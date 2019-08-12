كانت سفينيا شولتسه وزيرة للبيئة في آخر حكومة للمستشارة أنغيلا ميركل، وهي تتولى منصب وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في حكومة المستشار أولاف شولتس. وتركز الوزارة على دعم عشرات المشاريع التنموية سنويا وخاصة في أفريقيا.

لمع نجم سفينا شولتسه من خلال قيامها بأنشطة متعددة محليا وعالميا عندما كانت وزيرة للبيئة. والوزيرة شولتسه من مواليد 1968، درست العلوم السياسية وهي عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس. وقد سبق لها تولي منصب وزيرة الابتكار والعلوم والأبحاث بولاية شمال الراين وستفاليا.