (11.01.2020)

وأشار المرصد إلى وجود أربعة مقاتلين موالين لإيران، وعنصرين من حركة الجهاد الإسلامي، إذ كانت قوات إيرانية موجودة داخل المقر المستهدف حسب تصريح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وهوأكدته حركة الجهاد الإسلامي، التي تجمعها روابط قوية مع إيران، في بيان لها، عندما أشارت إلى مقتل اثنين من أعضائها.

واستهدف الهجوم الجوي مركزًا في منطقة العديلية خارج دمشق، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يخصّ حركة الجهاد الإسلامي في سوريا ويشمل أبحاث وتطوير الأسلحة. وأكدت وكالة الأنباء السورية الحكومية وقوع الهجوم، لكنها نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية "أسقطت معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها".

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد اشتباك بين حركة الجهاد والقوات الإسرائيلية في محيط غزةفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، إذ أعلنت حركة الجهاد في غزة مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل، لم تتسبب بأيّ إصابات حسب مصادر إسرائيلية.

وردت إسرائيل بشنّ غارات على مواقع للحركة في غزة، تسببت في جرح أربعة أشخاص، كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني "يشتبه في أنه حاول وضع عبوة متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل".

إ.ع/ع.م (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:35

مسائيةDW: الغارات الإسرائيلية على سوريا.. بداية مواجهة مع إيران؟

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