سفير لمونديال قطر يثير الجدل بعد اعتباره المثلية "خللا عقليا"

في حواره مع قناة ZDF الألمانية التي تعد برنامجا وثائقيا حول قطر، قال الدولي القطري السابق خالد سلمان بأن الكثير من الأشياء ستشهدها قطر خلال فترة كأس العالم وأوضح بهذا الخصوص "دعونا نتحدث عن المثليين. المهم أن الجميع سيتقبل وجودهم هنا لكن عليهم أيضا القبول بقواعدنا".
وأشار خالد سلمان البالغ من العمر 60 عاما، والذي عين سفيرا رسميا للبطولة، إلى أن المشكلة هنا تكمن في "الأطفال الذي سيتعلمون أشياء غير جيدة عندما يرون المثليين"، على حد تعبيره. فهو يرى أن المثلية حرام في الإسلام بل اعتبرها أيضا "خللا عقليا".
المتحدث باسم اللجنة المنظمة لكأس العالم والذي كان يرافق القناة الألمانية خلال التصوير قطع الحوار عندما أثيرت هذه النقطة حسب ما أفاد به طاقم قناة ZDF.
يذكر أن المثلية الجنسية في قطر ممنوعة قانونيا ويتم المعاقبة عليها بسبعة أعوام سجنا. لكن المسؤولين عن تنظيم المونديال وأيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم أكدوا مرارا بأن الجميع مرحب بهم في قطر، بما في ذلك المثليين.
وتنطلق بطولة كأس العالم والتي أثير حولها الكثير من الجدل في العشرين من هذا الشهر، وهي البطولة الأولى التي تقام على أراض عربية وإسلامية.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتبر في خطاب سابق أن قطر تعرضت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف.
هـ.د/ف.ي
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المركز السياحي
تعتبر مساحة دولة قطر الخليجية صغيرة للغاية مقارنة مع باقي دول العالم العربي، إذ تبلغ حوالي 11500 كيلومتر مربع. وللمقارنة تعد أيرلندا أكبر بسبع مرات من قطر. تعتبر قطر ملتقى للتقاليد القديمة والعمارة الحديثة. وتظهر التناقضات من فوق ناطحات السحاب في العاصمة الدوحة. وهي المركز المالي والثقافي والسياحي للدولة الخليجية، حيث يعيش 50 في المائة من مجموع السكان.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
العاصمة القطرية
الدوحة هي مدينة حديثة تتباهى بثروتها. تؤمن احتياطيات النفط والغاز الهائلة للسكان في قطر أعلى دخل للفرد في العالم: 98 ألف يورو - مع 10 في المائة فقط من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة من السكان المحليين. تضفي ناطحات السحاب في حي ويست باي طعماً للهندسة المعمارية الحديثة التي تنتظر الزوار هنا.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
الحي الثقافي "كتارا"
قطر كانت تسمى في الأصل "كتارا"، بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق الأوسط وآسيا، إذ تعتبر البلاد نفسها بمثابة بوتقة انصهار ثقافي. هذا ما تقدمه القرية الثقافية "كتارا"، التي افتتحت عام 2010، من خلال متاحفها ومعارضها ومطاعمها – وهي تعد صلة وصل بين الماضي والحاضر - وبين الثقافات.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
أكبر المساجد
تنتشر المساجد بكثرة في الدولة الخليجية، ومنها مسجد قطر الوطني، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ويعرف بالجامع الكبير في قطر، لأنه أكبر مسجد بها. يستوعب ما يصل إلى 30 ألف زائر. بالنسبة للزوار غير المسلمين، يمكنهم زيارة المساجد خارج أوقات الصلاة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن جولة إرشادية.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
وجهة تسوق استثنائية
المراكز التجارية في قطر عملاقة، وكل منها هو عالم في حد ذاته. إذ لا تذهب هناك للتسوق فقط، بل تجد حدائق ترفيهية ودور سينما ومطاعم. في أحدهما يمكنك بناء رجل الثلج، وفي الآخر يمكن القيام بجولة بالقارب باستخدام عربة "الجندول". مراكز التسوق في قطر تعد أفضل الأماكن للاسترخاء - حيث تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة في الصيف.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
التنزه في "سوق واقف"
"سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المتحف الوطني
تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كلية الدراسات الإسلامية
زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
متحف الفن الإسلامي
صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
مغامرة في الصحراء
تحاط الدوحة بالصحراء، ومعظم البلاد مغطاة بالرمال، الكثبان الرملية والصخور، ما يمنحها منظراً طبيعياً مذهلاً بكل المقاييس. هنا لديك فرصة حجز رحلة على ظهر الجمال لاستكشاف الصحراء رفقة المرشد السياحي. هذا النوع من الرحلات يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ويمكن للزائرين اختبار مهاراتهم في القيادة من خلال قيادة سيارات الدفع الرباعي.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كورنيش الدوحة
الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م