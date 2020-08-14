 سفينة إماراتية تصل إسرائيل وتدشن أول خط تجاري بحري بين البلدين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2020

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أخبار

سفينة إماراتية تصل إسرائيل وتدشن أول خط تجاري بحري بين البلدين

وصلت إلى ميناء حيفا أول سفينة شحن قادمة من الإمارات. تزامن ذلك مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية السلام مع الإمارات، تمهيدا لطرحها على الكنيست، فيما أتفق بن زايد ونتنياهو في مكالمة هاتفية على اللقاء "قريباً".

مينا حيفا بشمال إسرائيل

مينا حيفا بشمال إسرائيل يستقبل أول سفينة شحن إماراتية بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين

وصلت إلى ميناء حيفا بإسرائيل صباح اليوم الاثنين (12 اكتوبر/تشرين الأول 2020) أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات، حيث انطلقت من ميناء جبل علي في دبي.

مختارات

الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقعتا في واشنطن على اتفاقية التطبيع مع اسرائيل. والفلسطينيون يبحثون حاليا عن شركاء جدد. وعملية البحث صعبة.

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكينازي ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد لأول مرة في العاصمة الألمانية برلين في خطوة وصفت بالتاريخية، ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تطبيع العلاقات.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي أن هذه الرحلة تدشن لتشغيل خط بحري بين البلدين. وأضافت أن سفينة الشحن "أبحرت على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الساحل الشرقي من الولايات المتحدة".

وكتب موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة للسفينة: "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل. بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وكشفت الهيئة أن إسرائيل تبحث مع كل من الإمارات والسعودية والأردن إنشاء خط سكة حديدية لربط ميناء حيفا مع دولة الإمارات لتوفير الكثير من رحلات الشحن البحرية من الإمارات وإليها.

وفي سياق متاصل وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات وستحيل الاتفاق للكنيست للتصديق عليه.

اتصالات هاتفية

وبحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وكتب بن زايد على حسابه على موقع تويتر اليوم الاثنين :"تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ... تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه تحدث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي واتفقا على عقد لقاء قريب دون تحديد موعد لذلك. 

وقد وقعت الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي على اتفاق برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بينهما.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)

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