سعراتها الحرارية منخفضة... فواكه لا تفسد حميتك!

تحتوي الفاكهة على جميع العناصر الغذائية المهمة، مثل المعادن، الفيتامينات، مضادات الأكسدة والألياف. غير أن بعض أنواع الفاكهة تحتوي على عدد كبير نسبياً من السعرات الحرارية بسبب محتواها العالي من "الفركتوز". لأن الكثير من الفركتوز (كما يسمى سكر الفاكهة) ليس صحياً أكثر من سكر المائدة الأبيض المكرر.هل تفضل أن تتخلى عن الفاكهة ؟

بالتأكيد لا، لأن الفاكهة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من نظام غذائي صحي ومتوازن ويجب أن تكون في قائمة طعامك اليومية. مجلة "ويمنز هيلث" تكشف عن أنواع من الفاكهة منخفضة "الفركتوز"، لا تحتوي عادةً على سعرات حرارية منخفضة فحسب، بل صحية أيضاً:

الفراولة: على الرغم من أن طعم الفراولة حلو بشكل رائع، إلا أنها واحدة من أنواع الفاكهة التي تحتوي على القليل من "الفركتوز" بشكل خاص، وبالتالي فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

ثمرة البابايا: يمكنك أن تأكل منه قدر ما تريد، لأن البابايا هي واحدة من أقل الفواكه من حيث السعرات الحرارية و"الفركتوز".

توت العليق: هذه الثمار الصغيرة صحية بشكل لا يصدق؛ فهي لا تحتوي فقط على نسبة منخفضة من "الفركتوز"، بل تحتوي أيضاً على كمية كبيرة نسبياً من الحديد النباتي، بالإضافة إلى الكالسيوم والمغنيسيوم.

مشاهدة الفيديو 06:05 الفواكه الحلوة

البطيخ: يشعرك البطيخ بالشبع ويروي عطشك في أيام الصيف الحارة. يكون البطيخ ألذ عند تقطيعه إلى قطع صغيرة. ولكن يمكنك استخدامه أيضاً لإعداد سلطات خفيفة وسريعة بشكل رائع ومثالي.

الماندرين أواليوسفي: نأكل هذه الفاكهة بشكل رئيسي خلال موسم أعياد الميلاد. وهذا شيء جيد: لأنه بالإضافة إلى كل الإغراءات الحلوة التي تكمن خلال الأعياد، نعطي أجسامنا جرعات من الفيتامينات المفيدة للجسم.

الكشمش الأحمر: هذه الفاكهة الصغيرة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الصحية بالإضافة إلى الكثير من البكتين. والبكتين هو نوع من الألياف الغذائية الطبيعية التي تسهل عملية الهضم.

الجريب فروت أو الليمون الهندي: سواء الحلو أوالحامض، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على القليل من "الفركتوز".

الدراق: الفاكهة الحلوة غنية بالمغذيات الدقيقة الصحية وباحتوائها على 41 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام فهي بديل صحي للوجبات الخفيفة الصيفية. يحتوي لب وقشرة الفاكهة على العديد من "الكاروتينات"، وهي صبغات عضوية تحمي خلاياك.

العنب البري: تستحق هذه الفاكهة أيضاً مكاناً في قائمة أفضل 10 فواكه تحتوي على نسبة منخفضة من "الفركتوز".

البرتقال: فاكهة متعددة الفوائد. يحتوي البرتقال على 50مليغرام من فيتامين سي لكل 100 غرام، تقريباً نفس مقدار الليمون (53 مليغرام) و فيتامين الجمال "البيوتين"، المفيد للشعر والبشرة. وكذلك "البوتاسيوم" المسؤول عن تنظيم توازن السوائل في الجسم.

إ.م/خ.س