"سقط جسر لندن" ـ هكذا تودع بريطانيا ملكتها إليزابيث الثانية

مع الاعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانيةفي قصر بالمورال باسكتلندا، بدأت بريطانيا بتنفيذ خطة وبروتوكولات جرى التخطيط لها بشكل جيد وذلك تحت اسم عملية "سقط جسر لندن".

كانت البداية مع إبلاغ رئيسة الوزراء ليز تراس ، بالوفاة عبر اتصال آمن وبعبارة رمزية أو كود، ثم تبع ذلك المضي قدما في تنفيذ سلسلة طويلة من الاتصالات شملت إبلاغ سكرتير مجلس الوزراء وكبار الوزراء مع ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات.

بعد ذلك، جرى الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة الملكة إليزابيث في الصحف ليتم تنكيس الإعلام فوق المباني العامة وقرعت الأجراس خلال عشر ثواني فيما وضعت لافتات سوداء على الحسابات الحكومية وحسابات قصر باكنغهام على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

الأيام العشر قبل الدفن

في غضون ذلك، يلقي الأمير تشارلز، وريث العرش، كلمة إلى الأمة كملك للبلاد وذلك في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي ثم يعقب ذلك حفل تأبين في كاتدرائية القديس بولس في لندن.

ولمدة عشرة أيام وحتى تشييع الملكة، سيتم تعطيل كافة الأعمال الحكومية بما يشمل تعليق عمل مجلس العموم، لكن سيتم تنفيذ البروتوكولات المنصوص عليها في "عملية جسر لندن" حيث سيرمز لكل يوم من الأيام العشرة بـ "دي-داي" أو "يوم وفاة الملكة.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية "الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم. شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و16 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية ملكة في سن الخامسة والعشرين توفي جورج السادس ملك المملكة المتحدة في 6 فبراير 1952. كانت ابنته إليزابيث البالغة من العمر 25 عاماً في زيارة خارجية في ذلك الوقت وتلقت الأخبار بعد وصولها إلى كينيا. لم يكن هناك وقت للحداد الهادئ. أصبحت إليزابيث الآن ملكة. ومع ذلك، لم يتم تتويجها إلا بعد عام ونصف تقريباً: في يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر في لندن، التي تعد كنيسة الملوك.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية وريثة العرش في عمر العشر سنوات ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية ملكة وأم في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان فيليب ذي الأصل الألماني، الذي كان يكبرها بخمس سنوات. في العام التالي ولد ابنهما تشارلز، وبعد عامين ابنتهما الأولى آن، تبعهما أندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية ملكة القلوب؟ إليزابيث التي لا تعرف الكلل. لقد تجاوزت بالفعل فترة ولاية والدها بتسع سنوات في اليوبيل الفضي لها في عام 1977. ومثل هذه الصورة في العرض العسكري التقليدي "قوات الألوان"، سيتذكرها الكثيرون: وسط العائلة الكبيرة. كانت موضع تقدير ومبجلة، كانت قريبة من الشعب ومحبوبة. لكن "ملكة القلوب" - هذا اللقب سيمنح لاحقًا لشخص آخر...

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية سنوات صعبة بالنسبة للعديد من البريطانيين كانت الأميرة ديانا زوجة ابن الملكة، ولي العهد الأمير تشارلز هي "ملكة القلوب". بيد أنّ الزواج انهار، وبعد قرار حاسم من الملكة تم الانفصال عام 1995. عندما توفيت الأميرة ديانا في حادث بعد عامين، أثار رد فعل الملكة البارد انتقادات عامة كبيرة.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية الحفيد المنشق لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية حياتها محور الاهتمام نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية زعيمة لـ16 دولة في "عالم كومنولث" السياسة اليومية كان آخرون يتولوها. عينت أحد عشر رجلاً وامرأتين في منصب رئيس الوزراء، آخرهم بوريس جونسون في عام 2019. وكانت تحكم في ملكية دستورية في وظيفة رمزية. حتى وقت قريب كانت أيضاً زعيمة كومنولث الأمم الذي يضم 52 دولة، من ضمنها "عالم كومنولث" الذي تزعمته لغاية وفاتها، وتنتمي إليه دول مثل كندا وأستراليا.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية 70 سنة حافلة كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية الخسارة في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.

بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية وداعا يا ملكتي العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب



اليوم الأول ـ تتويج الملك الجديد

يتم إعلان الأمير تشارلز رسميا ملكا جديدا في تمام الساعة العاشرة صباحا فيما سيُطلق على مرحلة تتويج تشارلز اسم "عملية ربيع المد". وسيعقد الملك الجديد أول لقاء مع رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في تمام الساعة 3:30 مساء.

وفي اليوم التالي، سيُجرى نقل نعش إليزابيث إلى قصر باكنغهام وسيكون في استقباله رئيسة الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. وبسبب وفاتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا سيبدأ تنفيذ عملية يُطلق عليها اسم "يونيكورن" التي تضم نقل جثمانها إلى لندن عبر القطار.

وفي حالة عدم تمكن نقل الجثمان عبر القطار، سيُجرى تنفيذ العملية " OVERSTUDY" وتعني نقل الجثمان على متن طائرة.

الأمير تشارلز يتولى العرش خلفا لوالدته الملك إليزابيث

في اليوم الثالث، من المقرر أن يتلقى الملك الجديد التعازي في قصر وستمنستر صباحا فيما سيبدأ أول رحلة له في المملكة المتحدة عند الظهر حيث ستكون محطته الأولى اسكتلندا.

وفي الوقت الذي يزور فيه الملك الجديد أيرلندا الشمالية، سيتم تنفيذ عملية "الأسد" وهي ترمز لمحاكاة نقل موكب الذي يحمل التابوت من قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر

وعقب وصول التابوت إلى القصر حيث سيقام قداس في الكنيسة، سيوضع جثمان الملكة في وسط قاعة قصر وستمنستر لمدة ثلاثة أيام من أجل استقبال العامة لإلقاء نظرة الوداع على مدار الساعة في عملية سيطلق عليها اسم "فيذر".

وفي غضون ذلك، سيتم إجراء محاكاة على مراسم الجنازة الرسمية بالتزامن مع زيارة الملك تشارلز ويلز.

سيتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور

اليوم العاشر ـ الجنازة الرسمية والدفن

ستُقام مراسم الجنازة الرسمية في دير وستمنستر فيما سيعم الصمت دقيقتين في جميع أنحاء البلاد في ظهر هذا اليوم، حيث سيُعلن هذا اليوم يوم حداد وطني. ويمكن لأرباب العمل ـ إن أرادو ـ أن يمنحوا موظفيهم إجازة من العمل.

وسينطلق موكب الجنازة الرسمية إلى كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور مع إلقاء نظرة الوداع على جثمان الملكة أثناء القداس.

وسيتم دفن الجثمان في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور إلى جوار زوجها الأمير فيليب الذي توفي في أبريل / نيسان العام الماضي والذي سيتم نقل جثمانه الآن من القبو الملكي إلى مقبرة العائلة.

زيلكا فونش / م ع