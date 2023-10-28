 سفير إسرائيل في برلين ينتقد امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2023

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سفير إسرائيل في برلين ينتقد امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار غزة

خلال مؤتمر للحزب المسيحي الديمقراطي بشمال الراين ويستفاليا، انتقد سفير إسرائيل في برلين رون بروسور، ألمانيا بسبب تصرفها في عملية التصويت الأخيرة التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا برلين إلى "دعم بلاده".

كانت ذألمانيا ضمن 45 دولة امتنعت عن التصويت على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة حول غزة الجمعة (27/10/2023)

كانت ذألمانيا ضمن 45 دولة امتنعت عن التصويت على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة حول غزة الجمعة (27/10/2023)

انتقد السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، اليوم السبت (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) امتناع ألمانيا عن التصويت في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وقال إن الامتناع عن التصويت "بسبب عدم قدرتك على القول بشكل مباشر إن حماس هي المسؤولة عن هذه المذبحة المروعة، ليس كافيا".

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وكانت ألمانيا ضمن 45 دولة امتنعت عن التصويت على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة أمس الجمعة، وهو القرار الذي أدان العنف بحق المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "كل المحتجزين بشكل غير مشروع" من المدنيين، وبفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما دعا إلى "هدنة إنسانية فورية ومستمرة ومستدامة" بغرض "وقف الأعمال العدائية".

"نحتاج دعم ألمانيا"

وطالب بروسور، جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعم بلاده في الأمم المتحدة على نحو واضح. وخلال كلمة ترحيب أمام المؤتمر الاتحادي للحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) في ولاية شمال الراين ويستفاليا، قال بروسور في مدينة هورت اليوم السبت (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023): "نحتاج إلى دعم ألمانيا في الأمم المتحدة".

وحذر السفير الإسرائيلي لدى برلين من أن النقاش يتحول ببطء باتجاه قلب الجاني والضحية وذلك من خلال "نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنتها"، وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يكون ساذجا في تقييم حماس.

ولفت بروسور إلى ضرورة إزالة البنية التحتية لقيادة حماس "وإلا فلن نتمكن من البقاء كدولة يهودية في هذه المنطقة".

ورأى بروسور أنه طالما جرى التهوين من خطورة أيدولوجية حماس، وقال إنه عندما يتم ترديد هتاف "فلسطين الحرة من النهر إلى البحر" في شوارع برلين، فإن هذا ليس من قبيل حرية الرأي بل إنه مطالبة بإبادة جماعية بحق الشعب اليهودي، وأردف أنه لا يجب الاستمرار في سماع مثل هذه الشعارات في ألمانيا في عام 2023.

السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور (أرشيف: 7/10/2023)

السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور (أرشيف: 7/10/2023)

"تضامن غير مشروط مع إسرائيل"

من جانبه، أكد رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست مجددا على التضامن غير المشروط  لولايته مع إسرائيل وقال: "يجب أن تكون الحياة اليهودية في ألمانيا آمنة" مشيرا إلى أن الالتزام بعدم جواز تكرار الهولوكوست ثانية يعني عمليا الالتزام الآن بمبدأ "هذا لن يحدث ثانية" بلا تردد".

فولكر بيك: "فتور في التصويت"

كما انتقدت الجمعية الألمانية الإسرائيلية بشدة امتناع ألمانيا عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونقل بيان صادر اليوم السبت عن رئيس الجمعية فولكر بيك قوله: "كيف يمكن لألمانيا أن تمتنع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة هدفه الوحيد هو نزع الشرعية عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟ كان على ألمانيا أن تصوت "بلا" بشكل واضح".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صادقت أمس الجمعة على قرار لتحسين الوضع الإنساني ولهدنة فورية في غزة. وحظى القرار بتأييد 120 دولة فيما صوتت ضده 14 دولة وامتنعت 45 دولة عن التصويت بينها ألمانيا.

وقال بيك السياسي في حزب الخضر:" الالتزامات الصريحة للحكومة الألمانية حيال حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا تتناسب مع هذا السلوك من الفتور في التصويت"، وأردف أنه في دعم إسرائيل لا ينبغي أن يكون هناك "مراعاة خاطئة لآخرين إذا كنا نعني الالتزام بالمصلحة الوطنية على محمل الجد".

ع.ج/ ص.ش (د ب أ)

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