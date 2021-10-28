سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان سابقا ولأكثر من مرة، وهو رجل أعمال ورث عن والده ثروة تقدر بمليارات الدولارات. يُعرف عن الحريري وقوفه إلى جانب السعودية في سياستها الشرق أوسطية ومعارضته القوية لنفوذ إيران في بلده.

سعد الحريري من مواليد الرياض أبريل/ نيسان 1970، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في بيروت 2005. يعد سعد الحريري أحد أغنى رجال الأعمال في لبنان . بعد اغتيال والده دخل معترك السياسة وشكل "تكتل قوى 14 آذار" الذي يضم حزبه "تيار المستقبل" إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والقوات اللبنانية.