سعر النفط يرتفع إثر تعليق السعودية لـ"جميع" شحنات النفط عبر باب المندب

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع اليوم الخميس (26 يوليو/ تموز) ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وفي ساعات الصباح الأولى ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.35 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.7 بالمائة أمس الأربعاء. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فواصلت ارتفاعها بمعدل خمسة سنتات لتصل الى 69.35 دولار للبرميل أي ما يزيد على واحد بالمائة في الجلسة السابقة.

وكانت السعودية قد أعلنت "تعليقا مؤقتا" لجميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين. وأصدرت وزارة الطاقة السعودية بيانا قالت فيه بأن "المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت". بينما نشرت شركة آرامكو السعودية العملاقة توضيحا عبر موقع توتير تشرح فيه خليفات اتخاذ القرار.

تمر معظم الصادرات من الخليج التي تُنقل عبر قناة السويس وخط الأنابيب سوميد أيضا عبر مضيق باب المندب. وتدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا الممر البحري في 2016 صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ولا يزيد عرض مضيق باب المندب، حيث يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن في بحر العرب( بين اليمن ودجيبوتي)، على 20 كيلومترا، مما يجعل مئات السفن هدفا سهلا.

وقالت الوزارة إن الناقلتين اللتين تعرضتا للهجوم تشغلهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي قالت في وقت سابق إن إحدى الناقلات العملاقة التابعة لها لحقتها أضرار طفيفة بسبب حادث في البحر الأحمر دون أن تذكر تفاصيل. لكن جماعة الحوثي التي تحارب التحالف العربي في اليمن تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف الناقلة، وقال القيادي محمد علي الحوثي إن القدرات البحرية للجماعة تمكنها من الوصول الى "مساحات كبيرة في وسط البحر.. وإلى موانئ النظام السعودي".

و.ب/ م.س (رويترز، أ ف ب)