 سفينة إنقاذ المهاجرين لويزميشيل تستنجد لحراجة وضع مسافريها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2020

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أخبار

سفينة إنقاذ المهاجرين لويزميشيل تستنجد لحراجة وضع مسافريها

ناشد طاقم سفينة إنقاذ المهاجرين "لويز ميشيل" سلطات خفر السواحل الإيطالية والجيش المالطي المساعدة في تغريدة نشرها على موقع تويتر. وأعلن الطاقم المؤلف من عشرة أشخاص والذي يرعى 219 شخصاً "ونحن بحاجة إلى مساعدة فورية".

سفينة انقاذ اللاجئين لويزة ميشيل التي يمولها الفنان بانكسي

لويز ميشيل" سفينة ترفع العلم الألماني، وتعوم حاليا في البحر المتوسط وتواجه صعوبات وكانت أنقذت فيها 89 شخصا الخميس

أطلقت سفينة للعمل الإنساني في المتوسط استأجرها سراً فنان الشارع بانكسي، نداء لطلب المساعدة ليل الجمعة السبت بعدما انتشلت عددا كبيرا من المهاجرين، مؤكدة وفاة أحدهم ومحذرة من أنها في وضع يائس.

 وكتب منظمو حملة "لويز ميشيل" في تغريدات على تويتر أن السفينة التي تحمل الاسم نفسه انتشلت الجمعة 133 مهاجرا تاهوا في البحر على متن زورق مطاطي تتسرب إليه المياه.  وكتب المنظمون مؤكدين أنهم أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة إلى السلطات الإيطالية والمالطية بدون أن يتلقوا أي رد.

وكتب الطاقم في تغريدة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن السفينة أنقذت 130 مهاجرا آخر بينهم العديد من النساء والأطفال ولم تتلق أي مساعدة، وتابعت التغريدة أن الطاقم المؤلف من عشرة أشخاص يقوم حاليا على رعاية 219 شخصا " ونحن بحاجة إلى مساعدة فورية".

وقال الطاقم إن من غير المقبول أن يتم التخلي عن المهاجرين في منطقة إنقاذ بحري تابعة للاتحاد الأوروبي، وكشف الطاقم عن وجود شخص متوفى على متن السفينة وأن هناك آخرين مصابين.

من جانبها، ناشدت منظمة (سي ووتش إنترناشيونال) على تويتر المساعدة، وقالت إن سفينة "لويز ميشيل" تمر بأزمة. يذكر أن "لويز ميشيل" ترفع العلم الألماني، وتتواجد السفينة حاليا في منطقة في البحر المتوسط كانت أنقذت فيها 89 شخصا أول أمس الخميس، حسب ما ذكر موقعها الرسمي.

وكان قد أُعْلِنَ مؤخرا عن دعم فنان الشارع البريطاني بانكسي للسفينة، وكانت المتحدثة باسم المنظمة التي أسست موقعا للسفينة، صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة بأن بانكسي " مول السفينة وزين واجهتها". ورفضت المتحدثة الكشف عن مالك السفينة، ورسم بانكسي على أحد جوانب السفينة باللون الوردي فتاة ترتدي سترة نجاة، كما رسم طوق نجاة على شكل قلب.

وزّينت السفينة التي أطلق عليها اسم "لويز ميشيل" تيمنا بناشطة فوضوية فرنسية من القرن التاسع عشر، برسوم غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 18 آب/أغسطس من ميناء بوريانا الإسباني قرب فالنسيا، وفقا للصحيفة.

م.م/ ع.ش  (د ب أ، ا ف ب)

مشاهدة الفيديو 12:36

"أوشن فايكينغ" منقذة الأرواح في عرض البحر

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