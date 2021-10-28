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سعد الحريري

سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان سابقا ولأكثر من مرة، وهو رجل أعمال ورث عن والده ثروة تقدر بمليارات الدولارات. يُعرف عن الحريري وقوفه إلى جانب السعودية في سياستها الشرق أوسطية ومعارضته القوية لنفوذ إيران في بلده.

سعد الحريري من مواليد الرياض أبريل/ نيسان 1970، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في بيروت 2005. يعد سعد الحريري أحد أغنى رجال الأعمال في لبنان . بعد اغتيال والده دخل معترك السياسة وشكل "تكتل قوى 14 آذار" الذي يضم حزبه "تيار المستقبل" إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والقوات اللبنانية.

epa03394126 Former General Security chief Jamil al-Sayyed speaks during a press conference in Beirut, Lebanon, 11 September 2012. According to local sources, Gen. Jamil al-Sayyed denied reports that he was involved in the case of former Lebanese MP Michel Samaha, who is being probed on terror charges. Lebanese security authorities arrested Samaha in August, saying he was transporting explosives from Syria into Lebanon. EPA/NABIL MOUNZER ++

عقوبات أمريكية على نائب مقرب من حزب الله ورجلي أعمال لبنانيين 28.10.2021

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على النائب جميل السيّد المقرب من حزب الله والنظام السوري، ورجلي أعمال مقربين من سعد الحريري وجبران باسيل، بسبب ما قالت إنه فساد على نطاق واسع قوض سيادة القانون في لبنان.
Lebanese Prime Minister Najib Mikati speaks during a parliament session to confirm Lebanon's new government at a Beirut theater known as the UNESCO palace so that parliament members could observe social distancing measures imposed over the coronavirus pandemic, Lebanon, Monday, Sept. 20, 2021. A power outage and a broken generator briefly delayed the start of the parliament session for some 40 minutes before electricity came back on. (AP Photo/Bilal Hussein)

حكومة ميقاتي تنال ثقة البرلمان اللبناني.. ماذا بعد؟ 20.09.2021

رغم معارضة بعض النواب، نالت حكومة نجيب ميقاتي ثقة البرلمان اللبناني بعد جلسة طويلة استغرقت أكثر من ثماني ساعات. ميقاتي حدد أولويات حكومته في البيان الوزاري مؤكدا أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي "ضرورة وليست خيارا".
In this photo taken from footage from a drone and provided by the Russian Emergency Situations Ministry press service, rescue teams including Russians team search for missing people near the site of last Tuesday's explosion that hit the seaport of Beirut, Lebanon, on Saturday, Aug. 8, 2020. Senior officials from the Middle East and Europe started arriving in Lebanon on Saturday in a show of solidarity with the country that suffered a deadly explosion this week that caused large-scale damage in the capital Beirut. (AP Photo/Ministry of Emergency Situations press service via AP) |

كارثة المرفأ.. تحقيقات شبه مستحيلة وشخصيات فوق المحاسبة! 04.08.2021

رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟
This picture taken on July 28, 2021 shows a view of a 25-metre-tall steel sculpture dubbed The Gesture by Lebanese artist Nadim Karam, made from debris resulting from the aftermath of the blast at the port of Lebanon's capital Beirut that took place on August 4, 2020, hanging from a crane at the site of the blast at the port near the now-iconic damaged grain silos. - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

بعد عام على انفجار بيروت.. العدالة لا تزال بعيدة المنال! 03.08.2021

رغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أقارب أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في التفجير يبحثون عن العدالة. من بين الضحايا الطلفة ليسكو التي قتلت في الانفجار فيما يواصل والدها ووالدتها نضالهما من أجل تحقيق العدالة.
Journalists visit the site of a massive deadly explosion in August last year, at the port in Beirut, Lebanon, Tuesday, July 13, 2021. French Foreign Trade Minister Franck Riester criticized Lebanese leaders during a visit to Beirut’s port on Tuesday, warning them of upcoming sanctions from Paris that will target Lebanese officials blocking the formation of a new government. (AP Photo/Hassan Ammar)

عام على انفجار مرفأ بيروت.. النزف في لبنان يتواصل! 01.08.2021

رغم مرور نحو عام على انفجار مرفأ بيروت الذي عُد أسوأ انفجار غير نووي، لا تزال آثار الحادث تؤثر على مستويات مختلفة داخل البلاد. وإلى اليوم لم يشف اللبنانيون من جراحهم التي عمقتها أزمات صحية واقتصادية وسياسية.
26.07.21 *** In this photo released by Lebanese government, Lebanese President Michel Aoun, left, meets with former Lebanese Prime Minister Najib Mikati, at the presidential palace, in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, July 26, 2021. Mikati, a former Lebanese premier and billionaire businessman was slated to be appointed prime minister Monday, 10 days after Saad Hariri stepped down from the job, citing key differences with President Michel Aoun amid an unprecedented financial meltdown. (Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP)

لبنان.. تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الحريري 26.07.2021

بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية، كلفت الرئاسة اللبنانية نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة الجديدة. وأقر ميقاتي بصعوبة المهمة، لكنه أكد وجود "الضمانات الخارجية المطلوبة".

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Police fire tear gas to disperse demonstrators during a protest outside the home of the caretaker interior minister Mohamed Fahmy, over his refusal to let the lead investigator question Lebanon's security chief, in Beirut, Lebanon July 13, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

بعد اعتذار الحريري.. احتجاجات في لبنان ومؤتمر في باريس 16.07.2021

بعد تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، شهد جبل محسن مواجهات بين الجيش ومحتجين. هذا في وقت أعلن فيه عن استضافة فرنسا لمؤتمر دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة حول لبنان.
Saad Hariri, designierter Premierminister des Libanon, spricht bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Libanon Aoun. +++ dpa-Bildfunk +++

لبنان: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون 15.07.2021

ضمن محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الخلاف المستمر مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
In this photo released by Lebanon's official government photographer Dalati Nohra, Lebanese President Michel Aoun, left, meets with Lebanese Prime Minister-Designate Saad Hariri, at the presidential palace, in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Wednesday, July 14, 2021. (Dalati Nohra/Lebanese Official Government via AP

الحريري يقدم للرئيس عون تشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة 14.07.2021

بعد لقائه بالرئيس المصري، التقى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا بالرئيس اللبناني ميشال عون، مقدماً إليه تشكيلة حكومية جديدة تضم 24 وزيراً من الاختصاصيين. وينتظر الحريري رداً من عون الخميس.
24.06.2021 BEIRUT, LEBANON - JUNE 24: Demonstrators set fire to tires, closing some roads to traffic during a protest against economic conditions and high cost of living, in Beirut, Lebanon on June 24, 2021. Houssam Shbaro / Anadolu Agency

لبنان على حافة الانهيار.. أوروبا تلوح بعقوبات وخبراء يحذرون! 06.07.2021

مع استمرار تردي الوضع الاقتصادي في لبنان والفشل في تشكيل حكومة، يطالب لبنانيون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الخانقة. وفيما تدرس بعض دول الاتحاد فرض عقوبات، يحذر خبراء من العواقب.
Michel Aoun (r), Präsident des Libanon, spricht mit Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, während ihres Treffens im Präsidentenpalast Baabda. +++ dpa-Bildfunk +++

من بيروت.. مسؤول أوروبي يلوح لساسة لبنان بالعصا والجزرة 19.06.2021

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أزمة لبنان هي محلية وداخلية، ملوحاً بعقوبات قد تطال مسؤولين عن الجمود السياسي ومؤكداً على أن الحل الوحيد أمام لبنان هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
Riad Salamé poses for pictures on July 21, 2020 in Beirut, Lebanon. Riad Salamé is a Lebanese banker and current Governor of the Bank of Lebanon since August 1, 1993. Photo by Marwan Tahtah / ABACAPRESS.COM |

فرنسا تُحقق في ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأوروبا 06.06.2021

فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي مؤكداً معلومات ذكرها مصدر مقرّب من الملف.
BEIRUT, LEBANON - JANUARY 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - OFFICE OF LEBANESE PRIME MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Newly appointed Minister of Defence of Lebanon Zeina Akar Adra poses for a photo in Beirut, Lebanon on January 23, 2020. Lebanese Prime Minister Hassan Diab yesterday announced his cabinet for the new government that was formed with the support of Hezbollah and its political allies. Lebanon presents new government with multiple female ministers, including the first female defence minister in Arab World. Office Of Lebanese Prime Ministry / Handout / Anadolu Agency

بعد أزمة دبلوماسية .. وزيرة الدفاع اللبنانية تتسلم حقيبة الخارجية أيضاً 19.05.2021

عين الرئيس اللبناني ميشال عون نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة، الذي استقال من منصبه عقب تصريحات تسببت بأزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية مانحة للبنان.
Athen, Griechenland - Der griechische Außenminister Nikos Dendias empfängt Libanons Außenminister Charbel Wehbe am Freitag, 16. April 2021. Im Bild: Charbel Wehbe im Porträt anlässlich der Pressekonferenz

السعودية تستدعي سفير لبنان على خلفية تصريحات "مسيئة" من وزير خارجيته 18.05.2021

بعد أن ألمح وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة إلى مسؤولية دول الخليج في إنشاء تنظيم "داعش"، استدعت السعودية سفير لبنان لديها، مستنكرة "إساءات" الوزير. لكن الرئيس اللبناني ميشيل عون أكد أن التصريحات "لا تعكس موقف الدولة".
BEIRUT, LEBANON - MAY 06: Lebanese President Michel Aoun (R) receives French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian (2nd L) at Baabda Palace in Beirut, Lebanon on May 06, 2021. Houssam Shbaro / Anadolu Agency

من بيروت.. لودريان يلوح بعقوبات جديدة لمنع "انتحار جماعي" 07.05.2021

خلال زيارته إلى لبنان، هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين اللبنانيين، لمنع "انتحار جماعي"، مشدداً على أنه في حال عدم تحركهم بمسؤولية، فعليهم أن يتحمّلوا عواقب الفشل.
Lebanon's President Michel Aoun and Prime Minister-designate Saad al-Hariri meet ahead of a new government announcement at the presidential palace in Baabda, Lebanon January 31, 2019. REUTERS/Mohamed Azakir

تحذير فرنسي: يجب إنهاء تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية! 29.03.2021

وزير الخارجية الفرنسية حمّل الساسة اللبنانيين مسؤولية الجمود في عملية تشكيل الحكومة، وانجرار البلاد إلى أزمة خانقة تهدد النسيج الاجتماعي. الوزير توعد باتخاذ خطوات مع نظرائه الأوروبيين بحق من يعطل تشكيل الحكومة.
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