 سفينة حربية تشارك في منع وصول المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا! | أخبار | DW | 04.01.2019

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أخبار

سفينة حربية تشارك في منع وصول المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا!

بعد محاولة مئات المهاجرين الوصول إلى بريطانيا قادمين من فرنسا عبر القناة الإنجليزية في نهاية 2018، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها أرسلت سفينة حربية للمساعدة في منع المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني إلى البلاد.

Großbritanien | Zahl der Bootsflüchtlinge auf dem Ärmelkanal steigt (picture-alliance/dpa/empics/PA Wire/V. Jones)

قال وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون أنه تم إرسال سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية اليوم الخميس (3 كانون الثاني/يناير) "من أجل المساعدة في منع" المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني من فرنسا إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش). وأضاف وليامسون في بيان: "يمكنني أن أؤكد أن السفينة (إتش إم إس ميرسي) ستصل إلى مضيق دوفر لمساعدة قوات الحدود البريطانية والسلطات الفرنسية فيما يتعلق بالتصدي لعبور المهاجرين". وتابع أن الطاقم حوّل مساره "من العمليات الروتينية إلى المساعدة في منع المهاجرين من القيام بالرحلة الخطرة عبر القنال". ومن جانبه، قال وزير الداخلية ساجد جاويد على تويتر: "سنفعل كل ما يلزم لحماية الحدود البريطانية والحياة البشرية".

وأمس الأول الأربعاء، اعتقلت السلطات البريطانية شخصين لتورطهما المزعوم في تهريب أشخاص عبر القناة الإنجليزية، بحسب الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة. وذكرت الوكالة في بيان أنه تم اعتقال إيراني (33 عاماً) وبريطاني (24 عاماً) في مانشستر مساء الأربعاء "للاشتباه في ترتيب نقل مهاجرين بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية إلى المملكة المتحدة".

وجاء اعتقال الشخصين في وقت يواجه فيه وزير الداخلية ساجد جاويد انتقادات لتشكيكه فيما إذا كان أولئك الذين يحاولون عبور القناة بشكل غير قانوني هم لاجئون "حقيقيون". وقال جاويد في زيارة لمدينة دوفر الساحلية: "يجب طرح سؤال، هو: إذا كنت طالب لجوء حقيقي، فلماذا لم تطلب اللجوء في أول بلد آمن وصلت إليه؟".

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن 539 مهاجراً حاولوا السفر إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2018، 80 بالمائة منهم قاموا بمحاولات الهجرة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ) - مهاجر نيوز

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