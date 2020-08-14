سفينة إماراتية تصل إسرائيل وتدشن أول خط تجاري بحري بين البلدين

وصلت إلى ميناء حيفا بإسرائيل صباح اليوم الاثنين (12 اكتوبر/تشرين الأول 2020) أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات، حيث انطلقت من ميناء جبل علي في دبي.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي أن هذه الرحلة تدشن لتشغيل خط بحري بين البلدين. وأضافت أن سفينة الشحن "أبحرت على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الساحل الشرقي من الولايات المتحدة".

وكتب موقع "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة للسفينة: "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم الى إسرائيل. بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل".

وكشفت الهيئة أن إسرائيل تبحث مع كل من الإمارات والسعودية والأردن إنشاء خط سكة حديدية لربط ميناء حيفا مع دولة الإمارات لتوفير الكثير من رحلات الشحن البحرية من الإمارات وإليها.

وفي سياق متاصل وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم بالإجماع توافق على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات وستحيل الاتفاق للكنيست للتصديق عليه.

اتصالات هاتفية

وبحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وكتب بن زايد على حسابه على موقع تويتر اليوم الاثنين :"تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ... تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه تحدث هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي واتفقا على عقد لقاء قريب دون تحديد موعد لذلك.

وقد وقعت الإمارات وإسرائيل الشهر الماضي على اتفاق برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بينهما.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب، د ب ا)