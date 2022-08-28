سفير كييف ببرلين يلغي دعوة لمسؤول ألماني لزيارة أوكرانيا

بعد تصريحات لرئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر بشأن الحرب الروسية ضد كييف، كتب أندريه ميلنيك، السفير الأوكراني المنتهية ولايته في لدى برلين في تغريدة على تويتر اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2022) "من خلال خطابك السخيف حول تجميد الحرب، فأنت تعمل لصالح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وتؤجج العدوان الروسي".

وأضاف ميلنيك أنه كان قد دعا كريتشمر لزيارة أوكرانيا، واستدرك "تم إلغاء هذه الدعوة. أنت غير مرغوب فيك. انتهى!".

يذكر أن كريتشمر دعا مجددا في حوار تليفزيوني بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد.دي.إف" في تصريحات تم بثها الأربعاء الماضي، لتجميد الحرب في أوكرانيا، وقال إنه من المهم العمل في وسط هذا الجدل على ضرورة تجميد هذه الحرب، وتابع "إننا بحاجة لوقف إطلاق نار، إننا بحاجة لمفاوضات من أجل إنهاء هذه الحرب"، وأدان في الوقت ذاته بشكل واضح الحرب الروسية.

يشار إلى أن ميلنيك بصفته سفيرا يعد مثيرًا للجدل بألمانيا، لأنه لم ينتبه دائمًا للأعراف الدبلوماسية ودعا أحيانًا لعمليات تسليم الأسلحة لبلاده مستخدما كلمات قاسية. وفي ظل ذلك تم تأكيد طرد ميلنيك من بألمانيا، وسيغادر ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وسيتولى منصبا جديدا في وزارة الخارجية في كييف.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)