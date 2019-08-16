سفينة "أوبن آرمز" ترفض اقتراح إسبانيا استقبالها لـ"صعوبة تحقيقه"

عرضت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019) أن يستقبل ميناء مدينة ألخثيراس "الجزيرة الخضراء" أكثر من 100 مهاجر على متن سفينة إغاثة تقطعت بها السبل قبالة سواحل إيطاليا بعد انتظار تجاوز أسبوعين لتجد ميناء يسمح لها بالرسو.

لكن منظمة "بروآكتيفا أوبن آرمز" الخيرية، التي تدير سفينة الإنقاذ، قالت إن ليس بإمكانها قبول العرض الإسباني معللة ذلك بالوضع العاجل على متنها. وقالت لورا لانوزا المتحدثة باسم المنظمة لإذاعة "كوبي" الإسبانية أن وصول السفينة، المتواجدة حالياً قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إلى مرفأ ألخثيراس جنوب إسبانيا "غير قابل للتحقيق على الإطلاق"، وذلك بسبب "حالة الطوارئ الإنسانية" على متنها بعد 17 يوماً في البحر.

من جهته، أكد مؤسس المنظمة أوسكار كامبس أنه يلزم السفينة خمسة أيام لعبور ألف ميل بحري والوصول إلى ألخثيراس.

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وكانت السفينة التابعة لمنظمة (أوبن آرمز) انتشلت المهاجرين، ومعظمهم أفارقة، من المياه الواقعة قبالة ساحل ليبيا وانتظرت لإنزالهم على جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا. وأمر وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني بعدم السماح بإنزال المهاجرين، لكنه قدم تنازلا جزئيا أمس السبت عندما سمح بمغادرة 27 قاصرا السفينة مشيرا إلى أنه لم يوافق إلا بعد إصرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز على تويتر "تتحرك إسبانيا على الدوام في الحالات الإنسانية الطارئة. من الضروري التوصل إلى حل منظم وداعم في الاتحاد الأوروبي وأن نكون على قدر التحدي الذي تشكله الهجرة بقيم التحضر والإنسانية التي يعتنقها الاتحاد الأوروبي".

وأطلقت الخارجية الإسبانية من جهتها في بيان النداء الأخير "للسلطات الإيطالية لكي تسمح بإنزال" المهاجرين، مع ضمان أن يجري توزيعهم بين الدول الأوروبية "كما اتفق مسبقاً".

وأكدت "أوبن آرمز" في وقت سابق أن مدريد اتخذت هذا القرار "بسبب الوضع الطارئ على متن السفينة، بعد أسبوعين من الإبحار"، مشيرةً إلى أن السفينة تنقل 105 راشدين وطفلين بظروف "لا يمكن تحملها". وأضافت المنظمة غير الحكومية "الموانئ الإسبانية ليست الأقرب ولا الأكثر أماناً بالنسبة لـ"أوبن آرمز"، لكن في الوقت الحالي، إسبانيا هي البلد الوحيد المستعد لاستقبالها في إطار تسوية أوروبية".

وقال سالفيني عبر حسابه على فيسبوك إن القرار الإسباني يشكل انتصارا لموقفه. وقالت "أوبن آرمز" إن بعض المهاجرين قفزوا من السفينة وبثت على تويتر تسجيلا مصورا لهم وهم يحاولون السباحة للوصول للشاطئ قبل أن يلحق بهم منقذون قفزوا خلفهم.

ز.أ.ب/ع.ش (أ ف ب، رويترز)