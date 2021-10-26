 سفينة ألمانية غير حكومية تنقذ 800 مهاجر في المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2021

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سفينة ألمانية غير حكومية تنقذ 800 مهاجر في المتوسط

سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية ألمانية تختص بإنقاذ المهاجرين في عرض البحر تنتشل 800 مهاجر وتنقلهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتحذر من تجاهل السلطات المالطية لنداءات الاستغاثة التي يطلقها مهاجرون.

حذرت منظمة سي آي في بيان من تقاعس حكومة مالطا عن تلبية نداءات استغاثة، وحذرت من تدهور صحة المهاجرين على متنها (أرشيف)

حذرت منظمة "سي آي" في بيان من تقاعس حكومة مالطا عن تلبية نداءات استغاثة، وحذرت من تدهور صحة المهاجرين على متنها (أرشيف)

أعلنت منظمة "سي آي" غير الحكومية الألمانية الخميس (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أن حوالي 800 مهاجر تم إنقاذهم في البحر المتوسط موجودون حالياً على متن السفينة "سي آي 4"، التي توجهت بهم إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقامت سفينة "سي آي 4"، بالإضافة إلى سفينة "رايز أبوف" التابعة لمنظمة "لايفلاين"، في بادئ الأمر بتقديم المساعدة أمس الأربعاء الى 397 شخصاً كانوا يستغيثون في المتوسط، خلال ست عمليات منفصلة، بحسب ما جاء في بيان لمنظمة "سي آي".

لكن الأمر تطلّب القيام بعملية إنقاذ ثانية لقارب خشبي كان على متنه 400 شخص، وكان مهدداً بالغرق، كما أضافت المنظمة الألمانية، التي أوضحت أن عدة أشخاص بدون سترات نجاة كانوا في المياه عند وصول سفن المنظمات غير الحكومية.

تنشط سفينة سي آي 4 في البحر المتوسط، الذي شهد مؤخراً تزايد أعداد المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا

تنشط سفينة "سي آي 4" في البحر المتوسط، الذي شهد مؤخراً تزايد أعداد المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا

وجاء في بيان "سي آي" أن أجهزة الإغاثة المالطية التي كانت في المنطقة "لم تستجب لأي من طلبات المساعدة"، مما أجبر سفينتي المنظمات غير الحكومية على إنقاذ المهاجرين.

وأشارت منظمة "سي آي" إلى أن إبحارها إلى جزيرة لامبيدوسا سببه كونها "لا تبعد سوى بضع ساعات عن مكان الحادث، وبالتالي فهي الميناء الذي يمكن بلوغه بأسرع وقت"، من قبل السفينة التي بدأت عملها في الربيع ويبلغ إجمالي طاقمها 24 فرداً.

وقالت "سي آي" إن "وضعاً غير مسبوق يثير التوتر الشديد يطرح نفسه الآن. تعتمد سفينة الإنقاذ على بلوغ ميناء آمن بسرعة".

هذا وأعلنت منظمة غير حكومية أخرى هي "إس أو إس ميديتيرانيه"، التي تتخذ من مرسيليا في فرنسا مقراً لها وتستأجر سفينة "أوشن فايكينغ"، أنها قدّمت الطعام إلى المهاجرين على ظهر "سي آي 4" من أجل مواجهة الوضع.

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أوروبا: إنقاذ المهاجرين في المتوسط

وقال رئيس المنظمة، غوردن آيسلر، في بيان: "حالة الطوارئ سارية الآن على متن سي آي 4. أي تأخير من قبل السلطات يعرض للخطر صحة وحياة الأشخاص الذين تم إنقاذهم وطاقمنا... إنه لأمر مخز أن نرى كيف تتنصّل مالطا مراراً وتكراراً من مسؤولياتها وتتجاهل نداءات الاستغاثة".

يشار إلى أن إيطاليا تعد إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، وخاصة الذين ينطلقون من تونس وليبيا، حيث زادت أعداد المهاجرين بشكل كبير مقارنة مع السنوات السابقة.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)

 

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