سفير إسرائيل لـDW: المجتمع اليهودي بألمانيا لا علاقة له بأزمة غزة

دعا سفير إسرائيل في ألمانيا حركة حماس إلى وقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل مع دخول الصراع المتصاعد بين إسرائيل وغزة أسبوعه الثاني. وفي مقابلة مع DW الاثنين (17 أيار/مايو 2021)، قال جيريمي يسخاروف إن إسرائيل لن توقف الضربات الجوية حتى توقف حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأوضح يسخاروف: "حماس بحاجة إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، مضيفا و"حتى تفعل ذلك، فإن إسرائيل لن تكف عن الدفاع عن مواطنيها".

وردا على الانتقادات بشأن الضربات على مناطق مدنية في غزة، قال يسخاروف إن الأماكن التي ضربتها الصواريخ الإسرائيلية تم اختيارها بشكل استراتيجي لاستهداف مسلحي حماس. وأضاف: "أنا متأكد من عدم إدراك الجميع لقيام (مقاتلي) حماس، ولمرة أخرى، بزرع أنفسهم بين صفوف السكان المدنيين من أجل اتخاذهم كدرع بشري". وتابع السفير الإسرائيلي في برلين: "نحن لم نسع لهذا الصراع المتبادل".

"لا نقص في التغطية الإعلامية"

بالإضافة إلى ذلك، وتعليقا على الغارة الجوية التي استهدفت برجا من 12 طابقاً في غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة، ذكر يسخاروف أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الحد من تغطية الأزمة إعلاميا.

وقال لـ DW: "لا أعتقد أن هناك أي نقص في عملية التغطية ولن نفعل ذلك من أجل وقف التغطية". وتابع يسخاروف "كانت لدينا معلومات واضحة جداً عن الإمكانيات التي كانت ستخدم حماس من ناحية القدرات الاستخباراتية، وقدراتها السيبرانية (يقصد الشبكة العنكبوتية)، وكذلك من ناحية المعدات الخاصة، وتم إخلاء المكاتب بعد أن تلقى المالك تحذيراً مسبقاً من الضربة". وقالت القوات الإسرائيلية إن المبنى "يحتوي على عتاد عسكري تابع لمكاتب استخبارات منظمة حماس الإرهابية".

اليهود في ألمانيا "لا علاقة لهم" بغزة

كما أدان يسخاروف الهجمات المعادية للسامية على المعابد اليهودية في ألمانيا ، بما في ذلك حرق الأعلام والاحتجاجات التي نُظمت خارج أماكن العبادة الدينية.

وقال: "أن تكون هناك مظاهرة سلمية شيء، لكن أن يكون لديك مثل هذه الأعمال شيء آخر". "المجتمع اليهودي في ألمانيا لا علاقة له بالأزمة الجارية في غزة، وهم يستحقون العيش مثل أي مجتمع آخر في ألمانيا، بسلام وأمن".

وأضاف أن الناس "من جميع مناحي الحياة" في جميع أنحاء البلاد أعربوا عن دعمهم لليهود في ألمانيا، مستشهدا باجتماعات مع وزيرة العدل كريستينه لامبريشت ووزيرة الثقافة مونيكا غروترز، اللتين "أدانتا بشدة أي شكل من أشكال معاداة السامية ضد اليهود في ألمانيا".

وقال: "لدينا أيضاً قنوات مفتوحة جدا بين وزير خارجية ألمانيا، الذي يتحدث مع قطر ومصر، وهو يتحدث باستمرار أيضاً مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي".

تأتي تصريحات يسخاروف في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة. وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 197 فلسطينيًا و10 إسرائيليين في الصراع . وقال الجيش الإسرائيلي إن غزة أطلقت أكثر من 3000 صاروخ باتجاه إسرائيل. وللمقارنة، تم إطلاق ما مجموعه 4481 صاروخاً على إسرائيل خلال حرب غزة التي استمرت 51 يوماً في عام 2014.

ليا كارتر/ز.أ.ب/ ص.ش (DW)