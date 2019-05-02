 سفير إسرائيل في برلين ينفي أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا | أخبار | DW | 12.05.2019

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أخبار

سفير إسرائيل في برلين ينفي أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا

نفى سفير إسرائيل في برلين أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي على خلفية مواقف للحزب بشأن اليهود أو المحرقة. وأثار قياديون من الحزب الجدل أكثر من مرة بسبب تصريحاتهم الغامضة حول الحقبة النازية.

Deutschland AfD & Religion | Pegida-Demo Flagge Deutschland & Israel (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

قال سفير إسرائيل لدى ألمانيا، جيريمي إيساخاروف، إنه يتجنب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب موقفه "المسيئ للغاية" بشأن المحرقة (الهولوكوست). وقال إيساخاروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لدي رأي واضح للغاية في هذا الأمر، ليس لدينا أي اتصالات مع حزب البديل من أجل ألمانيا". وأضاف "في العديد من المرات قال فيها قادتهم أشياء اعتبرها مسيئة للغاية لليهود وإسرائيل وقضية المحرقة ككل".

وتابع أنه على الرغم من أن العديد من الألمان طوروا ثقافة إحياء ذكرى الهولوكوست، إلا أن هذه السمة لم تنطبق على حزب البديل من أجل ألمانيا. وقال "أجد أنه من الصعب للغاية التفكير في أي نوع من المحادثات مع عناصر لديها نوع من الحنين إلى الماضي".

DW Interview mit Israelischem Botschafter Jeremy Issacharoff in Berlin (DW/J. Röhl)

سفير إسرائيل في برلين جيريمي إيساخاروف

يشار إلى أنه في العام الماضي، قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا ألكسندر غاولاند أمام تجمع إن "هتلر والنازيين كانوا مجرد بقعة سوداء في تاريخ ألمانيا الممتد لأكثر من ألف عام". وقال في وقت لاحق إن كلامه "أسيء تفسيره ويفتقر للحكمة السياسية". وفي عام 2017، طالب بيورن هوكه، العضو المؤسس وزعيم الحزب في ولاية تورينغن، بتحول "180 درجة" في ثقافة إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا. وأثار هويكه أيضا الغضب عن طريق استخدام خطاب الحقبة النازية وانتقاد النصب التذكاري للهولوكوست في برلين.

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حزب البديل يرى أن الألمان يقضون الكثير من الوقت في تذكر الماضي.

ويمثل إجماع الأحزاب السياسية الألمانية على تبني المسؤولية التاريخية تجاه ضحايا النازية ركيزة من أهم الركائز الأساسية التي قامت عليها جمهورية ألمانيا الاتحادية. كما أن الدستور الألماني ينص بشكل واضح على التزام ألمانيا بمحاربة الفاشية والعمل على نشر السلام في العالم.

ويتزايد التأكيد في الخطاب السياسي والإعلامي بألمانيا في ظل تنامي الأحزاب الشعبوية بألمانيا وأوروبا، على ضرورة التذكير بعدم التهاون في أي تشكيك في المحرقة، وكذلك تعزيز سبل مكافحة معاداة السامية.

وتتميز العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل بطابع خاص، وستظل دوما مطبوعة بالهولكوست أي عمليات القتل الجماعي التي نفذها النازيون بحق ملايين اليهود. ويجري سنويا إحياء اليوم العالمي للهولوكوست(27 يناير كانون الثاني) ذكرى مقتل ستة ملايين يهودي أوروبي في معسكرات النازيين. وقد قامت القوات السوفيتية بتحرير المعتقلين في معسكر أوشفيتز للإبادة الجماعية في 27 كانون الثاني / يناير 1945.

ح.ز/م.س(د.ب.أ)

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.

  • Deutschland NPD Wahlkampfveranstaltung in Hamburg

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.

  • Symbolbild Flüchtlingsgegner Pegida AFD Rechte

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".

  • Dresden Pegida Demonstration 12.01.2015

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.

  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


 

مختارات

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حزب البديل يرى أن الألمان يقضون الكثير من الوقت في تذكر الماضي.  

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