 سعراتها الحرارية منخفضة... فواكه لا تفسد حميتك! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.07.2022

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صحة

سعراتها الحرارية منخفضة... فواكه لا تفسد حميتك!

الفواكه الطازجة وجبة خفيفة وصحية في أيام الصيف الحارة، غير أن البعض قد يستغني عنها خلال الحمية الغذائية، بسبب احتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية والسكر. لكن هناك أنواع من الفاكهة يمكنك تناولها دون خوف على حميتك!

يحرص من يرغب بتخفيض وزنه على تناول أقل كمية ممكنة من السعرات الحرارية

يحرص من يرغب بتخفيض وزنه على تناول أقل كمية ممكنة من السعرات الحرارية

تحتوي الفاكهة على جميع العناصر الغذائية المهمة، مثل المعادن، الفيتامينات، مضادات الأكسدة والألياف. غير أن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على عدد كبير نسبياً من السعرات الحرارية بسبب محتواها العالي من "الفركتوز". لأن الكثير من الفركتوز (كما يسمى سكر الفاكهة) ليس صحياً أكثر من سكر المائدة الأبيض المكرر.هل تفضل أن تتخلى عن الفاكهة ؟

مختارات

على الرغم من الفوائد المتعددة التي تتمتع بها الفواكه. إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبا لحمية الكيتو التي تهدف إلى تقليل تناول الكربهوهيدرات، وبالتالي خسارة الوزن. ولكن ما هي الفواكه التي يمكن تناولها خلال هذه الحمية؟

بالتأكيد لا، لأن الفاكهة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من نظام غذائي صحي ومتوازن ويجب أن تكون في قائمة طعامك اليومية. مجلة "ويمنز هيلث" تكشف عن أنواع من الفاكهة منخفضة "الفركتوز"، لا تحتوي عادةً على سعرات حرارية منخفضة فحسب، بل صحية أيضاً:

الفراولة: على الرغم من أن طعم الفراولة حلو بشكل رائع، إلا أنها واحدة من أنواع الفاكهة التي تحتوي على القليل من "الفركتوز" بشكل خاص، وبالتالي فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

ثمرة البابايا: يمكنك أن تأكل منه قدر ما تريد، لأن البابايا هي واحدة من أقل الفواكه من حيث السعرات الحرارية و"الفركتوز".

توت العليق: هذه الثمار الصغيرة صحية بشكل لا يصدق؛ فهي لا تحتوي فقط على نسبة منخفضة من "الفركتوز"، بل تحتوي أيضاً على كمية كبيرة نسبياً من الحديد النباتي، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم.

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الفواكه الحلوة

البطيخ: يشعرك البطيخ بالشبع ويروي عطشك في أيام الصيف الحارة. يكون البطيخ ألذ عند تقطيعه إلى قطع صغيرة. ولكن يمكنك استخدامه أيضاً لإعداد سلطات خفيفة وسريعة بشكل رائع ومثالي.

الماندرين أواليوسفي: نأكل هذه الفاكهة بشكل رئيسي خلال موسم أعياد الميلاد. وهذا شيء جيد: لأنه بالإضافة إلى كل الإغراءات الحلوة التي تكمن خلال الأعياد، نعطي أجسامنا جرعات من الفيتامينات المفيدة للجسم.

الكشمش الأحمر: هذه الفاكهة الصغيرة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية بالإضافة إلى الكثير من البكتين. والبكتين هو نوع من الألياف الغذائية الطبيعية التي تسهل عملية الهضم.

الجريب فروت أو الليمون الهندي: سواء الحلو أوالحامض، فهو منخفض السعرات الحرارية  ويحتوي على القليل من "الفركتوز".

الدراق: الفاكهة الحلوة غنية بالمغذيات الدقيقة الصحية وباحتوائها على 41 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام فهي بديل صحي للوجبات الخفيفة الصيفية. يحتوي لب وقشرة الفاكهة على العديد من "الكاروتينات"، وهي صبغات عضوية تحمي خلاياك.

العنب البري: تستحق هذه الفاكهة أيضاً مكاناً في قائمة أفضل 10 فواكه تحتوي على نسبة منخفضة من "الفركتوز".

البرتقال: فاكهة متعددة الفوائد. يحتوي البرتقال على 50مليغرام من فيتامين سي لكل 100 غرام، تقريباً نفس مقدار الليمون (53 مليغرام) و فيتامين الجمال "البيوتين"، المفيد للشعر والبشرة.  وكذلك "البوتاسيوم" المسؤول عن تنظيم توازن السوائل في الجسم.

إ.م/خ.س

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    من المعتاد تناول التفاح والإجاص بالقشرة، لكن لقشرة البرتقال فوائد كثيرة فهي تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للكوليسترول ما يساعد على تخفيف الكوليسترول المضر في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين نتيجة تراكم الكوليسترول فضلا عن أن قشرة البرتقال تحتوي على كمية عالية من الألياف تقي من متلازمة القولون العصبي بما في ذلك الإمساك وغازات البطن.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    قشرة الليمون هي أيضا مفيدة جدا، فهي تحتوي على كمية عالية من مركب الفلافونويد الذي يخفف من عمليات الأكسدة في الجسم، فضلا عن أن لقشرة الليمون دور مهم في تخليص الجسم من السموم وذلك لاحتوائها على مركب بيوفلافونويدس. ويمكن تناول قشرة الليمون بطرق مختلفة إما ببشرها أو كقطع صغيرة تضاف إلى السلطة، كما يمكن الاستفادة من المواد الموجودة في قشرة الليمون بغليها بقليل من الماء وشرب المزيج.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    لحاء البطيخ الأحمر طعمه لذيذ وصحي، فهو يحتوي على كمية عالية من الحمض الأميني السيترولين، وهو حمض يزيد من دوران الدم في الجسم ويخفض ضغط الدم ويعزز الدورة الدموية.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    قشرة المانغو غنية بالمواد المضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والأنثوسيانين والبوليفينول وهي مضادة أكسدة تساعد على تأخير الشيخوخة، ولها دور كبير في حماية الجسم من أمراض عديدة، مثل التهاب المفاصل وبعض أنواع السرطان ومرض السكري والزهايمر، وفقا لما ورد على موقع "غيزوندهايت تيبس" الألماني.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    لقشرة الفول السوداني فوائد كثيرة أيضا فهي غنية ببعض المركبات الكيميائية النباتية التي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    ربما يصعب تخيل تناول قشرة الأناناس الخارجية، لكن المقصود بالطبع هو القشرة الداخلية. إذ تكمن الفائدة تماما في البذور الموجودة في الجزء القاسي من اللب، إذ تحتوي هذه البذور على كمية عالية من الأحماض الدهنية "أوميغا 3" المفيدة وبروتينات والألياف والكاروتينات ومضادات الأكسدة.

  • هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    تتميز ثمرة الكيوي بقشرة وبرية. ورغم ملمسها الخشن إلا أن لهذه القشرة فوائد صحية عالية، فهي تحتوي على مركبات كيميائية مضادة للالتهاب والحساسية وفقا لما نشره موقع "غيزونديه إرنيرونغ"، ويمكن الاستفادة من المواد الغذائية في قشرة الكيوي من خلال شربه عصيرا مع قشرته.

  • Bananen

    هذه الفواكه قشرتها صحية ومغذية

    وفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن قشرة الموز لها دور كبير في تخفيف الكآبة وذلك لغناها بأحماض أمينية تحفز إفراز السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج، كما تحتوي قشرة الموز على مضاد الأكسدة "لوتين" الضروري لحماية خلايا العين من أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتي تؤدي للإصابة ببعض الأمراض مثل "المياه البيضاء".

    الكاتب: دالين صلاحية